Как и с чем приготовить обычные и фальшивые голубцы: 5 рецептов для семейного обеда

Сочные, ароматные и румяные, овощные и мясные, фальшивые и классические – голубцы, которые хочется готовить, раз за разом подавая на стол, радуя и удивляя всё семейство разнообразием, казалось бы, одного и того же блюда с ярким насыщенным вкусом.
1. С гречкой и грибами
Голубцы с грибами.\ Фото: google.
Для любителей гречки и грибов, а также для всех тех, кто привык экспериментировать на кухне с приготовлением блюд – рецепт голубцов с гречнево-грибной начинкой, однозначно станет одним из самых любимых среди огромного разнообразия.
Ингредиенты:
• Капуста - 1 кочан весом 700 г;
• Гречка - 1 стакан;
• Шампиньоны - 400 г;
• Лук фиолетовый - 1 шт;
• Морковка - 1 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Сок томатный - 0,5 л;
• Соль и молотый чёрный перец - по вкусу.
Голубцы с гречкой и грибами. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Вырезать кочерыжку и снять верхние листы;
• Кочан завернуть в пищевую плёнку;
• Отправить в микроволновку на максимальную мощность 5-6 минут;
• После достать капусту из микроволновки;
• Аккуратно снять плёнку;
• Остудить кочан;
• Разобрать на листья (если листочки плохо снимаются, то ещё раз завернуть кочан в плёнку и отправить в микроволновку на 2-3 минуты);
• Толстые прожилки срезать с листьев;
• Лук и чеснок измельчить;
• Обжарить на масле 3-4 минуты;
• Затем добавить морковку, натёртую на мелкую тёрку;
• Готовить ещё 3-4 минуты, периодически помешивая;
• Грибы вымыть;
• Очень мелко нарезать;
• Добавить к луку и морковке;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Готовить 5-7 минут;
• Начинку слегка остудить;
• А после порционно равномерно выложить на капустные листы;
• Сформировать голубцы;
• Выложить в форму для запекания;
• Залить томатным соком;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут или до тех пор, пока не появится румяная корочка;
• Подавать со сметаной и свежей зеленью.
2. С тыквой
Ленивые голубцы. \ Фото: ok.ru.
Тыква – продукт, из которого можно приготовить абсолютно всё: от десертов до супов и мясных гарниров, впрочем, ленивые голубцы не стали исключением, став ещё одним плюсом в длинном списке блюд из тыквы.
Ингредиенты:
• Капуста - 1 кочан примерно 0,5 кг;
• Тыква мякоть - 300 г;
• Фарш ассорти - 800 г;
• Рис - 1/3 часть стакана;
• Сметана - 400 мл;
• Мука - 4-6 ч.л;
• Вода - 120 мл;
• Паста томатная или томатный сок - 8 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Масло подсолнечное.
Ленивые голубцы из тыквы. \ Фото: foodddy.ru.
Способ приготовления:
• Рис промыть в холодной воде;
• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Капусту вымыть;
• Мелко нашинковать;
• Залить крутым кипятком;
• Оставить на 5-7 минут;
• Тыкву натереть на среднюю тёрку;
• В миске смешать тыкву с фаршем и капустой (из капуты жидкость слить, а лишнюю отжать);
• Приправить солью и перцем;
• Тщательно вымесить;
• После сформировать небольшие голубцы;
• Обвалять их все в муке;
• После обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон;
• Затем выложить в форму для запекания, смазанную маслом;
• Залить сметаной, смешанной с щепоткой соли, томатной пастой или соком, а также водой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут;
• Подавать со свежей петрушкой.
3. По-китайски на пару
Голубцы на пару. \ Фото: google.com.ua.
Лёгкие, нежные и буквально тающие на языке голубцы на пару из пекинской капусты с креветками и фаршем – блюдо, перед которым сложно устоять, ведь так хочется добавки.
Ингредиенты:
• Капуста пекинская - 1 кочан среднего размера;
• Шиитаке сушёные - 5 шт;
• Креветки очищенные - 200 г;
• Фарш свиной - 300 г;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Имбирь свежий - 4-5 см;
• Лук зелёный - 1 небольшой пучок;
• Соус соевый - 8 ч.л;
• Сахар - 1 ч.л;
• Крахмал кукурузный - 1 ст.л;
• Масло кунжутное - 2 ч.л;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
• Хлопья чили - 1 щепотка.
