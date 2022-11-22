Зачем заворачивать черенки роз в газеты

Осень — время, которое идеально подходит для черенкования роз. Именно благодаря осеннему черенкованию можно получить большое количество молодого посадочного материала для организации прекрасного сада.

Есть много способов черенкования роз. Свою эффективность показал очень простой и экономичный метод, называемый метод «Бурито».

Подготовьте черенки роз. Для этого нарежьте веточки таким образом, чтобы один срез был прямым, а другой располагался под углом 45 градусов над нижней почкой. Опустите черенки в раствор корневина на несколько часов косым срезом в препарат.







Подготовленные черенки попарно заверните в газету, обильно смоченную водой. Подготовьте таким образом все черенки.







В результате получатся заготовки из газеты, напоминающие бурито или шаурму. Заверните газетные рулончики в целлофановые пакеты, чтобы создать парниковый эффект.







Для успешного прорастания черенки следует положить в темное и прохладное место. Через 1,5-2 недели черенки необходимо проверить. Если несколько черенков потемнеет, просто выкиньте их, оставив только те, у которых уже проклюнулись корешки.







Повторите процедуру с заворачиванием черенков и оставьте их еще на 1,5 неделю. За это время начнется активное формирование корневой системы.

Черенки с разросшимися корнями можно будет пересадить в емкость, наполненную смесью земли и песка для дальнейшего роста.