Мэрилин перед камерами: Как неудачные съемки привели к созданию знаменитой фотографии

Платье от любовника

Уильям Травилла и Мэрилин Монро

Ткань знаменитого платья (ацетатный креп) была подобрана специально для этой сцены – достаточно легкая, чтобы приподняться от ветра, но и достаточно тяжелая для красивого облегания фигуры

Проходная комедия

Чувственный кадр из фильма Зуд седьмого года

Неудачные съемки или рекламная компания?

Мэрилин Монро и Том Юэлл на съемках знаменитого кадра

Неудачные уличные съемки завершились, однако, прекрасной фотосессией

Фотографии от друга

Сэм Шоу и Мэрилин Монро в студии 20th Century Fox

Считается, что Мэрилин на этой фотографии стала одним из знаковых образов XX века

Конец семейной жизни

В середине XX века такой кадр был на грани приличий

Кадр из фильма Зуд седьмого года

Зуд седьмого года, одна из первых афиш