Чудо-парень из Костромы: Кем на самом деле был «мальчик с пёсьей мордой»

Фёдор Евтищев из Костромы.
Когда в 1884 году в Америку приехал знаменитый цирк Барнума, его главной звездой был «Самый поразительный пример среди всех возможных чудес за последние 50 лет». Этим «примером» был мальчик из России, с головы до пят покрытый волосами. В то время подобные представления были не редкостью, но вот увидеть в них детей было и правда необычно.
*Люди-псы* - плакат выступления Евтищевым.
Как повествовала реклама цирка Барнума, мальчика нашли охотники в удаленной русской деревеньке. Там мальчик жил со своим отцом, таким же волосатым, но очень свирепым. Отец набросился на охотников, будто дикий пёс, и тем не оставалось ничего другого, кроме как застрелить его. Ребёнка же спасли и увезли из этой отсталой местности в прекрасную Америку.
Jo-Jo - сценический псевдоним Фёдора Евтищева.
На самом деле определенная доля правды в этой истории была, но, конечно, не такая уж и большая. Сценическое имя мальчика было Jo-Jo, а настоящим — Фёдов Евтищев (по другим источникам — Евтихиев). Он действительно был родом из российской глубинки и его действительно в свое время обнаружили охотники около Мантурово Костромской губернии. Однако оба — и отец, и сын, были довольно милыми и спокойными людьми, которые жили вдали от населенных пунктов и не искали особо контакта с другими людьми.
Карикатура на Адриана и Фёдора Евтищевых.
Адриан — так звали отца Фёдора — едва умел говорить, да и если бы умел, вряд ли бы у него это получилось хорошо — у Адриана было всего 5 зубов. У Фёдора была 4 зуба, но он со временем все же научился более-менее разговаривать на русском и немецком, а после того, как его перевезли в Америку, выучил несколько фраз на английском тоже, чем приводил местную публику в восторг.
Фотография ок. 1888-1896 годов.
Каким-то образом тогда охотники уговорили Адриана забрать малолетнего Фёдора и переехать в столицу. Там их поселили в «золотую клетку» — обеспечили самые шикарные условия, лучшие апартаменты, вкусную еду, но при этом поставили у дверей постоянную охрану. Адриан несколько раз пытался убежать, но его каждый раз возвращали и увещевали, что здесь ему будет лучше. Не забывая при этом, подливать ему алкоголь.
Финеас Барнум, владелец цирка Барнума.
Когда Адриана и Фёдора привезли в Англию, их поселили в самый дорогой отель, где к ним в номера стали наведываться различные доктора. Специалисты сошлись в мнении, что Адриану было около 50 лет, а его сыну — около трех. О матери Фёдора ничего узнать не удалось, Адриан только говорил, что она умерла. Хотя один из охотников, которые привезли Евтищевых в Англию, рассказывал, что жители деревни, около которой нашли Адриана и Фёдора, когда-то видели волосатую женщину с младенцем, но она не приближалась к людям.
Портрет Федора Евтищева.
Маленькому Фёдору нравилось, что к ним с папой приходит так много людей. Его забавляло, что у них так мало волос на голове. Мальчик был очень жизнерадостный и веселый, легко шел на контакт, так что даже в газетах того времени о нем писали как об очень милом парне.
Фёдор со своим отцом Адрианом.
Несмотря на свой дружелюбный характер, основной номер Фёдора был отнюдь не такой милый. Мальчика наряжали в стилизованную военную форму Российской империи, сажали на стул посредине арены, и когда зрители подходили достаточно близко к нему, он начинал рычать, как собака. Зрители обычно отпрыгивали от неожиданности назад, и сразу после этого начинали аплодировать за такое яркое шоу.
14-летний Фёдор.
Через 10 лет Адриан окончательно спился и умер предположительно от цирроза печени. С Фёдором, когда тому исполнилось 16 лет, подписал договор Барнум и увез его в Америку, где тот стал частью цирка и гастролировал по всей стране. Двадцать лет парень ездил по всему миру вместе с цирком, пока однажды, будучи в Греции, не подхватил пневмонию и не умер. Позже к образу Фёдора Евтищева не раз обращались известные творческие личности, включая Роберта Хайнлайна, Диснея, Тома Вейтса и сценаристов «Секретных материалов».
Отец и сын Евтищевы из России.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии