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С нами не соскучишься!

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Папы, которые смогли!

Папа, который остается наедине с младенцем, — это самая щедрая тема для шуток и юмористических рассказов. На самом деле все эти несуразные истории о неуклюжих отцах, которые «варят детей» и «купают борщ», давно в прошлом. Сейчас некоторые ловкие папашки справляются с грудничками в сто раз лучше, чем мамы, которые с головой погружаются в карьеру и в мечты о самореализации.

Шведский фотограф Йохан Бавман встретился лицом к лицу с отцами, которых совершенно не пугает перспектива остаться один на один с новорожденным ребенком.

Папы, которые смогли!

Отпуск по уходу за ребенком в Швеции — это настоящее счастье для родителей. Государство отправляет шведов смотреть за своими чадами на целых 480 дней. Разумеется, при этом им выплачивается ежемесячное пособие. Согласно законодательству, каждый родитель должен провести с ребенком минимум 60 дней, остальное время мамы и папы делят между собой самостоятельно. Сейчас минимальную родительскую «смену» хотят увеличить еще на 30 дней.

Папы, которые смогли!

Луи Кулау, художник, 28 лет. Находится в отпуске по уходу за ребенком 1 год.

Папы, которые смогли!

Луи с сыном Эллиотом.

Папы, которые смогли!

Фредерик Йансон, 34, инженер.

Цель такого четкого распределения — достижение максимального уровня гендерного равноправия в стране. Чем честнее родители делят между собой положенные 480 дней, тем выше для семьи финансовые бонусы на время вынужденного отпуска. Несмотря на щедрое пособие, немногие отцы стремятся использовать все свои 60 дней.

Из всех семей только 14% решили поделить отпуск поровну.

Фотопроект «Шведские папы» фотографа Йохана Бавмана рассказывает о папах-героях, которые проводят наедине со своими отпрысками не менее 6 месяцев.

Папы, которые смогли!

Урбан Норд, 32 года. В отпуске — 10 месяцев.

Папы, которые смогли!

Гьоран Севелин, 27, студент. Взял академический отпуск, чтобы ухаживать за своей дочерью Лив.

Папы, которые смогли!

Йохан Экенгард, 38 лет. Они с женой всегда делят отпуск по уходу за детьми поровну.

Папы, которые смогли!

Ола Ларссон, 41 год. Взял отпуск на 8 месяцев и отлично проводит время со своим сыном Густавом.

Папы, которые смогли!

Альфред Нерхаген, 38 лет. По профессии — ландшафтный дизайнер. С каждым из своих детей находился в отпуске по 9 месяцев.

Папы, которые смогли!

Фредерик Апельберг, 33 года. Присматривает за дочкой Мэйкен уже 9 месяцев.

Папы, которые смогли!

Мартин Гагнер, 35 лет. Сейчас в отпуске по уходу за сыном Вольдемаром.

Папы, которые смогли!

Самад Кохиголтапех, 32 года. Сначала они с женой взяли совместный отпуск на 4 месяца, чтобы присматривать за новорожденными двойняшками. Теперь Самад «работает» родителем в одиночку.

Папы, которые смогли!

Йонас Йарл, 38 лет, учитель.

Папы, которые смогли!

Андреас Бергстрем, 39 лет. В отпуске по уходу за детьми Андреас находится уже больше года. Сначала он присматривал за новорожденным Эллиотом, теперь за его младшим братом — Сэмом.

Папы, которые смогли!

Нилс Йарлсбо, 33 года, дизайнер.


Папы, которые смогли!

Уффе Йонссон, 41 год, телохранитель. Присматривает за дочкой Лилли уже целый год.

Папы, которые смогли!

Петер Вестерлунд, 27 лет.

Папы, которые смогли!

Джон Валлин, 33 года, и его дети: Инес и Йоханнес.

Папы, которые смогли!

Сача ав Веттрштедт, 33 года. Отпуск по уходу за ребенком они с женой поделили поровну.

Папы, которые смогли!

Йонас Фелдт, 31 год. С каждой из своих дочерей Сири и Ловис был в отпуске по 9 месяцев.

Папы, которые смогли!

Петер Херкель, 33 года, журналист. Присматривает за дочкой Мирой уже год.

Папы, которые смогли!

Йуан Кардэнал, 34 года. За сыном Илво и дочерью Алмой присматривал по 9 месяцев.

Папы, которые смогли!

Маркус Бергквист, 33 года, музыкант.

Папы, которые смогли!

Патрик Барсетер, 35 лет. В отпуске по уходу за дочкой Эйрой находится 8 месяцев.

Папы, которые смогли!

Тйерд ван Вайенбург, 34 года. Присматривает за маленьким Тимом уже 8 месяцев.

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густав экенгард
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фотограф; швеция
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