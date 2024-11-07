Балансирующие на грани: захватывающие дух дома на вершинах скал и утесов

Стремление людей к покорению неизведанных далей выражается не только в безумных экспериментах, позволивших опуститься на дно океанов, заглянуть в недра земли или отправиться в космос. Архитектурные творения также могут испытывать на прочность, если находятся они, например, на вершинах скал и утесов.
1. Роскошный особняк Cove 3 на вершине утеса в Пезуле (Найсна, Южная Африка)
Роскошный особняк Cove 3 расположен на вершине утеса в Пезуле (Найсна, Южная Африка).
Архитекторы студии SAOTA сделали все, чтобы современный особняк был интегрирован в топографию ландшафта, при этом все (включая цветовую палитру) было грамотно выбрано для «бесшовной связи с природным окружением и океаном». Архитектурный объект Cove 3, расположенный на вершине утеса в Пезуле, в самом сердце живописного Садового маршрута Южной Африки, должен был стать домом для расслабляющего отдыха семьи из Йоханнесбурга, которая планировала переехать в природную зону на постоянное место жительства. Это желание стало причиной того, что особняк создавался удобным, роскошным и практичным.
Открытая планировка и масштабное остекление размыли границу между ландшафтом и внутренним пространством (Cove 3, Южная Африка).
Учитывая сложность рельефа, часть дома пришлось интегрировать в скалистый утес, над которым и парит массивная крыша, покрывающая два этажа жилого пространства. Чтобы создать эффект баланса над пропастью, крыша приподнята на максимальную высоту, вне прямой видимости. При этом создается иллюзию, что находишься на вершине скалы, а не в комнате с видом на захватывающий дух пейзаж. Авторы Novate.ru хотели бы подчеркнуть, что сам дом имеет умопомрачительные 1,1 тыс. кв. м, а из каждой комнаты открываются потрясающие виды не только на глубокое ущелье, но и на бескрайнее побережье Индийского океана.
2. Загородная резиденция Casa P2 Poseidón в провинции Лима (Перу)
Casa P2 Poseidón – бросающая вызов гравитации резиденция на перуанском побережье Тихого океана (Перу).
Бросающий вызов гравитации дом находится и в провинции Лима в Перу. Он появился на одной из самых высоких скалистых вершин близь деревни Пукусана. Хуану Карлосу Доменаку из Domenack Arquitectos пришлось немало потрудиться, чтобы загородная резиденция идеально соответствовала и суровому участку, и безопасности живущих/окружающих.
В загородном доме Casa P2 Poseidón сделано все, чтобы слиться с окружающим ландшафтом (Перу).
В стремлении «растворить» довольно большой архитектурный объект (420 кв. м) в скалистом ландшафте, были грамотно выбраны материалы и цветовая палитра экстерьера дома. Не забыли и об удобствах для самих владельцев, которые могут попасть в свой роскошный загородный дом Casa P2 Poseidón как из подножия утеса, так и с его верхней части. Помимо просторных комнат со щедрым остеклением в современной резиденции предусмотрена видовая терраса, «уходящая» в океан. На самом ее краю установлен бассейн инфинити, создающий иллюзию соединения с тихоокеанским побережьем.
3. Летняя резиденция SC Villa над Акурой (Ливан)
SC Villa – роскошная резиденция, «растворившаяся» в горном массиве Акуры (Ливан).
Высоко в горах, над ливанским городом Акура, есть особенная вилла, которую очень сложно заметить даже с высоты птичьего полета. Расположенная на уступе скалы, на высоте 1,2 тыс. метров над уровнем моря, замаскированная под окружающий ландшафт архитектурная структура, была спроектирована компанией Youssef Tohme Architects & Associates для клиента, который и сам мечтал раствориться в природе. Этому поспособствует обширное остекление, открывающее виды как на горные вершины, так и на город, раскинувшийся у подножия.
Открытая терраса, нависшая над пропастью, – экстремальное место отдыха (SC Villa, Ливан).
Примечательно: Чтобы установить экстремальную и прямую связь с горами, в качестве основного строительного материала были выбраны массивные базальтовые камни, которые укладывались сухим способом. Вперемешку с открытыми бетонными элементами SC Villa сливается со скалистым ландшафтом, особенно, если смотреть на дом с тыльной его стороны.
