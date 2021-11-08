Большинство продуктов мы едим именно так, как приучили нас в детстве наши родители, бабушки и дедушки. А задумывались ли вы когда-нибудь: правильно ли мы едим те или иные продукты, и все ли полезные вещества попадают в наш организм?

На самом деле диетологи выявили 10 ошибок, которые мы совершаем во время приготовления блюд. Ознакомьтесь с ними и больше никогда не совершайте!

10 продуктов, которые мы едим неправильно

1. Брокколи

Замечательная капуста брокколи незаметно обрела широкую популярность в нашей стране, а все благодаря изысканному вкусу и наличию полезных веществ, витаминов группы B, хлорофиллов и антиоксидантов, которые улучшают реологические свойства крови, благотворно влияют на работу пищеварительной системы и уничтожают раковые клетки. Вот только большинство из нас совершают распространенную ошибку, употребляя только соцветия брокколи, в то время как стебель этого растения содержит в два раза больше витаминов C, A и K. Более того, ученые установили, что бланшируя и добавляя брокколи в овощной бульон, мы неосознанно убиваем ценные вещества этого продукта. Откажитесь от длительной обжарки, запекания и тушения брокколи. Гораздо правильнее употреблять капусту в свежем виде, измельчив ее и добавив в салат или готовить на пару.

2. Черный чай

Большинство людей не представляют раннего утра или уютного вечера без чашечки ароматного черного чая. Он великолепно бодрит и успокаивает, да к тому же обладает массой полезных веществ, среди которых выделяются катехины – биофлавоноиды, которые известны своими антиканцерогенными свойствами. Одни предпочитают чай с медом, другие добавляют в него дольку лимона, а третьи – обожают чай с молоком. Именно здесь и кроется ошибка. Дело в том, что при взаимодействии чая с молоком уничтожаются полезные свойства этого напитка, а именно, благотворное влияние на работу сердца. К тому же молочный белок тормозит усваивание катехинов организмом, из-за чего чай теряет свои противораковые свойства.

3. Семена льна

Льняное семя является настоящей сокровищницей для людей, ценящих собственное здоровье. Этот продукт выделяет слизь, обволакивающую желудок и предупреждающую развитие гастрита и язвы, да к тому же зернышки льна могут похвастаться наличием Омега-3 жирных кислот и фенольных соединений – лигнанов, которые активно уничтожают раковые клетки, предотвращая развитие онкологии. Такой продукт регулярно должен присутствовать в рационе человека, думающего о собственном здоровье. Вот только ценные вещества семян скрыты глубоко в ядрах, а потому человеческому организму сложно усваивать их. В этом плане употребление энергетических батончиков с семенами льна, а также добавление цельных зернышек в сок или кашу не принесет пользы. Гораздо правильнее приобретать льняное семя в виде порошка или самостоятельно перемалывать зернышки перед добавлением в пищу. В этом случае разрушится структура семени, а полезные вещества легко усвоятся организмом.

4. Клубника

С приходом лета замечательная ягода клубника радует всех нас своим неповторимым ароматом и неподражаемым вкусом. К тому же клубника – это ценный источник витамина C, кладезь клетчатки и антиоксидантов, которые уничтожают свободные радикалы, предупреждая любые воспалительные процессы в организме. С этим продуктом, казалось бы, все ясно – чего проще: собрал лукошко клубники, помыл, почистил и сварил ароматное варенье. Но не все так просто! Оказывается, ценные вещества клубники очень чувствительны к свету и кислороду, а потому при отрывании хвостика и нарезании ягод вся польза от них быстро улетучивается. Помытую и очищенную клубнику не следует засыпать сахаром и оставлять пускать сок, ведь в этом случае пользы от нее практически не останется. К тому же полезна организму лишь выращенная собственными руками ягода и только в сезон. Решив же полакомиться клубникой холодной зимой, откажитесь от генномодифицированного продукта с прилавков супермаркета в пользу собственной замороженной ягоды.

