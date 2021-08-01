Кофе, карты и шурупы: Портреты, созданные из подручных средств





В мире так много талантливых людей, которые создают поистине уникальные и неординарные вещи



1. Кубик Рубика



Поп-арт портреты, выполненные из кубика Рубика. \ Фото: scene360.com.





Cube Works Studio из Торонто – это сообщество графических архитекторов и «куберов», которые используют популярный кубик Рубика для создания невероятно крутых портретов. Их цель состоит в том, чтобы реконтекстуализировать общие объекты для создания сложных, высококачественных произведений функционального искусства, воссоздавая с их помощью удивительные «лица» в поп-арт стиле.

2. Портреты из винтов



Эндрю за работой. \ Фото: homedsgn.com.





Познакомьтесь с Эндрю Майерсом, одним из самых терпеливых современных скульпторов. Этот художник из Лагуна-Бич, штат Калифорния, проходит многоэтапный процесс создания невероятных произведений искусства, которые просто необходимо увидеть в реале (и обязательно потрогать), чтобы поверить в их существование. Свою работу, как и положено, он начинает с основания, беря за основу фанерную панель, а после



3D-портрет из винтов. \ Фото: homedsgn.com.



3. Восковые мелки



Девушка с сигаретой. \ Фото: christianfaur.com.





Художник Кристиан Фавр создаёт невероятно увлекательные 3D-портреты, сделанные полностью из мелков! «Мои самые ранние воспоминания о создании искусства связаны с использованием восковых мелков», – говорит он. Из-за трёхмерной природы мелков отдельные изображения на поверхности изменяют форму по мере перемещения их по галерее. Ко всему прочему, изображения полностью исчезают при просмотре с близкого расстояния, позволяя любоваться горизонтальной последовательностью разноцветных кончиков восковых мелков, создающих завораживающий момент.



Девушка с лютней. \ Фото: christianfaur.com.



4. Дискеты



Коварный дизайн. \ Фото: nickgentry.com.





Художник Ник Джентри действительно знает, как мыслить нестандартно! Все свои портреты он рисует не на традиционном холсте

5. Чашки с кофе



Портрет Джоконды из чашек с кофе. \ Фото: flickr.com.





Внимательно посмотрите на эту фотографию, и вы заметите, что эта Мона Лиза состоит из примерно четырёх тысяч чашек кофе, каждая из которых заполнена разным количеством кофе и молока. Над созданием этого портрета трудилась команда из восьми человек, которая с поставленной задачей справилась за

6. Боксёрские мешки



Портрет Мухаммеда Али. \ Фото: michaelkalish.com.





Эта единственная и уникальная в своём роде скульптура отдаёт дань уважения одному из величайших боксёров всех времён – Мухаммеду Али. Установка, состоящая из 1300 мешков для бокса, имеет высоту почти семь тысяч метров и поддерживается восьмью метрами кабеля из нержавеющей стали, а также четырёхметровыми алюминиевыми трубами. Всемирно известный художник и

7. Карты, атласы и энциклопедии



Океания. \ Фото: artistaday.com.





Думаете, этот портрет из кусочков был сделан при помощи карандашей, ручки или краски? Нет, вовсе нет. Художник Мэтью Кьюсик вырезает куски на картах, атласах, энциклопедиях и



Карточное искусство. \ Фото: kentfineart.net.



8. Бумажные отходы



Блондинка. \ Фото: sandhischimmelgold.com.





Если вы когда-либо думали, что вам нужно потратить много денег на покупку художественных принадлежностей, то посмотрите на эти современные мозаики от Sandhi Schimmel Gold. Шиммель берёт любые бумажные отходы, которые он может найти (нежелательная почта, календари, фотографии, старые поздравительные «Абсолютно никакие технологии, программы или штампы не используются для создания моего искусства. Резка, роспись, обработка – всё делается исключительно вручную, так что это от и до полностью ручная работа, требующая к себе особого внимания, усидчивости и кропотливого труда», – говорит он.



Ева. \ Фото: sandhischimmelgold.com.



