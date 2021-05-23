С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Идея использования старых футболок без шитья и вязания

Идея использования старых футболок без шитья и вязания

Парочка футболок, которые не носятся уже даже дома, есть, наверное, у каждого человека. Нарежьте их на полосы, чтобы сделать классную вещицу для дома! 

Нарежьте нижнюю часть футболок, доходя до рукавов, на полосы-кольца, не разрезая их. Хорошо использовать футболки нескольких разных цветов. Также для этой работы вам понадобится обруч.

Идея использования старых футболок без шитья и вязания
Идея использования старых футболок без шитья и вязания


Натяните полоски-кольца из ткани на обруч, так много, как поместится.

Идея использования старых футболок без шитья и вязания


Теперь в центре закрепите первую полоску, связав узел.

Идея использования старых футболок без шитья и вязания


Попеременно продевайте её под натянутыми полосками ткани. Когда полоса закончится, привяжите к ней простым узлом следующую и продолжайте такое плетение.

Идея использования старых футболок без шитья и вязания


Очень красивый результат будет, если периодически менять цвета.

Идея использования старых футболок без шитья и вязания


Вы можете сделать много ковриков за короткий промежуток времени, ведь ничего шить или вязать не надо! Когда диаметр коврика будет вас устраивать, ножницами обрежьте натянутые полосы.

Идея использования старых футболок без шитья и вязания


Полосы по краям завяжите узлами между собой. Лишнюю длину можно обрезать, а можно и оставить, как бахрому.

Идея использования старых футболок без шитья и вязания


Замечательный коврик или даже мягкая подушечка на стул готова!

Идея использования старых футболок без шитья и вязания

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх