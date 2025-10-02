4 рецепта сочной домашней ветчины из разных сортов мяса

Есть несколько причин, почему стоит приготовить домашнюю ветчину. Прежде всего это вкусно, натурально и полезно. Такое блюдо с удовольствием будут есть как дети, так и взрослые. Кусочек на бутерброд, кусочек в салат, пару кусочков к супу или борщу, а также с любыми овощами и гарниром – то, что нужно промозглыми осенними вечерами.
1. Из индейки
Ветчина из индейки. \ Фото: pinterest.cl.
Следите за своим здоровьем и фигурой, или попросту хотите полакомиться нежной и сочной ветчиной? Тогда вариант из индейки – то, что вам нужно.
Ингредиенты:
• Индюшиная мякоть - 2 кг;
• Паприка красная сушёная – 1 ч.л;
• Томаты сушёные - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу (но примерно 2 ч.л. без горки);
• Соль нитратная - 2 ч.л. без горки.
Индюшиная ветчина. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Мясо тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Отварить до готовности (час-час двадцать);
• Нарезать небольшими кусочками (примерно полтора на полтора сантиметра);
• Сложить в большую глубокую миску;
• Засыпать двумя видами соли;
• Аккуратно перемешать;
• Затем необходимо тщательно вымесить мясо руками (десять-пятнадцать минут) до тех пор, пока оно не станет вязким;
• Приправить паприкой и сушёными помидорами;
• Хорошенько перемешать;
• Затем мясо отправить в рукав для запекания, хорошенько спрессовав;
• Закрепить концы;
• Выложить в форму для приготовления рулетов;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• Затем достать ветчину;
• Обдать ледяной водой;
• Отправить в холодильник на несколько часов;
• Перед подачей аккуратно снять рукав и нарезать ветчину ломтиками.
2. Из курицы
Куриная ветчина. \ Фото: pinterest.ch.
Ветчина из курицы нисколько не уступает любой другой ветчине. Она получается плотной, упругой и невероятно вкусной.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 2 кг;
• Соль - 4 ч.л;
• Смесь молотых перцев - 2 ч.л.
Ветчина из курицы. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Мясо хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Промокнуть бумажными полотенцами;
• Удалить с филе всё лишнее;
• Третью часть мяса нарезать кубиком сантиметр на сантиметр;
• Остальную мякоть нарезать произвольными кусками;
• Пропустить через мясорубку с крупной сеткой;
• Добавить рубленные кусочки мяса;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Хорошенько вымесить мясо до тягучего состояния;
• Переложить в рукав для запекания, плотно утрамбовав;
• Завязать края;
• В большой кастрюле вскипятить воду;
• Аккуратно выложить мясные батоны;
• Готовить на среднем огне двадцать-двадцать пять минут;
• После батоны переложить в форму для запекания;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на сорок пять - шестьдесят минут;
• После достать ветчину и обдать ледяной водой, оставив в холодной воде на пять-семь минут ;
• Вытереть бумажными полотенцами и отправить ветчинные батоны в холодильник на пару часов;
• Перед подачей снять рукав, нарезать ветчину ломтиками и подать к столу.
3. Из свинины
Свиная ветчина. \ Фото: mlbostoncommon.com.
Ветчина из свинины, как правило, всегда получается сочной и невероятно нежной. Поэтому прекрасно сочетается с отварным картофелем, белым рисом, свежим салатом или запечёнными овощами.
Ингредиенты:
• Свиная шея – 2 кг;
• Соль – по вкусу;
• Чеснок – 1 головка среднего размера;
• Тмин - 1 ч.л;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Розмарин – пару веточек.
Ветчина из свинины. \ Фото: parkerknoll.co.uk.
Способ приготовления:
• Свинину вымыть как следует;
• Удалить всё лишнее;
• Третью часть мяса нарезать кубиком примерно сантиметр на сантиметр;
• Остальное пропустить через мясорубку с крупной сеткой;
• Добавить рубленное мясо;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Всыпать тмин и пропущенный через пресс чеснок;
• Хорошенько перемешать;
• Вымесить руками до вязкого состояния;
• Сверху выложить веточки розмарина;
• Дать настояться десять-пятнадцать минут;
• Затем выложить фарш в рукав для запекания, плотно утрамбовывая;
• Добавить веточку розмарина;
• Завязать края;
• Отправить в кастрюлю с кипящей водой примерно на двадцать-двадцать пять минут;
• После переложить в форму для запекания;
• Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на полтора часа (или на час сорок пять);
• Остудить ветчину в холодной воде;
• Вытереть бумажными полотенцами;
• Убрать в холодильник на пару часов;
• Перед подачей снять рукав и извлечь розмарин;
• Нарезать ветчину ломтиками.
4. Из говядины/телятины
Говяжья ветчина. \ Фото: google.com.
Ветчина из говядины удобная тем, что она идеально сочетается с любым гарниром. А также её удобно брать с собой на перекус. Лёгкая и нежирная, она идеально подойдёт всем тем, кто привык к постному мясу.
Ингредиенты:
• Вырезка говяжья или телятина - 2 кг;
• Чеснок - одна крупная головка;
• Паприка молотая сушёная копчёная - 1 ч.л;
• Тмин - 0,5 ч.л;
• Перец чили хлопья - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу.
Ветчина из говядины. \ Фото: livejournal.com.
Способ приготовления:
• Мякоть вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать всё лишнее;
• Мясо нарезать небольшими кусочками;
• Часть нарубить острым ножом;
• Остальную часть пропустить через мясорубку с крупной сеткой;
• Смешать фарш и рубленное мясо в миске;
• Приправить солью, хлопьями чили, тмином, паприкой;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать;
• Хорошенько вымесить руками;
• Выложить в рукав, плотно утрамбовывая;
• Завязать края;
• Отправить в кастрюлю с кипящей водой на пятнадцать минут;
• Затем выложить в форму для запекания;
• Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок пять-шестьдесят минут;
• После остудить ветчину в холодной воде;
• Убрать в холодильник на два-три часа;
• Подать к столу, нарезав ломтиками.
