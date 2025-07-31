Особенности жизни в Канаде

Когда человек переезжает на постоянное место жительство в другую страну, не секрет, что он сталкивается с разнообразными трудностями и непростыми особенностями быта в другом государстве. В данном посте собраны мнения недавних переселенцев в Канаду, и что их там больше всего удивило или даже шокировало.

Источник: mjj.ru Даже если вы основательно изучали английский язык перед переездом, вы всё равно столкнётесь с определёнными трудностями в общении. Во-первых, в Канаде живёт очень много приезжих с разных уголков света, и все они говорят с разным акцентом. Во-вторых, многие слова местного сленга, вряд ли вам расскажут на курсах изучения языка. Местные в большинстве относятся к приезжим с пониманием, и стараются говорить не очень быстро. Но попадаются и такие товарищи, которые совершенно не собираются подстраиваться под вновь прибывших, и тараторят так, что понять их довольно сложно.Источник: pbs.twimg.com Рынок недвижимости в Канаде очень развит. Высотки в центре Торонто, окна которых выходят на железнодорожный вокзал , несмотря на постоянно снующие поезда, мало того, что стоят дорого, так ещё и пользуются бешеным спросом. Ведь это центр!Источник: travel-men.ru Неподготовленных приезжих из России очень удивляют местные дома. Ведь зима в Канаде не отличается особой мягкостью, но жилищное строительство тут ведут из облегчённых сэндвич-панелей, утеплённых минеральной ватой. Конечно это обусловлено относительно низкой ценой таких конструкций. Дома отапливают газовыми котлами, и если с ними что- то случается, то дом остывает за считанные часы.Источник: n-e-n.ru Оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком в Канаде длится один год. А школа начинается с 4 лет, вернее это скорее детский сад, находящийся в школе. Если вы решили выйти на работу сразу после окончания декрета, то можете отдать малыша в сертифицированный детский сад, стоимость которого 1300 долларов без питания, или в домашний сад, который конечно дешевле, но услуги в первом гораздо лучше и надёжнее. А если сады не для вас, то можете нанять няню, стоимостью 1400 долларов в месяц.Источник: media.glassdoor.com Медицинские услуги в Канаде частично финансируются государством, и поэтому страховка покрывает большинство необходимых манипуляций. Но если вам нужно заниматься зубами , здесь придётся раскошелится. Например, установка брекетов обойдётся около 6000 тысяч долларов.Источник: yandex.ru Главное в канадских ресторанах – это еда. Здесь совершенно не заботятся об окружающем интерьере. Вполне приличный ресторан может выглядеть как самая настоящая забегаловка с пластиковой мебелью . И ещё, пойти поужинать в такое заведение можно совершенно в любом виде, наряжаться здесь не принято.Источник: assets.bwbx.io В Канаде вы никогда не услышите перепалку с продавцом или другим обслуживающим персоналом. Если клиент чем-то недоволен, он пишет напрямую в соответствующую организацию, а так как везде находятся камеры, то работодатель может сам вникнуть в суть конфликта, и принять справедливое решение . Источник: vseobr.com У нас в России дети учатся вместе почти с первого класса. В Канаде совсем не так, здесь в начале каждого учебного года формируют новый состав. Тем, кто приехал в страну недавно достаточно сложно адаптироваться. А делается перегруппировка для того, чтобы исключить недоразумения и конкуренцию между детьми . Источник: smapse.ru В школах местные дружат в основном с местными, а дети, которые приехали в страну уже в сознательном возрасте привыкают к новым условиям достаточно сложно, хотя отношения между всеми учащимися вполне дружеские. Источник: i.mycdn.me Подарки на Рождество в Канаде, это отдельная статья семейного бюджета. Здесь принято дарить подарки всем, с кем только приходится пересекаться, начиная с соседей, и заканчивая продавцом в магазине, который вам мило улыбался весь год. На рождественские сюрпризы уходят достаточно большие суммы денег, поэтому лучше начинать готовиться летом.Источник: canadaru.ca Люди в Канаде доброжелательны, и мило улыбаются друг другу , но они не становятся автоматически вашими друзьями. Для них вы всего лишь приезжие. И если в мегаполисах это почти не ощущается, то в маленьких посёлках вы это сразу поймёте. Когда на вашей улице будет вечеринка, и туда пригласят всех соседей, то вы скорее всего будете исключением.Источник: postmediacanadadotcom.files.wordpress.com Пешком здесь почти не ходят. Права получают даже школьники, а с восемнадцати лет начинают водить машину. Очень много за рулём совсем пожилых людей, настолько старых, что могут еле-еле ходить . Источник: upload.wikimedia.org Электрички здесь тоже очень востребованный транспорт. Многие ездят каждый день на работу из пригородов, на достаточно длинные расстояния. Электропоезда ходят регулярно, в них есть специальные зоны для отдыха, поэтому многие канадцы предпочитают именно их, чтобы не стоять в пробках и не тратиться на парковку.Источник: pbs.twimg.com В Канаде всё строится на честности. Здесь любые услуги должны быть лицензированы, иначе это считается воровством у государства. Даже банальный ремонт могут делать только со специальным разрешением. Но наши соотечественники конечно обходят эти препоны, правда предоставлять нелицензионный услуги они могут только таким же приезжим.Блат здесь отсутствует полностью. Категорически нельзя как-нибудь «договориться», а если попытаться дать взятку , то можно навсегда лишиться лицензии. Но тут даже никто о подобном и не задумывается. Источник: cdn1.fullpicture.ru В местных крупных магазинах есть удивительная услуга. Если вам что-то не понравилось или не подошло, то этот товар можно легко вернуть обратно. Причём это касается не только одежды, использованной бытовой техники, но даже продуктов питания. Например, в большой торговой сети Costco, вы приобретаете членскую карту на год. И хотя стоит она сто канадских долларов, но покупать её очень выгодно из-за небольшой стоимости товаров. Даже если вы заказываете товар по интернету, и он вам не подходит, вы можете связаться с продавцом, и он вам пришлёт новый. Причём, совсем необязательно, что он попросит вернуть первый.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: