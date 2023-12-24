Мэрилин перед камерами: Как неудачные съемки привели к созданию знаменитой фотографии

Иногда в истории, как и в жизни человека, целые года и десятилетия пролетают, не оставив глубокого следа. Но некоторые, казалось бы, незначительные моменты врезаются в память очень ярко. Так, платье, красивой женщины, которое поднялось от теплого воздуха подземки, неожиданно стало одним из самый известных кадров в истории мирового кинематографа и отразилось на мировоззрении целого поколения. Правда, для личной жизни самой кинодивы этот момент стал фатальным, так как привел к разводу с мужем.
Платье от любовника
Автором знаменитого белого платья, проданного впоследствии с аукциона за рекордные 4,6 миллиона долларов, стал знаменитый дизайнер костюмов Уильям Травилла. Еще до начала работы с Мэрилин он уже заработал себе имя и первый «Оскар» за «Лучший дизайн костюмов». Со знаменитой кинозвездой он работал в течение многих лет и одевал ее в восьми фильмах. В своих воспоминаниях он утверждал, что был в этот период ее любовником. Сохранились строчки, написанные актрисой: «Дорогой Билли, пожалуйста, одевай меня всегда. Я люблю тебя. Мэрилин».
Уильям Травилла и Мэрилин Монро
Ткань знаменитого платья (ацетатный креп) была подобрана специально для этой сцены – достаточно легкая, чтобы приподняться от ветра, но и достаточно тяжелая для красивого облегания фигуры
Проходная комедия
Фильм «Зуд седьмого года» киностудии 20th Century Fox, на съемках которого и были сделаны знаменитые снимки, кроме фотографий Мэрилин Монро с раздувающимся платьем ничем особенным в истории кинематографа не выделился. Это была достаточно обычная комедия, адаптация хитовой бродвейской пьесы Джорджа Акселрода. Фильм получил «Золотой глобус», но за мужскую роль (партнером Мэрилин был актер Том Юэлл).
Монро играет в этом фильме легкомысленную актрису и модель, которая пытается соблазнить своего соседа-книгоиздателя, женатого уже семь лет. Удивительно, но по сценарию ей это не удается, и верный муж отправляется к своей семье. В знаменитой сцене главные герои гуляют ночью по Нью-Йорку. На углу 52-й улицы и Лексингтон-авеню девушка, слыша приближающийся подземный поезд, встает на решетку и говорит «О-о-о, ты чувствуешь ветер из метро?». Поезд проходит, теплый ветер приподнимает платье, обнажая ноги.
Чувственный кадр из фильма Зуд седьмого года
Неудачные съемки или рекламная компания?
Несмотря на шикарные фотокадры, сами съемки эпизода были настолько неудачными, что в дальнейшем материал даже полностью пересняли. Дело в том, что сначала их решили провести на улице, на том самом месте Манхэттена, по которому герои гуляют согласно сценарию. Причем в то же самое время – после двенадцати. Однако это оказалось неудачной идеей – несмотря на поздний час, кинокамеры и знаменитые актеры привлекли множество зевак. По разным данным, их тогда собралось от двух до пяти тысяч. Огромная толпа свистела и кричала, мешая съемкам.
Мэрилин Монро и Том Юэлл на съемках знаменитого кадра
Мэрилин, которая на тот момент находилась в депрессии из-за неудачного брака с бейсболистом Джо Ди Маджо, начала путаться и забывать слова своей реплики. Каждый новый дубль встречался хохотом и свистом. В результате съемки было решено перенести в павильон, однако и там сцена удалась актерам только на 40-й попытке.
Неудачные уличные съемки завершились, однако, прекрасной фотосессией
По мнению историков кино, эти уличные съемки были частью рекламной компании фильма. Огромная толпа, среди которой было немало представителей прессы, подняла популярность еще не снятой ленты на недосягаемую высоту. Событие на следующий день было описано в подробностях во всех СМИ.
Фотографии от друга
Автором известных снимков стал близкий друг и практически личный фотограф Мэрилин Сэм Шоу. Актриса любила проводить время с его семьей – женой Энни и их тремя детьми. Сэм считал Мэрилин гениальной фотомоделью и работал с ней с огромным удовольствием.
Сэм Шоу и Мэрилин Монро в студии 20th Century Fox
Именно Сэм Шоу придумал «изюминку» с раздувающимся платьем для этого эпизода. Идея пришла ему в голову еще за несколько лет до съемок. В парке развлечений на Кони-Айленде он увидел, как женщины, выходя из машины у решетки подземки, придерживают платья, которые пытается унести ветер от проходящего внизу поезда.
После срыва съемок Сэм настоял на том, чтобы провести фотосессию. Снимать актрису бросились множество фотографов, но именно Шоу сделал те самые знаменитые кадры, которые затем вошли в золотой фонд мирового фотоискусства.
Считается, что Мэрилин на этой фотографии стала одним из знаковых образов XX века
Конец семейной жизни
Для пуританского (по сравнению с нашим) кинематографа тех времен сцена, в котором из-под платья выглядывает нижнее белье героини, считалась достаточно откровенной. Фотографии, растиражированные газетами и журналами, получили огромную популярность, и хрупкий второй брак Мэрилин не выдержал этого испытания.
В середине XX века такой кадр был на грани приличий
Муж устроил ей очередной скандал, и в октябре актриса сообщила журналистам о предстоящем разводе. Свадьба состоялась в январе этого же года, так что даже до первой годовщины молодожены не дотянули. Этот брак, несмотря на то, что ему предшествовал многолетний роман, не был удачным с самого начала. Джо Ди Маджо страшно ревновал Мэрилин, и они постоянно ссорились. Друзья актрисы даже утверждали, что дело доходило до рукоприкладства.
Фильм «Зуд седьмого года» вышел в 1955 году и собрал в прокате более 4,5 миллионов долларов, что по тем временам было прекрасным результатом. Его называли «одним из самых больших коммерческих успехов года». Возможно, что действительно сработала необычная пиар-компания. Мэрилин же еще несколько лет после этого отсуживала у «20 Century Fox» обещанный ей за фильм бонус.
Кадр из фильма Зуд седьмого года
Зуд седьмого года, одна из первых афиш
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