10 сооружений из прошлого, которые считались старыми порой и для древних египтян и греков

Одни из самых древних сооружений на планете.

1. Храм Ньюгрейндж в Ирландии (построен 5,2 тыс. лет до н. э)

Культовое сооружение Ньюгрейндж, расположенное в Ирландской долине Бойн, было построено в 2500 г. до н.э. | Фото: lifeglobe.net.

Только в день зимнего солнцестояния солнечный луч проходит таинственным 19-метровым коридором Ньюгрейнджа, освещая главный культовый зал. | Фото: izverzhenie-vulkana.ru.

2. Курган Бугона или Бугонский некрополь во Франции (построен 4,7 - 3,5 тыс. лет до н.э)

Tumulus of Bougon – это пять неолитических курганов, возведенных более 4 тыс. лет назад. | Фото: lifeglobe.net.

3. Тумулус Сен-Мишель во Франции (построен 4,5 тыс. лет до н.э)

Даже прогулка вокруг сакрального места сможет оставить неизгладимые впечатления (Курган Tumulus de St-Michel, Франция). | Фото: istockphoto.com.

4. Храмовый комплекс Джгантия (построен 3,7 тыс. лет до н.э)

Так выглядят мегалиты храмового комплекса Ggantija. | Фото: himchistka-daugavpils.eu.

Пять апсид, обнаруженных в Джгантии, содержат различные алтари, у которых проходили обряды с жертвоприношением. | Фото: malta2u.com.

Сохранившая часть храмового комплекса Джгантия на Мальте. | Фото: polit.ru.

5. Курган Мидхау в Шотландии (построен 3,5 тыс. лет до н.э)

Название Мидхау происходит от массивного броха, обнаруженного к западу от гробницы (о. Раузи, Шотландия). | Фото: dostoyanieplaneti.ru.

Midhow представляет собой гробницу коридорного типа, выложенную камнями без какого-либо скрепляющего раствора (о. Раузи, Шотландия). | Фото: dostoyanieplaneti.ru.

6. Пирамида Джосера в Египте (построена 3 тыс. лет до н.э)

Pyramid of Djoser была построена в период экономического процветания и стабильности египетской цивилизации (г. Саккара). | Фото: global-geography.org.

7. Пирамида Хеопса в Гизе (построена 2560 лет до н.э.)

В Египте официально празднуется дата начала строительства Great Pyramid of Giza – 23 августа 2560 г. до н.э (точной даты неизвестно). | Фото: planetofhotels.com.

Ежедневно пирамиду Хуфу (Хеопса) посещают около 300 туристов, учитывая климатические условия (Египет). | Фото: planetofhotels.com.

8. Заупокойный храм царицы Хатшепсут в Египте (построен 1470 лет до н. э)

Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри является главной частью комплекса Фиванского некрополя (Египет). | Фото: mirchudes.net.

Скульптуры храмового комплекса Хатшепсут представляют царицу в трех образах — Осирис, фараон, и сфинкс. | Фото: egyptfan.ru.

9. Афинский Акрополь (Pantheon) в Греции (построен 560—527 лет до н.э)

Афинский Акрополь — главная достопримечательность Греции. | Фото: thevintagenews.com.

Сегодняшний Акрополь — практически полная реконструкция древнейшего храма (Греция). | Фото: beforeafter.rs.

10. Великая Ступа в Санчи (построена 300 лет до н. э)

Великая Sanchi Stupa – памятник раннебуддийской архитектуры. | Фото: mysterylife.ru.