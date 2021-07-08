Возвращение веры в человечество: Как маленький беженец помог сбитой дворняжке

Мальчик находился с собакой все время, пока не приехала соцслужба.

Восьмилетний Хусейн живет в Турции, так как ему с семьей пришлось бежать из своей родной страны.

Собаку увезла соцслужба в ветеринарную клинику, но, увы, собаке не удалось выжить.

Мэр города поблагодарил мальчика за неравнодушие и подарил ему новый плед.

Хусейн дома.