4. «Дом на скале» в Аликанте (Испания)
Дом-лабиринт из белого бетона ярко выделяется на горном склоне (House on the Cliff, Испания).
Не всегда архитекторы пытаются спрятать масштабное строение в природной зоне, некоторые, наоборот, всеми способами пытаются его выделить. Как специалисты частной компании Fran Silvestre Arquitectos, например, построившие современный особняк, резко контрастирующий с суровым горным склоном, балансирующим над Балеарским морем в Аликанте. При этом само здание меняет свой образ и зависит он от угла обзора. Если смотреть с побережья, то кажется, что дом парит над вершиной. Ну а если с высоты – будто плывет по воде.
«Дом на скале» может похвастаться видовым бассейном и роскошной террасой (Испания).
Эффект парения был достигнут благодаря консольной конструкции, закрепленной на коробчатой структуре здания. В этой части House on the Cliff обустроены гостиные и спальни, что обеспечивает пространства захватывающими дух панорамными видами. Проектом предусмотрена и открытая терраса с бассейном и лаундж-зоной, которая еще больше расширяет жилое пространство дома и делает его более приятным для загородного отдыха.
5. Пляжный домик Casa Playa Las Lomas в Серро-Азуль (Перу)
Белоснежный отель Casa Playa Las Lomas, «парящий» над пляжем (Серро-Азуль, Перу).
В небольшом курортном Серро-Азуле имеется своя «парящая» достопримечательность, возвышающаяся над самым популярным пляжем города. Построенный на вершине каменистого холма высотой 48 метров пляжный домик Casa Playa Las Lomas, является вершинной архитектурного мастерства специалистов студии Vértice Arquitectos, которым удалось выделить его на фоне природного ландшафта и роскошных вилл, расположенных неподалеку. Главным строительным материалом был выбран бетон, из которого проще всего сделать кубические объемы и создать «парящую» композицию. Ну а закрепили их на массивном основании, сложенном из природных камней, имитируя вершину утеса.
Каждая консоль является отдельным номером с террасой, которые выходят на побережье (Casa Playa Las Lomas, Перу).
Консольные выступы, образующие отдельные комнаты, позволили организовать небольшой отель с уютными номерами с видом на океан, а также общие зоны отдыха, включая бассейн инфинити со стеклянным торцом. Так что незабываемые ощущения постояльцам гарантированы, а владельцам – доход, поскольку их пляжный домик пользуется огромным спросом.
6. Дом на вершине скалы в пригороде Сиднея (Австралия)
Ankita – эффектная резиденция на вершине утеса (Сидней, Австралия).
Построить дом на вершине скалы можно не только в отдаленной от цивилизации природной зоне. В пригороде Сиднея, окруженном роскошными ландшафтными парками (Квинс-парк и Сентенниал-парк), имеется особая достопримечательность в виде частного дома, который стал ярким примером вертикальной жизни. Благодаря стараниям специалистов архстудии Luigi Rosselli Architects, возвышаясь над улицей, четырехэтажное здание органично сочетается со сложным рельефом участка, не нарушая структуры ни самого скалистого утеса, ни устоявшейся эстетики городского района.
Открытое пространство в виде террас и балконов облегчает конструкцию дома (Ankita, Австралия).
Сами же владельцы получили прекраснейшую резиденцию с обилием окон и затененных террас, часть которых выходит на обширную парковую зону и прибрежные пейзажи Сиднея, а остальная – открывает виды на город и Голубые горы. Стоит отметить, что балконные выступы с жалюзи и ставнями, окна с затеняющими конструкциями смягчают жару, а в совокупности с грамотно выбранными строительными материалами и организацией системы естественного проветривания позволили построить энергоэффективный дом, в котором нет кондиционеров.
7. Концепты, вдохновляющие на строительство потрясающих резиденций, «парящих» над бездной
Модульный дом для экстремалов в горах Виктории от Modscape (Австралия).
Футуристический дом с А-образной крышей на краю пропасти (концепт Маттиаса Арндта).
Драматическая архитектурная композиция Suspended House от иранского архитектора Милада Эштияги.
Maralah 2 минималистичная концептуальная капсула на скале от LAAV Architects.
Прозрачная резиденция на вершине скалы от Yakusha Design.
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