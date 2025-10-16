Как правильно пользоваться парфюмом

Когда человек использует парфюм, то он закономерным образом хочет, чтобы шлейф, оставленный духами, держался как можно дольше и создавал достаточно сильный запах. Добиться этого не так просто, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если не уверен в том, как и на какие места в действительности следует «пшикать» духи.
1. Кожа или одежда?
Важно уяснить, что парфюм никогда не должен наноситься непосредственно на одежду. «Пшикаются» духи всегда на кожу. Если сделано это правильно (и косметика хорошая), запах все равно распространится по всей одежде. Исключение из данного правила составляют легкие туалетные воды. Кроме того, многие виды парфюма имеют обычай оставлять на гардеробе трудно выводимые пятна. Кожу или мех духи и вовсе могут испортить, в результате чего предмет начнет неприятно пахнуть нафталином. Наконец, не стоит забывать еще и о том, что одежда поглощает часть аромата, в результате чего духи звучат холоднее и монотоннее, абсолютно не раскрываясь.
2. Повышаем стойкость
Мы уже выяснили, что духи должны наноситься на кожу. Однако, какие места на теле лучше всего выбрать для этого? В первую очередь это, конечно же, запястья и внутренняя сторона локтей. В летний период «пшикать» духами можно также под коленки, а если хочется лучше чувствовать аромат самому, то можно нанести совсем немного духов на ключицы и яремную впадину, ближе к носу. В последнем случае – лучше не переусердствовать.
3. Куда не стоит «пшикать»
Есть и такие места, куда точно не стоит наносить парфюм. В первую очередь вовсе не потому, что может случиться нечто плохое, а потому, что это просто бесполезно. В случае с представительницами прекрасной половины человечества в первую очередь это касается нанесения парфюма за уши. Кроме того, не стоит забывать, что духи – это все-таки не дезодорант, а значит им нет места подмышками. Наконец, не рекомендуется наносить парфюм на волосы. Как правило, в духах достаточно много спиртов, а они сушат кожу и волосы, что не очень-то полезно для поддержания здоровья и красоты.
