Секреты крошечных книг

Уже много веков люди создают крохотные книги, которые сложно напечатать и порой непросто прочитать. Для чего же нужны миниатюрные издания и какие секреты они могут скрывать – далее в обзоре.













Крошечный шрифт издания «Письмо Кристине Лотарингской», 1896.



В 1896 году издательская фирма «Салмин Бразерс» опубликовала «Письмо Кристине Лотарингской» Галилео Галилея. У книги была тисненая обложка и чехол. Главная же особенность издания, ставшего уникальным, заключалась в размерах: 1,8 на 1 сантиметр. В рекламе миниатюрной книги уточнялось, что ее шрифт крохотный, как «глаза у мухи», а наборщик, работая над ней, потерял зрение.



«Письмо…» было в три раза меньше, чем предыдущие миниатюры и стало самой маленькой книгой в мире, отпечатанной в типографии.



Небольшое сочинение Галилея – лишь один из экспонатов, собранных в Университете штата Айовы в США. Большинство из них были подарены коллекционером-букинистом. Шарлотта Смит длительное время скупала редкие книги. Но когда место на книжных полках в ее доме стало заканчиваться, переключилась на миниатюры.







Книга о Королеве Виктории, опубликованная в год ее смерти. Лондон, 1901 год.







Сказка «Ап! Лошадка!» английской писательницы Клары де Шателейн. Лондон, 1850 год.

Ее первой покупкой стала поэма «Визит Святого Николая» Клемента Кларка Мура. Но на эту книжицу высотой 9,5 см современные коллекционеры даже не взглянули бы.По их общему признанию, книга классифицируется как миниатюра, если она менее трех дюймов (7,62 см) по наибольшему размеру. Но даже такой экземпляр выглядит просто гигантским в сравнении с самыми крохотными «рекордсменами».Набор миниатюрных и ультраминиатюрных книг, 1979-1980 гг.Ультраминиатюрная Книга Бытия, которую очень легко потерять.В Университете штата Айова имеется коллекция так называемых «ультраминиатюр» (размером менее 6 миллиметров). Одну из них, Книгу Бытия, можно носить в кулоне и читать только с помощью увеличительного стекла.Электронный снимок самой маленькой книги в мире.А самый маленький экземпляр, 0,07 на 0,1 мм, – это сказка «Teeny Ted From Turnip Town», внесенная в книгу рекордов Гиннесса. На создание было потрачено $15000, а прочитать ее можно лишь под электронным микроскопом.Но сотрудники музея уверяют, что процесс чтения миниатюр – это не самое сложное в этом деле. Наибольшая проблема – это работа со шрифтом, а именно его набор, нарезка, установка, проверка Справочник-альманах, опубликованный в Лондоне в 1790 году.Религиозное издание Officium Beatae Mariae Virginis 1677 года, у которого издатель не успел обрезать «лишние» края страниц.Коллекция из двенадцати книг с текстами Шекспира, изданных в Канаде в 2000 году.Учитывая громадные сложности, в чем смысл создания маленьких книг? Работник музея сообщает, что «они очень нравятся людям». Но миниатюрные книги также имеют практическое применение. В доинтернетовскую эпоху было удобно держать под рукой небольшой справочник с необходимыми списками. Также люди в старину с собой носили религиозные книги. Президент США Авраам Линкольн, держал при себе собой маленький молитвенник. У королевы Англии Анны Болейн после казни нашли небольшую книгу псалмов в позолоченной обложке.К тому же малый вес книг очень удобен во время путешествий. Известно, что у Наполеона Бонапарта была походная библиотека, которая помещалась в небольшую коробку.Три японские книги с чехлом в форме телевизора, через экран которого видна картинка с обложки.Книга сонетов на португальском языке. Венеция, 1906 год.Миниатюрное издание «Небольшой флирт», опубликованное в 1871 году, представляет собой удобный справочник по «расшифровке» флирта с носовым платком, перчаткой, веером или зонтиком.Маленькие книги также представляли собой предмет контрабанды. В 1832 году в Америке появилась первая книга по контрацепции. «Плод философии, или Частный компаньон молодых замужних людей» уменьшили в размерах, чтобы было легко прятать. Тем не менее, автора предали суду за непристойность , оштрафовали и приговорили к каторжным работам.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)