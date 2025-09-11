Сингапурский небоскреб может похвастаться благоухающими садами и сельхозугодьями на крыше (CapitaSpring).

280-метровая высотка превращена в «Зеленый оазис» (CapitaSpring, Сингапур). | Фото: corporatelocations.com.sg.

На крыше небоскреба разбито сразу 5 благоухающих парков и садов с огородами (CapitaSpring, Сингапур). | Фото: archigardener.com.

«Ботаническая набережная» внутри небоскреба начинается на высоте 100 метров над землей (CapitaSpring, Сингапур).

Интерьер одной из 299 резиденций, которые имеются в многофункциональной высотке (CapitaSpring, Сингапур).

Зоны отдыха для офисных работников окружены буйной растительностью (CapitaSpring, Сингапур).

На крыше небоскреба разбиты грядки, где горожане могут увидеть, как растут овощи и зелень (CapitaSpring, Сингапур).

На крыше здания оформлена самая высокая смотровая площадка Сингапура, откуда открывается восхитительный вид на панораму города (CapitaSpring).

Парковка для электромобилей и велосипедов для офисных сотрудников (CapitaSpring, Сингапур).