5. Спаржа

Опытные домохозяйки знают и ценят спаржу за насыщение организма полезными веществами и диетические свойства продукта, позволяющие поддерживать красивую фигуру. Вот только готовят ее, в основном, бланшируя в кипящей воде, что совершенно неправильно. В этом случае большая часть витамина C, ценным источником которого и является спаржа, просто уничтожается. Для правильного приготовления этого продукта его следует очень быстро обжарить на сковороде или приготовить спаржу в пароварке. Это позволит вам сберечь все ценные вещества зелени. Более того, не спешите выбрасывать воду из пароварки, оставшуюся от приготовления спаржи. В ней также немало полезных веществ, а значит, на основе этой жидкости можно приготовить соус или просто добавить ее в суп.

6. Томаты

Что может быть вкуснее сочных и спелых помидоров? Особенно если эти замечательные красные овощи только собраны с грядки. А ведь томаты, это еще и бесценная польза для всего организма, особенно если употреблять их в сыром виде. Однако самым ценным компонентом помидоров считается фитонутриент ликопин, который предотвращает развитие сердечно-сосудистых патологий, воспалительных заболеваний и раковых опухолей. Вот только в сыром томате ликопина нет. Он образуется в процессе термообработки, а значит, при отваривании, жарке или запекании томатов. По сведениям ученых, максимальной концентрации фитонутриентов в этом продукте можно добиться при температуре 90°C, а значит, смело готовьте салаты с обжаренными на сковороде томатами или запекайте овощи на гриле. Кстати, данное правило относится и к моркови. Ученые доказали, что при употреблении вареной моркови каротин усваивается в 5 раз лучше!

7. Мясо на гриле

Приготовление шашлыков и барбекю – неотъемлемый атрибут отдыха на природе. Сочное поджаренное на огне мясо просто манит своим ароматом и радует непревзойденным вкусом. Правда, готовить мясо на гриле должны лишь истинные профессионалы, ведь в противном случае вместо сочных кусочков баранины или свинины можно получить обгоревшие угольки. А ведь диетологи предупреждают, что в пригоревшей мясной корочке содержатся вреднейшие вещества – гетероциклические амины, которые могут вызывать стремительный рост раковых клеток. Чтобы избавить свой организм от попадания канцерогенов, никогда не полагайтесь на обгоревшую корочку как признак готовности мяса. Лучше проверяйте готовность мяса специальным термометром.

8. Йогурт

Открыв упаковку греческого йогурта, сверху вы можете заметить прозрачную жидкость, которую многие просто выливают в раковину. Делать этого не стоит, ведь образовавшаяся жидкость не что иное как сыворотка, которая богата фосфором, кальцием, белком и витамином B12. Не нужно избавляться от этого питательного вещества, гораздо полезнее смешать его с йогуртом, сохранив все ценные элементы внутри продукта. А вот любителей добавлять йогурт к готовящемуся мясу и различным маринадам, следует предостеречь от таких действий. Если с витаминами и кальцием, присутствующими в кисломолочном продукте, ничего не случится, то полезные бактерии, которыми славятся все йогурты, при взаимодействии с теплом просто уничтожатся.

9. Бобы и крупы

В оболочке сушеных бобов и необработанных круп содержатся особые вещества – фитаты, которые при попадании в организм препятствуют усвоению витаминов и минералов организмом. Однако отказываться от употребления этих продуктов из-за данной проблемы не стоит. Достаточно замочить крупу, горох или бобы на несколько часов в воде и большая часть фитатов не попадет в вашу пищу. Более того, насытившись водой, бобы и крупы будут легче перевариваться желудком, а ценные микроэлементы, такие как железо и цинк, будут легче усваиваться организмом.

10. Чеснок

Если большинство продуктов при разрушении теряют свои ценные свойства, с чесноком все несколько иначе. При разрушении этот продукт, как и многие другие, теряет витамин C, однако одновременно с этим начинает ускоренно выделять аллицин – вещество, которое подавляет рост грибов, бактерий и даже раковых клеток в организме. Опытные кулинары рекомендуют не нарезать чеснок для супов и салатов, а именно давить его, после чего оставить буквально на 10 минут, чтобы полезные вещества максимально раскрылись и только после этого добавлять в приготавливаемые блюда.

Теперь, когда вы знаете, как правильно употреблять те или иные продукты, вы не упустите пользу, которую они приносят нашему организму. Здоровья вам и хорошего настроения!

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