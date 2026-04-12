7 причин, почему в общественных туалетах дверь не достает до пола

У всех общественных туалетов есть одна общая черта: большое расстояние от двери до потолка. На первый взгляд такая конструкция может показаться глупой, но если более детально разобраться в вопросе, окажется, что это самое логичное, что могли придумать. Novate.ru рассказывает о самых популярных причинах такой планировки туалетов.
А вы тоже всегда задавались вопросом, почему двери в общественных туалетах не достают до пола? Неужели экономия на строительных материалах настолько превышает момент психологического комфорта посетителей? На самом деле дело не в экономии, а точнее – не только в ней. Если ряд причин, почему конструкция туалетов, расположенных в офисных помещениях, торговых центрах и других общественных местах, именно такая.
Первый проект таких туалетов появился в начале прошлого века в Америке. Спасибо за него стоит сказать Фрэнку Ллойду Райту, который воплотил его в жизнь при строительстве офисного здания Larkin Building, расположенного в Баффало. А уже позже похожую конструкцию стали использовать в других городах США. Со временем она «перебралась» и к нам, так как владельцы общественных зданий оценили ее удобство и экономичность.
Причина 1: Кабинка занята
Первая и самая очевидная причина, о которой вы наверняка догадались, состоит в том, что через отверстие всегда видно, что в кабинке уже кто-то есть. Но ведь, когда дверь плотно закрыта, и так понятно, что туалет занят. К тому же, если расстояние до пола совсем маленькое, приходится сильно наклоняться, чтобы заметить в кабинке чьи-то ноги.
Причина 2: Быстрая уборка
А вот и вторая логичная причина. Зазор между полом и дверью нужен для того, чтобы уборщицам было проще убирать в кабинках. Чтобы помыть полы, им даже не нужно открывать дверь – швабра прекрасно проходит в имеющееся отверстие. К тому же большой промежуток позволяет свободно циркулировать воздуху, чтобы он не застаивался и не провоцировал появление неприятного запаха. В таких туалетах находиться гораздо приятнее, чем в тех, которые «изолированы» дверью.
Причина 3: Экономия
Мы уже косвенно упоминали ее, но решили раскрыть этот момент более детально. Так как укороченные двери универсальные и могут быть установлены где-угодно, их стоимость весьма привлекательна. Производителям не нужно каждый раз выполнять индивидуальный заказ и изготавливать двери по особым меркам, а администрации общественных мест – переплачивать за количество использованного материала. В результате все довольны и счастливы (кроме непосредственных посетителей общественных туалетов, конечно).
Причина 4: Первая помощь
Нередко человек отправляется в туалет, когда ему становится плохо, например, начал крутить живот или затошнило. Хорошо, если через десять-пятнадцать минут состояние стабилизируется, и он сможет самостоятельно добраться до дома, но если рвота или диарея – одна из причин серьезного отравления или другого заболевания? Через отверстие под дверью кабины другие посетители общественного туалета сразу увидят, что человеку плохо, и смогут вызвать скорую.
Также такая форма дверей позволяет быстро и без взломов вытащить человека, который потерял сознание. Скачок давления, боль в сердце и другие проблемы со здоровьем наиболее характерны для пожилых людей, однако, как показывает практика, это может произойти с кем-угодно. Именно поэтому так важно быстро и качественно оказать первую медицинскую помощь.
Причина 5: Предотвращение преступлений
Общественный туалет часто становится местом происшествий. Конфликт может произойти как у знакомых, так и между абсолютно чужими людьми. Хорошо, если все ограничиться грубым диалогом, а если дойдет до рукоприкладства? В этом случае зазор между дверью и полом также поможет спасти ситуацию. Случайный свидетель сможет увидеть, что происходит за дверью кабинки, и вызвать охрану или полицию, чтобы предотвратить печальные последствия.
Причина 6: Эвакуация
Никто не знает, когда именно в общественном заведении может начаться пожар – это всегда непредсказуемо. Но если вы стали именно тем человеком, который оказался в туалете торгового центра во время происшествия, вам следует знать, что выбраться из кабинки можно через отверстие под дверью. Особенно актуальными такие действия становятся, если замок заклинило или ручку внутри кабинки не видно из-за дыма. Здесь важно не растеряться: сразу ложитесь на пол и ползком пробирайтесь к выходу. Во-первых, в этой зоне лучше видимость, а во-вторых, меньше вероятность надышаться дымом и потерять сознание.
Причина 7: Психологический дискомфорт
Удивительно, но факт – одной из косвенных причин создания зазора между дверью и полом является создание психологического дискомфорта для посетителя. Звучит странно, но давайте вместе подумаем. Туалеты в общественных местах рассчитаны на то, что через них будет проходить большое количество людей. Одни из них быстро справляют нужду и уходят, а вот другие «зависают» в телефоне, сидя на унитазе (а очередь за дверью в это время растет). Вот здесь и играет свою роль психологический дискомфорт, ведь желающих посидеть «сверхурочно» в кабинке, когда ноги выглядывают из-под двери, не так много.
