Как отчаявшийся парень преодолел полмира в деревянном ящике, чтобы вернуться домой

Брайан Робсон. \ Фото: ichef.bbci.co.uk.\ i2-prod.walesonline.co.uk.
В середине 60-х годов телефонные звонки через океан стоили целое состояние, перелёты были роскошью, а эмиграция нередко считалась финальным аккордом прошлой жизни. Однако со временем на смену эйфории приходила глухая тоска. Дом, семья, привычный уклад – всё это не отпускало, лишая покоя. Именно с этим столкнулся 19-летний житель Уэльса, решивший в 1965 году начать всё с чистого листа и уехать в Австралию. Новая страна, новые люди, попытки найти работу и встать на ноги – всё это не увенчалось заметным успехом. И тогда молодой человек решил во что бы то ни стало вернуться в отчий дом, «преодолев» половину земного шара в деревянном ящике.
Предыстория
Брайан Робсон. \ Фото: media.cnn.com
На переезд Брайана Робсона толкнула вовсе не жажда приключений, а банальное разочарование в собственной жизни. Едва достигнув совершеннолетия, он работал кондуктором в автобусе, но профессия, к сожалению, не приносила ни удовольствия, ни перспектив. Свободное время парень тратил га изучение газетных объявлений, надейся найти хоть какой-то шанс вырваться из замкнутого круга. Именно тогда ему и попалось предложение от RV – компании, контролировавшей большую часть железнодорожных перевозок в австралийском штате Виктория. Брайан подал заявление почти не раздумывая. Ответ пришёл быстро. Уже в 1964 году он сел в самолёт и отправился в долгий перелёт через полмира, искренне веря, что в Мельбурне его ждёт новая, лучшая жизнь. Австралия представлялась ему страной возможностей, где всё начинается с чистого листа. Но иллюзии рассыпались почти сразу.
Австралия оказалась не такой перспективной, как того хотелось бы. \ Фото: ichef.bbci.co.uk.
В первый же день после прилёта парень понял, что реальность далека от мечтаний. Общежитие, предоставленное работодателем, оказалось ветхим и запущенным. Вместо дружелюбных соседей его встретили крысы, тараканы и стойкий запах сырости.
Безумная идея
Брайан был одержим своей безумной идеей. \ Фото: miro.medium.com.
«Побег в ящике» – именно так Брайан озаглавил свою книгу, в которой спустя десятилетия подробно и без прикрас рассказал эту невероятную историю. Зарплата на железной дороге едва дотягивала до 40 фунтов стерлингов в месяц, тогда как билет на самолёт в Великобританию стоил примерно 700. Для молодого эмигранта без сбережений это была неподъёмная сумма. О возвращении домой приходилось лишь мечтать. Однако мысль о «побеге» не отпускала. В общежитии Брайан сблизился с двумя такими же новыми переселенцами – Полом и Джоном. Все трое чувствовали себя чужими и одинаково плохо представляли, как выбраться из этого положения. Однажды ребята вместе отправились на торговую выставку, где внимание Брайана привлёк стенд британской транспортной компании. Надпись на нём была вопиюще провокационной: «Мы можем перевезти что угодно куда угодно».
Несмотря на то, что парень провёл в ящике несколько дней, он всё-таки смог вернуться домой. \ Фото: i2-prod.walesonline.co.uk.
Фраза зацепила, и парень задался целью, разузнать, какие существуют правила международных грузоперевозок, допустимые габариты и вес, какие документы требуются и можно ли оплатить доставку после прибытия груза. Полученные ответы лишь сильнее подогрели его решимость. Потребовалось несколько дней разговоров и уговоров, прежде чем Пол и Джон согласились помочь. В конце концов они приобрели деревянный ящик размером с небольшой холодильник. Внутрь положили самое необходимое: воду, немного еды, фонарик. Когда всё было готово, парень забрался внутрь, стараясь устроиться как можно удобнее. Ящик заколотили гвоздями и оформили как обычный груз. Так, без билета и официального разрешения Брайан начал своё отчаянное путешествие в отчий дом, ещё не зная о том, через какие испытания ему предстоит пройти и насколько его затея окажется на грани между авантюрой и трагедией.
Путешествие через полмира
Брайан Робсон преодолел полмира, чтобы вернуться домой. \ Фото: i.dailymail.co.uk.
Путешествие пошло не по плану с самого начала. Запланированный прямой рейс из Мельбурна в Лондон оказался переполненным и груз с деревянным ящиком решили отправить окольными путями. Маршрут всё время менялся и в итоге, Брайан оказался в Лос-Анжелесе. Именно там его путешествие в ящике и закончилось. В одном из складских помещений сотрудники аэропорта заметили странную деталь: из обычного ящика пробивался луч света (парень случайно выронил фонарик, зацепив кнопку). Пять дней, проведённых в тесноте и почти неподвижном состоянии, не прошли бесследно. Обессиленного парня доставили в больницу. Там с ним побеседовали агенты ФСБ.
Отчаянный путешественник Брайан Робсон. \ Фото: goodnewsnetwork.org.
Ситуация выглядела слишком странной и вызывала много вопросов. Однако рассказ Брайана, быстро расставил всё по своим местам. История оказалась настолько нелепой и отчаянной, что вместо подозрений вызвала смех и сочувствие. Никаких обвинений ему предъявлять не стали – напротив, отправили домой. В мае 1965 года он наконец ступил на землю лондонского аэропорта. Его встречали не родственники и друзья, а десятки журналистов и камер. История парня, пересёкшего полмира в деревянном ящике стала настоящей сенсацией, а для Брайана – шансом вернуться домой.
