Полезная функция автомобильного бардачка, о которой неизвестно большинству водителей

Автомобильный бардачок – это не только то место, куда можно складывать самые разные полезные и не очень вещи. Мало кто знает, однако у многих моделей, преимущественно от импортных производителей, бардачки обладают еще одной весьма интересной «секретной» функцией. Именно ее и упускает из вида почти каждый счастливый обладатель подобной машины.
Может быть больше, чем бардачком. |Фото: bezformata.com.
Первым делом стоит проверить бардачок своего собственного автомобиля и убедиться в том, если ли в нем подсветка. В этом случае с высокой долей вероятности удастся найти в бардачке еще один крайне важный элемент – а именно переключатель, рядом с которым будет (скорее всего) нарисована изогнутая линия и символ снежинки. Далеко не каждый сразу догадывается, что это вообще такое.
Бардачок с кондиционером. |Фото: izap24.by.
Дело в том, что во многих автомобиля-иномарках, оборудованных кондиционером, имеется дополнительная опция – вентиляционный клапан для бардачка. Суть данной опции на самом деле достаточно проста. Она позволяет превратить бардачок машины в импровизированный холодильник. Делается это всего одним единственным движением руки. Задвижка поворачивается и клапан открывается.
Бардачок может стать холодильником. |Фото: autosactual.mx.
После этого в бардачок будет поступать холодный воздух из кондиционера, что позволит использовать его в летнее время в качестве холодильника. Очень удобно, если хочется охладить воду или какой-нибудь другой напиток, а также довезти до места назначения какие-то быстро портящиеся продукты.
Должна быть вот такая штука. ¦Фото: drive2.com.
