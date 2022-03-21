Блуждающие мертвецы: Зачем островитяне выкапывают трупы своих родных

Семейный портрет: Нет, дедушка не исхудал, он просто умер.
Всем известная фраза «Пока смерть не разлучит нас» мало подходит для народа тораджа, живущего на индонезийском острове Сулаверси. С покойниками у местных жителей особые отношения. Ежегодно здесь проводится древний ритуал «Ma'nene», что с местного наречия можно перевести, как «Церемония уборки трупов».
Ритуал церемонии очистки мертвецов
И
вечная память родных.
вечная память родных.
Традиция заключается в том, что родственники покойного достают гроб из захоронения, бережно извлекают труп, обмывают его, осторожно очищают, сушат и наряжают в новые одеяния. Обряду подвергаются умершие всех возрастов, начиная от крошечных детей. Мертвецам не только меняют одежду, но и одевают очки, украшения, некоторым дают «выкурить» сигарету. Пока трупы наряжают и проветривают, гробы ремонтируют или обновляют.
Прикури, дедушка!
На этом церемония не заканчивается. Тораджийцы очень любят фотографироваться со своими мертвецами, они их усаживают или ставят, вокруг трупа живописно размещаются члены семьи и все радостно позируют.
Тораджийцы очень любят фотографироваться со своими мертвецами.
Эти ритуальные действа напоминают вечеринку с мистического Хеллоуина или кадры из фильма про зомби.
История обряда, затерявшаяся в глубине веков
Церемония вскрытия гробов.
Откуда берет начало такой странный обычай неизвестно. Индонезийцы в основном исповедуют ислам. Народ провинции Тана тораджи протестанты, свято чтящие ритуалы язычества и анимизма.
Ну
По найденным остаткам древних гробов, археологи сделали вывод, что такая традиция уже существовала в IX веке. Голландцы, в поисках гвоздики и мускатного ореха, высадились на берега Индонезии еще в конце XIV века, но в горные районы народностей тораджа миссионеры принесли христианство лишь 300 лет спустя.
В очередь на похороны
Прошлое и будущее.
Сама церемония похорон связана с большими затратами и жертвоприношениями. Не в каждой семье найдутся средства на них, потому покойник ждет своей очереди несколько месяцев, а то и лет. Все это время труп находится в обычном жилище или специальном «доме смерти» - тунконан.
Разговор с бабушкой.
Места, где хранят забальзамированные трупы.
В этих церемониальных строениях, крыши которых напоминают лодку или рогатую голову буйвола, хранят забальзамированные трупы, пока семья не накопит достаточно денег на довольно пышные похороны. Родные ухаживают за умершим членом семьи, разговаривают с ним, как с живым, собираются вокруг него на семейные советы, предлагают им пищу, питье.
Они умерли в разное время, и они снова вместе.
В таком доме могут находиться сразу несколько трупов, смерть которых произошла в разные годы.
Экзотическая церемония погребения
И ритуальный буйвол.
Когда все будет готово к похоронам и соберутся родственники с разных уголков страны, начинается церемония, которая длится от трех дней до недели. За это время будут принесены в жертву много свиней и буйволов. Чем больше буйволов будет забито, тем выше статус семьи покойного. На особо пышных похоронах их число доходит до восьмисот. Количество животных должно быть не меньше 24, но гости могут привести собственного буйвола в подарок.
Он остался здесь один.
Существует неписаное правило, что этот «долг» родственники выплачивает в будущем на очередных похоронах. Ритуал забивания свиней и буйволов кровожаден. Если кабанов, привязанных к бамбуковым палкам, убивают мгновенно ударом в сердце, то буйволам перерезают горло и они еще долго мучаются в предсмертных судорогах, заливая все вокруг фонтаном крови.
В гроб кладут любимые вещи усопшего и игрушки для малышей.
Перед погребением в семейном мавзолее, в гроб кладут вещи, которые любил покойный или подарки, в соответствии с жизненным уровнем семьи. Это могут быть: браслет, часы, мобильный телефон или даже алмаз.
После церемонии прощания с мертвецом, жертвоприношений, обильного угощения родственников, ритуальных танцев, христианских молитв, похоронная процессия направляется к семейному склепу. Гроб несут на специальных носилках с крышей в виде тунконана – дома смерти.
Причесали, переодели и снова спать уложили.
Хоронят тораджа умерших на скалистых отвесных склонах, в вырубленных каменных нишах. Такие мавзолеи могут достигать высоты трехэтажного дома. Чем выше, тем богаче семья покойного. Такое захоронение более надежно защищено от разграбления. Нишу для гробов вырубают долго - в течение трех - шести месяцев. Грудных младенцев жители провинции Тана иногда хоронят в дуплах деревьев, объясняя это тем, что они растут, питаясь соками растения.
Идолы тау-тау
Ежегодная традиция народа тораджа.
Скальные захоронения выглядят очень странно и экзотично. Помимо «окон», куда помещается гроб, делаются своеобразные «балкончики», на них выставляются куклы – тау-тау, вырезанные из дерева. Местные жители верят, что в эти скульптуры переселяется душа покойного. Раньше идолы были более примитивны, по ним можно было лишь определить пол умершего.
Оставайся красивой, дорогая.
Сейчас многие из них очень правдоподобны, имеют почти портретное сходство и выглядят жутковато. Стоят такие тау-тау дорого и заказать их могут только самые зажиточные семьи. Часто истуканов воруют, поэтому многие держат прототипов своих родственников в доме. После того, как деревянная копия мертвеца готова, она находится у гроба двенадцать дней до похорон, это время определено для переселения души.
Отец с двумя дочерьми.
Покормить и переодеть.
Через три года в ритуальный день Манене после принесения в жертву буйвола, петуха и кабана, гробы с покойными спускают по специальным приставным лестницам для проведения обряда очищения мертвецов.
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