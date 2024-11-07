Балансирующие на грани: захватывающие дух дома на вершинах скал и утесов

1. Роскошный особняк Cove 3 на вершине утеса в Пезуле (Найсна, Южная Африка)

Роскошный особняк Cove 3 расположен на вершине утеса в Пезуле (Найсна, Южная Африка).

Открытая планировка и масштабное остекление размыли границу между ландшафтом и внутренним пространством (Cove 3, Южная Африка).

2. Загородная резиденция Casa P2 Poseidón в провинции Лима (Перу)

Casa P2 Poseidón – бросающая вызов гравитации резиденция на перуанском побережье Тихого океана (Перу).

В загородном доме Casa P2 Poseidón сделано все, чтобы слиться с окружающим ландшафтом (Перу).

3. Летняя резиденция SC Villa над Акурой (Ливан)

SC Villa – роскошная резиденция, «растворившаяся» в горном массиве Акуры (Ливан).

Открытая терраса, нависшая над пропастью, – экстремальное место отдыха (SC Villa, Ливан).

4. «Дом на скале» в Аликанте (Испания)

Дом-лабиринт из белого бетона ярко выделяется на горном склоне (House on the Cliff, Испания).

«Дом на скале» может похвастаться видовым бассейном и роскошной террасой (Испания).

5. Пляжный домик Casa Playa Las Lomas в Серро-Азуль (Перу)

Белоснежный отель Casa Playa Las Lomas, «парящий» над пляжем (Серро-Азуль, Перу).

Каждая консоль является отдельным номером с террасой, которые выходят на побережье (Casa Playa Las Lomas, Перу).

6. Дом на вершине скалы в пригороде Сиднея (Австралия)

Ankita – эффектная резиденция на вершине утеса (Сидней, Австралия).

Открытое пространство в виде террас и балконов облегчает конструкцию дома (Ankita, Австралия).

7. Концепты, вдохновляющие на строительство потрясающих резиденций, «парящих» над бездной

Модульный дом для экстремалов в горах Виктории от Modscape (Австралия).

Футуристический дом с А-образной крышей на краю пропасти (концепт Маттиаса Арндта).

Драматическая архитектурная композиция Suspended House от иранского архитектора Милада Эштияги.

Maralah 2 минималистичная концептуальная капсула на скале от LAAV Architects.

Прозрачная резиденция на вершине скалы от Yakusha Design .