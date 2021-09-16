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Чудо-парень из Костромы: Кем на самом деле был «мальчик с пёсьей мордой»


Фёдор Евтищев из Костромы.

Фёдор Евтищев из Костромы.

Когда в 1884 году в Америку приехал знаменитый цирк Барнума, его главной звездой был «Самый поразительный пример среди всех возможных чудес за последние 50 лет». Этим «примером» был мальчик из России, с головы до пят покрытый волосами. В то время подобные представления были не редкостью, но вот увидеть в них детей было и правда необычно.

Чудо-парень из Костромы: Кем на самом деле был «мальчик с пёсьей мордой»

*Люди-псы* - плакат выступления Евтищевым.

 

Как повествовала реклама цирка Барнума, мальчика нашли охотники в удаленной русской деревеньке. Там мальчик жил со своим отцом, таким же волосатым, но очень свирепым. Отец набросился на охотников, будто дикий пёс, и тем не оставалось ничего другого, кроме как застрелить его. Ребёнка же спасли и увезли из этой отсталой местности в прекрасную Америку.
Jo-Jo - сценический псевдоним Фёдора Евтищева.

Jo-Jo - сценический псевдоним Фёдора Евтищева.

 

На самом деле определенная доля правды в этой истории была, но, конечно, не такая уж и большая. Сценическое имя мальчика было Jo-Jo, а настоящим — Фёдов Евтищев (по другим источникам — Евтихиев). Он действительно был родом из российской глубинки и его действительно в свое время обнаружили охотники около Мантурово Костромской губернии. Однако оба — и отец, и сын, были довольно милыми и спокойными людьми, которые жили вдали от населенных пунктов и не искали особо контакта с другими людьми.

Карикатура на Адриана и Фёдора Евтищевых.

Карикатура на Адриана и Фёдора Евтищевых.

 

Адриан — так звали отца Фёдора — едва умел говорить, да и если бы умел, вряд ли бы у него это получилось хорошо — у Адриана было всего 5 зубов. У Фёдора была 4 зуба, но он со временем все же научился более-менее разговаривать на русском и немецком, а после того, как его перевезли в Америку, выучил несколько фраз на английском тоже, чем приводил местную публику в восторг.
Фотография ок. 1888-1896 годов.

Фотография ок. 1888-1896 годов.

 

Каким-то образом тогда охотники уговорили Адриана забрать малолетнего Фёдора и переехать в столицу. Там их поселили в «золотую клетку» — обеспечили самые шикарные условия, лучшие апартаменты, вкусную еду, но при этом поставили у дверей постоянную охрану. Адриан несколько раз пытался убежать, но его каждый раз возвращали и увещевали, что здесь ему будет лучше. Не забывая при этом, подливать ему алкоголь.
Финеас Барнум, владелец цирка Барнума.

Финеас Барнум, владелец цирка Барнума.

 

Когда Адриана и Фёдора привезли в Англию, их поселили в самый дорогой отель, где к ним в номера стали наведываться различные доктора. Специалисты сошлись в мнении, что Адриану было около 50 лет, а его сыну — около трех. О матери Фёдора ничего узнать не удалось, Адриан только говорил, что она умерла. Хотя один из охотников, которые привезли Евтищевых в Англию, рассказывал, что жители деревни, около которой нашли Адриана и Фёдора, когда-то видели волосатую женщину с младенцем, но она не приближалась к людям.
Портрет Федора Евтищева.

Портрет Федора Евтищева.

 

Маленькому Фёдору нравилось, что к ним с папой приходит так много людей. Его забавляло, что у них так мало волос на голове. Мальчик был очень жизнерадостный и веселый, легко шел на контакт, так что даже в газетах того времени о нем писали как об очень милом парне.
Фёдор со своим отцом Адрианом.

Фёдор со своим отцом Адрианом.

 

Несмотря на свой дружелюбный характер, основной номер Фёдора был отнюдь не такой милый. Мальчика наряжали в стилизованную военную форму Российской империи, сажали на стул посредине арены, и когда зрители подходили достаточно близко к нему, он начинал рычать, как собака. Зрители обычно отпрыгивали от неожиданности назад, и сразу после этого начинали аплодировать за такое яркое шоу.
14-летний Фёдор.

14-летний Фёдор.

 

Через 10 лет Адриан окончательно спился и умер предположительно от цирроза печени. С Фёдором, когда тому исполнилось 16 лет, подписал договор Барнум и увез его в Америку, где тот стал частью цирка и гастролировал по всей стране. Двадцать лет парень ездил по всему миру вместе с цирком, пока однажды, будучи в Греции, не подхватил пневмонию и не умер. Позже к образу Фёдора Евтищева не раз обращались известные творческие личности, включая Роберта Хайнлайна, Диснея, Тома Вейтса и сценаристов «Секретных материалов».
Отец и сын Евтищевы из России.

Отец и сын Евтищевы из России.

 

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Чудо-парень из Костромы: Кем на самом деле был «мальчик с пёсьей мордой»

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Чудо-парень из Костромы: Кем на самом деле был «мальчик с пёсьей мордой»Подписаться на мой Instagram
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