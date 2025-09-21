Как легко отмыть духовку

Если вы часто пользуетесь духовкой, то вам знакома такая проблема, как накипь и жир, образующиеся не только на дне, но и на стенках. Если вы тоже не любите долго тереть духовку до блеска и хотите найти самый легкий и доступный способ, обязательно попробуйте очистить ее одним оригинальным методом.







Нам потребуются:



любая таблетка для посудомоечной машины;



губка или хлопчатобумажная ветошь, ткань; рулон одноразовых кухонных полотенец;



резиновые перчатки.

Как просто почистить духовку

Поместите таблетку для посудомоечной машины в миску и залейте горячей водой. Перемешивая, дождитесь полного растворения. Много воды не потребуется – достаточно и одного стакана.Смочите губку или хлопчатобумажную тряпочку в данном растворе, хорошо смажьте стенки, дно и верх духовки.Намочите одноразовые полотенца в этом же растворе и выложите по всей грязной поверхности.Можно сначала разложить ткань, а уже потом пройтись сверху мокрой губкой, чтобы жидкость равномерно впиталась в салфетки. Но это удобно делать только на нижней поверхности. К бокам и к потолку лучше приклеивать уже влажные тряпочки. Не забудьте приклеить таким образом ткань и к дверце духовки.В зависимости от степени загрязнения оставляем все минимум на 30 минут. Если духовка давно не очищалась, можно оставить размокать грязь часа на два, но следует время от времени опять пропитывать полотенца раствором.Через положенное время этими же тряпочками протираем поверхность, убирая размягченную грязь, накипь и жир. Если чистить так печку регулярно, то крупных пятен образовываться не будет. Для сильно загрязненных мест придется воспользоваться жесткой губкой, смоченной тем же раствором. Но большинство пятен можно удалить невероятно быстро и легко, просто немного протерев поверхность влажными полотенцами.Лучше всего процедуру проводить в перчатках, так как в таблетке для посудомойки содержатся активные вещества, плохо влияющие на кожу человека. После такой очистки протрите поверхность влажной тряпочкой и духовка засияет от чистоты.