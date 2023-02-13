Пустынное чудо: самая зеленая точка планеты появится в Абу-Даби

Это не морок и не Fata Morgana. К югу от Абу-Даби, посреди пустыни, в скором времени появится инновационный отель Oasis Eco Resort, уже претенциозно названный авторами «самой зеленой точкой планеты». Пустыня? Неважно. Курорт получит все необходимое, чтобы превратить окружающий песок в настоящий оазис.







Переработка сточных вод, нулевые отходы, а также достаточное количество солнечных батарей для всех структур отеля. Строительство началось уже сейчас и архитекторы планируют закончить работу к 2020 году.







Здесь разместятся всего 84 роскошных люкса, окна каждого будут выходить на центральный оазис.







И, само собой, в Oasis Eco Resort будет все, что может позволить кошелек постояльца. Фитнес-центры, спа-зоны, рекреационные комнаты и рестораны, куда планируется пригласить ведущих шеф-поваров мира.







В качестве вишенки на торте, основатели отеля предполагают использовать только те овощи, которые выращены в местных оранжереях.







Звездообразные внешние стены окружают источник, который будет использоваться для осуществления рекреационной деятельности и орошения сельскохозяйственных культур.







Плоская крыша полностью отдана под солнечные панели. Палящее солнце пустыни окажет неплохую услугу: все системы Oasis Eco Resort будут использовать только солнечную энергию.







Конечно, для поддержания такой сложной эко-системы потребуется обученный персонал. Группа профессиональных биологов и ботаников будет постоянно работать над сохранностью искусственного оазиса.



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





