5 сочных и ароматных мясных рулетов с нежнейшей начинкой

Любите мясо, но устали от однообразных блюд? Тогда рецепты мясных рулетов – то, что вам нужно. Выбирайте понравившейся рецепт, готовьте, пробуйте и наслаждайтесь каждым сочным кусочком.
1. Грибной
Мясной рулет с грибами. \ Фото: bing.com.
Нет ничего вкуснее мяса с грибами, тем более, если их уметь правильно готовить и сочетать между собой.рулете эти два продукта звучат как нельзя лучше, идеально дополняя друг друга.
Ингредиенты:
• Вырезка свиная – 1 кг;
• Грибы (на ваш выбор) – 400 г;
• Лук белый или фиолетовый крупный – 2 шт;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Красный молотый перец – по вкусу;
• Душистый молотый перец – по вкусу;
• Соль – по вкусу.
Мясной рулет с грибной начинкой. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Мякоть вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости убрать всё лишнее;
• Мякоть посушить и разрезать вдоль;
• Развернуть книжкой:
• Отбить хорошенько со всех сторон;
• Натереть солью и перцем;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Грибы вымыть;
• Просушить и нарезать соломкой или пластинами;
• Выложить к луку и обжарить семь-восемь минут на небольшом огне;
• Приправить солью, молотыми перцами двух видов;
• Перемешать и остудить до комнатной температуры;
• Получившуюся начинку распределить по мясной вырезке;
• Сформировать плотный рулет;
• Закрепить шпагатом;
• Выложить в форму для запекания, предварительно смазав небольшим количеством подсолнечного масла;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на час-час десять;
• Готовый рулет слегка остудить, порционно нарезать и подать к столу.
2. С вялеными томатами и сыром
Мясной рулет с томатами. \ Фото: bing.com.
Сочный, нежный и с невероятно вкусной томатно-сырной начинкой – мясной рулет, который захочется готовить без праздников и поводов.
Ингредиенты:
• Вырезка свиная – 1 кг;
• Сыр твёрдых сортов – 200 г;
• Томаты вяленые – 120 г;
• Смесь пряных трав – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое – для жарки.
Мясной рулет с начинкой из помидоров. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Мякоть вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Затем разрезать вдоль, развернув книжкой;
• Как следует отбить;
• Приправить солью и перцем, хорошенько натерев со всех сторон, а также смазать подсолнечным маслом;
• Томаты вымыть;
• Просушить и нарезать небольшой соломкой;
• Смешать с тёртым сыром;
• Получившуюся смесь аккуратно выложить поверх мяса, равномерно распределить;
• Слегка сдобрить специями и травами;
• Сформировать плотный рулет;
• Переложить в рукав для запекания, закрепить края;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на час;
• Затем аккуратно снять рукав и запекать ещё двадцать-двадцать пять минут;
• Готовому рулету дать настояться пять-десять минут;
• Порционно нарезать и подать к столу.
3. С грецкими орехами и ананасами
Мясной рулет с аппетитной прослойкой. \ Фото: google.com.
Мясной рулет с ананасами и грецкими орехами получается сочным, румяным и очень ароматным.
Ингредиенты:
• Свиная мякоть – 1,2 кг;
• Ананасы консервированные – 1 баночка (200 мл);
• Ядра грецких орехов – 1,5 стакана;
• Майонез – 4,5 ч.л;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Соль – по вкусу.
Мясной рулет с ананасами. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Мякоть вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Промокнуть бумажными полотенцами;
• Затем разрезать вдоль, развернуть книжкой;
• Отбить со всех сторон;
• Натереть хорошенько солью и перцем чили;
• Грецкие орехи перебить до состояния мелкой крошки;
• Слегка приправить солью и перцем;
• Смешать с майонезом и перемешать до однородной массы;
• Кубики ананасов нарезать на несколько частей и смешать с ореховой смесью;
• Получившуюся массу равномерно распределить по мякоти;
• Сформировать рулет;
• Закрепить пищевой нитью;
• Выложить в форму для запекания, предварительно смазав подсолнечным маслом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на один час;
• Готовому блюду дать настояться;
• Затем разрезать на равномерные части и подать к столу.
4. С консервированными огурчиками
Мясной рулет с огурцами. \ Фото: pinterest.com.
Сочетание маринованных огурчиков со свежим базиликом и тёртым сыром – просто пальчики оближешь, тем более, когда это начинка для мясного рулета.
Ингредиенты:
• Свиная мякоть – 1 кг;
• Огурцы маринованные небольшие – 4-5 шт;
• Базилик зелёный – 1 небольшой пучок;
• Сыр твёрдых сортов – 150 г;
• Масло оливковое – для смазывания;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу.
Мясной рулет с аппетитной начинкой. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Мякоть вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Просушить бумажными полотенцами;
• После вырезку разрезать вдоль и развернуть книжкой;
• Тщательно отбить со всех сторон;
• После хорошенько сдобрить специями и оливковым маслом;
• Огурцы нарезать небольшой соломкой;
• Смешать с тёртым сыром и мелко нарезанным базиликом;
• Перемешать до однородной массы;
• Равномерно распределить по свиной вырезке;
• Сформировать рулет;
• Перетянуть шпагатом;
• Завернуть пару раз в фольгу;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятьдесят минут;
• Затем снять фольгу и запекать ещё десять-пятнадцать минут;
• После слегка остудить;
• Порционно нарезать и подать к столу.
5. С плавленым сырком
Нежный и лёгкий мясной рулет. \ Фото: bing.com.
Если у вас нет возможности купить вырезку, чтобы приготовить мясной рулет, то вы запросто можете воспользоваться фаршем. А если добавить в качестве начинки плавленый сыр, ароматные специи и пару зубчиков чеснока – получится мега вкусно.
Ингредиенты:
• Фарш куриный – 1 кг;
• Яйца – 2 шт;
• Сырки плавленые – 3 шт;
• Манка – 2 ч.л;
• Паприка (не копчёная) – по вкусу;
• Чеснок – 3 зубка;
• Орех мускатный молотый – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для смазывания.
Мясной рулет с плавленым сыром. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Куриный фарш смешать с яйцами, манкой, солью, паприкой, мускатным орехом;
• Перемешать до однородной массы;
• Плавленые сырки натереть на крупной тёрке;
• Смешать с пропущенным через пресс чесноком;
• Хорошенько перемешать;
• На смазанную подсолнечным маслом фольгу равномерно выложить фарш;
• Затем по фаршу распределить слой сыра;
• Сформировать плотный рулет;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на сорок пять минут;
• Затем снять фольгу;
• Запекать ещё пять-десять минут;
• Слегка остудить, порционно нарезать и подать к столу.