Голубцы по-китайски. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Шиитаке хорошо промыть;
• Залить водой и оставить на пять-шесть часов (периодически меняя воду, примерно два-три раза);
• После отварить грибы в слегка подсоленной воде (примерно 5-6 минут);
• Капусту вымыть;
• Разобрать на листья;
• Переложить в глубокую кастрюлю;
• Залить кипятком;
• Накрыть крышкой;
• Оставить на 8-10 минут;
• После достать, откинуть на дуршлаг и хорошо остудить;
• Чеснок и имбирь натереть на самой мелкой тёрке;
• Креветки разморозить;
• После измельчить;
• Отобрать самые длинные перья зелёного лука;
• Обдать их кипятком, а после сразу же ледяной водой;
• Отложить в сторону;
• Остальной лук очень мелко нарезать;
• В миске смешать фарш с креветками, луком, чесноком, имбирём, зелёным луком, сахаром, молью, перцем и чили;
• Тщательно вымешать и вымесить;
• Выложить начинку на капустные листья;
• Сформировать конвертики, перевязав перьями зелёного лука;
• В большой кастрюле воду довести до кипения;
• Сверху на специальную решётку или сковороду с тонким дном выложить голубцы;
• Готовить примерно 20-25 минут;
• В воде (примерно 0,5 литров) развести крахмал, соевый соус и кунжутное масло;
• Готовить соус 6-7 минут или до момента тягучего загустения;
• Готовые голубцы выложить на блюдо;
• Перед подачей полить соусом из крахмала.
4. Из цветной капусты
Ленивые голубцы из цветной капусты. \ Фото: google.com.
Казалось бы, ну чем уже можно удивить себя и всё семейство, тем более, когда речь идёт о голубцах. Но тем не менее, среди множества рецептов есть тот, который не только удивляет, а и вызывает аппетит.
Ингредиенты:
• Фарш куриный - 400 г;
• Цветная капуста - 200 г;
• Лук белый среднего размера - 2 шт;
• Морковка среднего размера - 2 шт;
• Помидоры - 1 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Рис - 70 г;
• Яйца - 1-2 шт;
• Мука - 4-6 ч.л;
• Масло подсолнечное;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Томатный сок - 1,5 стакана;
• Свежая петрушка - 6-7 веточек.
Вкуснейшие голубцы с цветной капустой. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Цветную капусту вымыть;
• Разобрать на соцветия и мелко нарезать;
• Одну из луковиц измельчить, вторую нарезать полукольцами;
• Одну морковку натереть на мелкой тёрке, вторую нарезать тонкими ломтиками;
• Помидоры нарезать полукольцами;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Петрушку вымыть, просушить и мелко-мелко нарезать;
• Фарш смешать с яйцами, рисом, капустой, измельчённым луком и морковкой;
• Приправить солью и перцем;
• Тщательно вымешать и вымесить;
• Накрыть плёнкой и отправить в холодильник на полчаса;
• Форму для запекания смазать маслом;
• На дно выложить ломтики морковки, полукольца лука и помидоры;
• Фарш достать из холодильника;
• Сформировать голубцы;
• Обвалять все их в муке;
• После выложить поверх помидоров в форму для запекания;
• Посыпать чесноком, смешанным с петрушкой;
• Томатный сок смешать с щепоткой соли;
• Залить голубцы;
• Форму накрыть фольгой;
• Оправить в разогретую до 175 градусов духовку примерно на час;
• За 15 минут до окончания готовки снять фольгу;
• При желании такие голубцы можно подавать со сметаной.
5. С картошкой
Голубцы с картошкой. \ Фото: facebook.com.
Ещё один рецепт голубцов с картофельной начинкой с беконом одновременно удивляет и вызывает любопытство, а также пробуждает аппетит.
Ингредиенты:
• Капуста - 700 г;
• Лук белый - 1 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Бекон копчёный - 150-200 г;
• Картошка среднего размера - 4-5 шт;
• Фарш говяжий - 250 г;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Паприка - 0,5 ч.л;
• Лавровый лист - 2 шт;
• Масло подсолнечное.
Домашние голубцы с картошкой и фаршем. \ Фото: nkp.hu.
• Капусту вымыть;
• Срезать кочерыжку;
• Кочан отправить в кипящую воду на 4-5 минут;
• После остудить, разобрать на листья и срезать толстые прожилки;
• Лук и чеснок измельчить;
• Бекон нарезать мелким кубиком;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла примерно 2-3 минуты;
• Затем добавить измельчённый лук и чеснок;
• Перемешать;
• Готовить ещё 2-4 минуты;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Лишнюю жидкость отжать;
• В миске смешать фарш с натёртой картошкой, зажаркой, солью, перцем;
• Всё тщательно перемешать;
• Получившуюся смесь распределить по капустным листьям;
• Сформировать голубцы;
• Выложить в кастрюлю с толстым дном;
• Залить овощным бульоном из кубика или водой (примерно 700-800 мл);
• Бросить лавровый лист;
• Накрыть крышкой;
• Тушить 40-45 минут или до тех пор, пока жидкость не испариться;
• При желании подавать со сметаной или кетчупом.
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