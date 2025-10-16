Как правильно пользоваться парфюмом

Когда человек использует парфюм, то он закономерным образом хочет, чтобы шлейф, оставленный духами, держался как можно дольше и создавал достаточно сильный запах. Добиться этого не так просто, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если не уверен в том, как и на какие места в действительности следует «пшикать» духи.

1. Кожа или одежда?

2. Повышаем стойкость

3. Куда не стоит «пшикать»