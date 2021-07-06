10 сооружений из прошлого, которые считались старыми порой и для древних египтян и греков

По утверждению ученых, строительство жилья и культовых сооружений началось еще задолго до нашей эры, потому что до сих пор находятся фрагменты зданий, которые даже для древних египтян и греков считались старинными постройками, вызывая повышенный интерес. Естественно большую часть древнейших архитектурных шедевров восстановили полностью, но от этого они не потеряли свою значимость. И это доказывает то факт, что современные жители планеты с восхищением и благоговением устремляются к найденным храмам, курганам и пантеонам, ведь некоторые из них поражают воображение даже сейчас.
Одни из самых древних сооружений на планете.
Во все времена, когда археологам удавалось найти древний город или хотя бы сохранившийся фрагмент поселения, это считалось огромным везением. Как правило, такие удивительные находки после длительных исследований учеными со временем превращались в самые посещаемые места, куда устремлялись и до сих пор устремляются потоки туристов. И это немудрено, ведь именно они позволяют приоткрыть завесу времени, рассказывая о жизни наших предков. Поэтому авторы Novate.Ru нашли 10 самых интересных древних сооружений, которые спустя не одно тысячелетие захватывают дух своим величием и вызывают лишь восхищение.
1. Храм Ньюгрейндж в Ирландии (построен 5,2 тыс. лет до н. э)
Культовое сооружение Ньюгрейндж, расположенное в Ирландской долине Бойн, было построено в 2500 г. до н.э. | Фото: lifeglobe.net.
Только в день зимнего солнцестояния солнечный луч проходит таинственным 19-метровым коридором Ньюгрейнджа, освещая главный культовый зал. | Фото: izverzhenie-vulkana.ru.
Древнейшее культовое сооружение Ньюгрейндж (Newgrange), которое находится в Ирландии, на данный момент считается самым старейшим сооружением, которое было обнаружено ученными. Многие столетия его считали погребальным курганом, но эту гипотезу развеяли в середине прошлого века, доказав что это самый настоящий доисторический храм.
2. Курган Бугона или Бугонский некрополь во Франции (построен 4,7 - 3,5 тыс. лет до н.э)
Tumulus of Bougon – это пять неолитических курганов, возведенных более 4 тыс. лет назад. | Фото: lifeglobe.net.
Кладбище Бугон (Tumulus of Bougon) состоит из пяти погребальных курганов каменного века, расположенных недалеко от Пуату-Шаренте, что во Франции. В древнем некрополе на сегодняшний день обнаружено более 200 захоронений, которые были переданы в музей Бугона. Учитывая то, что некрополь создавался на протяжении нескольких веков неудивительно, что каждый курган имеет свой неповторимый архитектурный стиль.
3. Тумулус Сен-Мишель во Франции (построен 4,5 тыс. лет до н.э)
Даже прогулка вокруг сакрального места сможет оставить неизгладимые впечатления (Курган Tumulus de St-Michel, Франция). | Фото: istockphoto.com.
Tumulus de St-Michel – один из пяти курганов, расположенных к востоку от Карнака на северо-западе Франции. Он является самой большой могилой в континентальной Европе, ведь имеет высоту 12 м., длину 125 м. и ширину 60. Вплоть до 1980 г. в одном из древнейших рукотворных сооружений проводились экскурсии, но сейчас вход закрыт и опечатан.
4. Храмовый комплекс Джгантия (построен 3,7 тыс. лет до н.э)
Так выглядят мегалиты храмового комплекса Ggantija. | Фото: himchistka-daugavpils.eu.
Джгантия (Ggantija), что в переводе означает «башня гигантов», является — мегалитическим храмовым комплексом эпохи неолита на острове Гозо, что у побережья Мальты. Этот мощный ансамбль состоит из двух храмов, соединенных между собой, которые (по предположению археологов) относятся к обрядовым сооружениям.
Пять апсид, обнаруженных в Джгантии, содержат различные алтари, у которых проходили обряды с жертвоприношением. | Фото: malta2u.com.
Учитывая тот факт, что в них были обнаружены кости и останки животных, статуи богинь плодородия и изобилия, а также каменные очаги, считается, что в них проводились ритуалы и жертвоприношения. Уже в XX веке этот комплекс признан памятником мировой культуры и охраняется ЮНЕСКО, а вначале третьего тысячелетия нашей эры (т.е. с 1 января 2001 г.) Джгантия была полностью отреставрирована и теперь принимает туристов.
Сохранившая часть храмового комплекса Джгантия на Мальте. | Фото: polit.ru.
Познавательно: Мегалиты — это архитектурные сооружения, созданные из огромных каменных глыб. Мегалитические строения, обнаруженные в наше время, датируются IV—III тыс. до н. э. и характерны для позднего неолита и энеолита.
5. Курган Мидхау в Шотландии (построен 3,5 тыс. лет до н.э)
Название Мидхау происходит от массивного броха, обнаруженного к западу от гробницы (о. Раузи, Шотландия). | Фото: dostoyanieplaneti.ru.