9. Кассетная плёнка



Гениальные портреты из кассетной плёнки. \ Фото: awesomeinventions.com.





Используя старую переработанную плёнку и киноленты, Эрика Ирис Симмонс возвращает наших любимых знаковых кинозвёзд к жизни! Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Фред Астер, великолепно воссозданные из этих материалов, «Хотите верьте, хотите – нет, но я действительно не добавляю никакой краски или пигментов в свои работы. Обычно я просто разбираю вещи, переставляя их странным образом, отрезая при необходимости куски, что помогает оттенять получившееся изображение», – говорит Симмонс.

10. Телефонная книга



Портреты на страницах телефонной книги. \ Фото: issueno206.com.





Используя целую телефонную книгу и немного чёрной краски для того, чтобы подчеркнуть детали, Алекс Керал создаёт трёхмерные рельефные скульптуры, на которых изображены знаменитые лица: «Я начал использовать известные лица просто потому, что их было намного легче найти в средствах массовой информации, а не потому, что я фанат конкретного изображённого человека», – объясняет он. «Я стараюсь запечатлеть хорошо известное лицо, особенно то, с которым я давно знаком. А ещё мне нравится сопоставление известного лица с анонимностью списка имён, добавляя дополнительный слой смысла, сравнивая анонимность списков со знаменитым лицом. Это помогает создать некую интригу», – говорит Алекс.



Трёхмерные рисунки. \ Фото: issueno206.com.

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В мире так много талантливых людей, которые создают поистине уникальные и неординарные вещи , используя при этом всевозможные подручные средства: от банальных болтов и карт до компакт-дисков и старых писем, которые благодаря незаурядному таланту, непосильному труду, безудержной фантазии и потраченному (уж явно не в пустую) времени, превращаются в великолепные портреты, поражающие своей реалистичностью и креативностью.Cube Works Studio из Торонто – это сообщество графических архитекторов и «куберов», которые используют популярный кубик Рубика для создания невероятно крутых портретов. Их цель состоит в том, чтобы реконтекстуализировать общие объекты для создания сложных, высококачественных произведений функционального искусства, воссоздавая с их помощью удивительные «лица» в поп-арт стиле.Познакомьтесь с Эндрю Майерсом, одним из самых терпеливых современных скульпторов. Этот художник из Лагуна-Бич, штат Калифорния, проходит многоэтапный процесс создания невероятных произведений искусства, которые просто необходимо увидеть в реале (и обязательно потрогать), чтобы поверить в их существование.Свою работу, как и положено, он начинает с основания, беря за основу фанерную панель, а после размещает поверх неё страницы телефонной книги, создавая фон. Затем он создаёт некую грань-набросок с контурами лица и вручную просверливает от восьми до десяти тысяч отверстий под винты, загоняя их на разную глубину, что своего рода играет лишь на руку талантливому скульптору, делая его лица более объёмными и воодушевлёнными, играя на контрасте и светотени.Художник Кристиан Фавр создаёт невероятно увлекательные 3D-портреты, сделанные полностью из мелков!, – говорит он. Из-за трёхмерной природы мелков отдельные изображения на поверхности изменяют форму по мере перемещения их по галерее. Ко всему прочему, изображения полностью исчезают при просмотре с близкого расстояния, позволяя любоваться горизонтальной последовательностью разноцветных кончиков восковых мелков, создающих завораживающий момент.Художник Ник Джентри действительно знает, как мыслить нестандартно! Все свои портреты он рисует не на традиционном холсте , а на старых дискетах. Как и многие из нас, Ник вырос с этими почти устаревшими предметами – дискетами , видеокассетами, полароидами и обычными кассетами. Именно поэтому его искусство углубляется в осознание того, как и насколько сильно влияет на нас новая современная интернет-культура, привнося в наши жизни абсолютно иные ценности.Внимательно посмотрите на эту фотографию, и вы заметите, что эта Мона Лиза состоит из примерно четырёх тысяч чашек кофе, каждая из которых заполнена разным количеством кофе и молока. Над созданием этого портрета трудилась команда из восьми человек, которая с поставленной задачей справилась за три часа. 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