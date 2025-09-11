В Сингапуре, как нигде в мире, проделана масштабная работа по озеленению города. Архитекторам удалось эффектно сочетать пышную зелень с ультрасовременными высотными зданиями. Взять, к примеру, офисный центр CapitaSpring, внутри которого можно обнаружить благоухающие сады, а на крыше, наряду с обсерваторией, имеются «небесные» сельхозугодья, где каждый желающий может увидеть как растут их любимые овощи, ягоды и фрукты.
Сингапурский небоскреб может похвастаться благоухающими садами и сельхозугодьями на крыше (CapitaSpring).
Итальянская компания Carlo Ratti Associates (CRA) и датская студия Bjarke Ingels Group (BIG) объединились, чтобы разработать проект нового небоскреба, строительство которого недавно завершилось в Сингапуре. Впечатляющая 280-метровая высотка, получившая название CapitaSpring, превращена в настоящий оазис, среди городских джунглей.
280-метровая высотка превращена в «Зеленый оазис» (CapitaSpring, Сингапур). | Фото: corporatelocations.com.sg.
На крыше небоскреба разбито сразу 5 благоухающих парков и садов с огородами (CapitaSpring, Сингапур). | Фото: archigardener.com.
CapitaLand – сингапурская компания, инициировавшая строительство «зеленого» во всех смыслах небоскреба, стремилась подарить горожанам еще одну достопримечательность, которая привлечет не только своими архитектурными формами и городским парком внутри помещений, но и возможностью понаблюдать за ...сельскохозяйственными работами среди гигантского мегаполиса. Несмотря на то, что большую часть 51-этажного здания занимают офисы или жилые резиденции, на его крыше нашлось место для разбивки сразу 5 «ферм», состоящих из садов и грядок.
«Ботаническая набережная» внутри небоскреба начинается на высоте 100 метров над землей (CapitaSpring, Сингапур).
А внутри самого небоскреба и вовсе организована спиралевидная «Ботаническая набережная», по которой могут прогуляться как сотрудники офисов и жильцы апартаментов, так и жители/гости города. Удивительная набережная, равной которой нет пока в мире, занимает пространство от 17 по 20 уровень, при этом ее протяженность равняется 35 м, что соответствует высоте 11-этажного здания. Помимо того, что «Ботаническая набережная» стала домом для 38 тыс. растений, так среди настоящих джунглей обустроили амфитеатр, альков для йоги, тренажерные залы, «мастерские» идей, рабочие капсулы, прогулочные дорожки и кафетерий.
Интерьер одной из 299 резиденций, которые имеются в многофункциональной высотке (CapitaSpring, Сингапур).
По сведениям авторов Novate.ru, на площади многофункциональной высотки всего высажено около 80 тыс. единиц живых растений, представителей 130 видов, прекрасно адаптированных к жизни как в этой климатической зоне, так и на значительной высоте.
Кстати сказать, «Ботаническая набережная» стала своеобразной буферной зоной, разделяющей жилые помещения (299 резиденций), которые расположены на нижних этажах и офисную часть здания.
Зоны отдыха для офисных работников окружены буйной растительностью (CapitaSpring, Сингапур).
Если говорить о внутренней планировке офисных помещений, то у сотрудников любой из фирм или организаций, арендующих помещения в CapitaSpring есть уникальная возможность наслаждаться благоухающей зеленью и видом на Сингапур, во время рабочего процесса. Для этих людей предусмотрены и общие зоны отдыха, и точки общественного питания, к которым нет доступа посетителям, пришедшим просто на экскурсию.
На крыше небоскреба разбиты грядки, где горожане могут увидеть, как растут овощи и зелень (CapitaSpring, Сингапур).
Помимо приятного окружения и ощущения, что работаешь на природе, разработчиками проекта особое внимание было уделено максимизации естественной вентиляции для обеспечения комфортной температуры внутри. Так что глоток свежего чистого воздуха сотрудникам всех без исключения офисов также будет доступен. Стоит отметить, что в помещениях предусмотрены принудительное кондиционирование воздуха и система рекуперации воздуха, а вода из кондиционеров здания собирается в специальные емкости, затем используется для полива растений и смыва туалетов.
На крыше здания оформлена самая высокая смотровая площадка Сингапура, откуда открывается восхитительный вид на панораму города (CapitaSpring).
Примечательно: Самое приятное для каждого сотрудника, работающего в любом из офисов – это возможность самостоятельно выбирать оптимальный режим температуры и освещения, который подходит именно ему. С помощью мобильного приложения можно отрегулировать температуру воздуха или освещение, чтобы сделать рабочее пространство более комфортным. После настроек «умные» системы отправляют данные в основной центр управления, которые будут проанализированы и адаптированы под потребности людей, а не под общепринятые санитарные нормы. «Оптимизация пользовательского опыта и любых других операций, производимых в течении рабочего дня, позволит технологии искусственного интеллекта (AI), разрабатывать более гибкие программы, призванные обеспечивать бесперебойную работу всех систем, в том числе и систему безопасности», – объясняют свое решение организаторы строительства, которые пытаются создавать офисы-будущего не только в Сингапуре, но и в крупных мегаполисах мира.
Парковка для электромобилей и велосипедов для офисных сотрудников (CapitaSpring, Сингапур).
На сегодняшний день в офисной части небоскреба внедрены следующие технологии: система распознавания лиц, мобильное интернет-соединение 5G, высокоскоростные лифты, которые могут вырабатывать энергию во время движения, роботы-уборщики. Сотрудникам офиса также доступны: 4 парковки для электромобилей (две оснащены быстрыми зарядными устройствами мощностью 50 кВт) и несколько стоянок для велосипедов.