Мидхау (Midhow) – это огромная гробница (каменный курган) эпохи неолита, которая была обнаружена на южном побережье острова Раузи, что в Шотландии. Каменная гробница и брох образуют настоящий храмовый комплекс с 12 камерами и главным 23-метровым проходом. Стены этого некрополя возвышаются на 2,5 м. над землей.
Midhow представляет собой гробницу коридорного типа, выложенную камнями без какого-либо скрепляющего раствора (о. Раузи, Шотландия). | Фото: dostoyanieplaneti.ru.
К сожалению, крыша тех времен не сохранилась, но специалисты считают, что это были огромные монолитные камни. Судя по тому, что внутри комплекса найдены останки 25 людей и животных, археологи предположили, что это сооружение предназначалось для того, чтобы охранять покой усопших и обеспечить доступ родственников к их праху.
Интересно знать: Брох — круглое крепостное сооружение, созданное без использования скрепляющего раствора (метод сухой кладки).
6. Пирамида Джосера в Египте (построена 3 тыс. лет до н.э)
Pyramid of Djoser была построена в период экономического процветания и стабильности египетской цивилизации (г. Саккара). | Фото: global-geography.org.
Это одно из самых старых необработанных строений, которое было найдено до сих пор и расположено оно в г. Саккара, что в Египте. Эта первая пирамида, состоящая из 6 вырубленных из камня ступеней, была возведена для фараона Джосера его зодчим Имхотепом. Масштабность усыпальницы действительно впечатляет, ведь основание выложенное из белого известняка имеет размер 125*115 м, а в высоту достигает 62 м.
7. Пирамида Хеопса в Гизе (построена 2560 лет до н.э.)
В Египте официально празднуется дата начала строительства Great Pyramid of Giza – 23 августа 2560 г. до н.э (точной даты неизвестно). | Фото: planetofhotels.com.
Пирамида Хуфу (так называют ее сами египтяне) – это единственное из сохранившихся до наших дней древнее строение, которое причислено к 7 чудесам света. Самое большое строение, созданное человечеством, имеет поистине гигантские размеры, учитывая, что ее основание занимает площадь 53 тыс. кв. м.(10 футбольных полей), а площадь боковой поверхности достигает 85,5 тыс. кв. м.
Ежедневно пирамиду Хуфу (Хеопса) посещают около 300 туристов, учитывая климатические условия (Египет). | Фото: planetofhotels.com.
Изначально высота ее была 147 м., сейчас же до вершины осталось 138 м. И самое интересное, что внутри пирамиды Хеопса египтологи обнаружили лишь небольшой портрет в проходе к усыпальнице царицы, а больше никаких надписей или декоративных росписей просто нет. Так до сих пор не найдены какие-либо свидетельства доказывающие, что пирамида принадлежала именно фараону Хуфу.
8. Заупокойный храм царицы Хатшепсут в Египте (построен 1470 лет до н. э)
Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри является главной частью комплекса Фиванского некрополя (Египет). | Фото: mirchudes.net.
Скульптуры храмового комплекса Хатшепсут представляют царицу в трех образах — Осирис, фараон, и сфинкс. | Фото: egyptfan.ru.
Это поистине величественное сооружение, дошедшее до наших дней, начинало строиться еще при жизни царицы Хатшепсут (Queen Hatshepsut), которая считалась узурпатором власти. Его невероятные размеры, архитектурные решения и огромное количество статуй имели поистине сакральное значение в ту эпоху, не зря же его с благоговением называли «Джесер Джесеру», что означает «Священнейший из Священных». Но не только древних египтян поражало его величие, он до сих пор считается одним из красивейших храмовых сооружений мира.
9. Афинский Акрополь (Pantheon) в Греции (построен 560—527 лет до н.э)
Афинский Акрополь — главная достопримечательность Греции. | Фото: thevintagenews.com.
Это самый известный памятник античной архитектуры расположенный на территории Греции, являлся главным храмом в древних Афинах и был возведен в честь покровительницы этого города и всей Аттики, богини Афины-Девственницы. Акрополь состоит из четырехугольного строения, возведенного в стиле древнегреческого дорический ордера, и находится на вершине скалы, возвышающейся на 150 м. над уровнем моря.
Сегодняшний Акрополь — практически полная реконструкция древнейшего храма (Греция). | Фото: beforeafter.rs.
За много веков существования и проходивших военных действий храм практически был полностью разрушен, и лишь после провозглашения независимости Греции его начали восстанавливать и к этому времени он полностью отреставрирован.
10. Великая Ступа в Санчи (построена 300 лет до н. э)
Великая Sanchi Stupa – памятник раннебуддийской архитектуры. | Фото: mysterylife.ru.
В деревне Санчи (Индия) до наших дней сохранились по-настоящему выдающиеся строения ранней буддийской культуры, среди которых главной достопримечательностью считается Великая Ступа. По преданию, именно в ней хранились основные реликвии Будды. Это необычное и восхитительное сооружение, имеющее диаметр 36 м. с высотой 15 м., венчают три харлика (зонтика), которые символизируют прошлое, настоящее и будущее Будды.
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