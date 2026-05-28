Какие вещи немецкие солдаты в первую очередь снимали с красноармейцев



Война все спишет. В годы Второй мировой войны обеими сторонами конфликта осуществлялся целенаправленный сбор боевых трофеев. Вместе с тем нередки были и случаи мародёрства. За последнее активно наказывали в Красной Армии и несколько менее активно наказывали в вермахте, во всяком случае во время боевых действий на Восточном фронте.
Совершенно очевидно, что солдаты имеют обычай забирать с тел поверженного противника все самое ценное. Однако, некоторые вещи красноармейцев пользовались у солдат рейха особым спросом.

Теплая одежда


К зимней войне вермахт оказался не готов. /Фото: polzam.ru.

Советский Союз был готов к зимней войне. Драматичные события финской кампании помогли внедрить в армию новые шинели и варежки финского образца. И даже знаменитую шапку-ушанку была позаимствована у финской армии. Немцы же в принципе не готовились к зимней кампании, понадеявшись закончить войну до первых морозов. В итоге уже зимой 1941 года из-за проблем снабжения немецкие солдаты в индивидуальном порядке и немецкие трофейные команды буквально вели охоту на советскую теплую одежду.

Сигареты и портсигары


Портсигар - ценнейший товар на войне. /Фото: livemaster.ru.

Курево на войне – одна из важнейших вещей. Это способ успокоиться и валюта. Поэтому сигареты и табак с тел убитых снимали солдаты и Советского Союза, и нацистской Германии. Также популярностью пользовались портсигары. Забирали их в первую очередь из утилитарных соображений: портсигар защищает сигареты от сырости. В солдатской среде портсигар также можно было на что-нибудь выменять, например, на тот же табак.

Украшения и награды


Некоторые снимали с павших буквально все. /Фото: yandex.by.

Самые гнусные мародёры не брезговали снимать с тел убитых ювелирные украшения и даже золотые коронки. Снимали с тел и награды, если таковые оказывались на кителе или в одном из карманов.

Хозяйственные вещи


Охотно забирали полезные в быту и на войне вещи. /Фото: ay.by.

Далеко не все солдаты вермахта, занимавшиеся мародёрством, «пускались во все тяжкие», да и какие-то ценности можно было найти лишь у редкого красноармейца. Другое дело вещи, имевшие хозяйственное или боевое назначение. Очень часто немецкие солдаты забирали с тел советских солдат и офицеров часы, бинокли, компасы, перочинные ножи, спички и зажигалки. На такое мародёрство, как правило, командование закрывало глаза по обе стороны фронта.

СВТ и ППШ


Немалой популярностью пользовалось и советское оружие. /Фото: drive2.ru.

Винтовка Токарева и Пистолет-пулемет Шпагина пользовались повышенным интересом как у немецких трофейных команд, так и у мародёров. Это советское оружие настолько высоко ценилось в стане противника, что на фронте даже появлялись небольшие мастерские, которые пытались воспроизвести копии ППШ и СВТ. Более того, немецкие полуавтоматические винтовки и карабины времен Второй мировой войны были во многом списаны с советских образцов, которые появились раньше.

