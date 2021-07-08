Возвращение веры в человечество: Как маленький беженец помог сбитой дворняжке

Недавно проходящий мимо фотограф стал свидетелем трогательной сцены — прямо на улице возле проезжей части сидел мальчик рядом с накрытой пледом собакой. Оказалось, что этот мальчик — беженец из Сирии. Вместе с семьей они жили в стоящем неподалеку наспех построенном доме, в которые поселили беженцев. А собаку сбил автомобиль.
Мальчик находился с собакой все время, пока не приехала соцслужба.
Восьмилетний Хусейн эль-Хасан побежал домой, чтобы попросить своих родителей вызвать кого-нибудь на помощь собаке, а сам взял собственный плед и побежал обратно к дороге укрыть дрожащую собаку и ждать помощь.
Восьмилетний Хусейн живет в Турции, так как ему с семьей пришлось бежать из своей родной страны.
Через некоторое время и правда подъехала социальная служба, которая забрала дворняжку в ветеринарную клинику. Увы, было слишком поздно — собака умерла от внутреннего кровоизлияния, удар от машины оказался для собаки роковым. Маленький Хусейн, узнав об этом, расплакался.
Собаку увезла соцслужба в ветеринарную клинику, но, увы, собаке не удалось выжить.
Это, казалось бы, обычная история, которая может приключиться в любом городе. В этой истории нет места геройству, нет удивительных совпадений и нет каких-либо больших событий. Но эта история напоминает нам о том, как важно проявлять доброту и что эта доброта заложена в нас с рождения. Хусейн, который и сам живет в нужде, в чужой стране (город Килис, где он живет, находится в Турции на границе с Сирией), поделился своим вниманием, своей добротой и даже принес собственный плед для совершенно незнакомой ему бездомной собаки. И даже несмотря на то, что собака не выжила, в свои последние минуты она была не одна, она чувствовала поддержку, она знала, что есть кто-то рядом, кто хочет ей помочь, кто за нее переживает.
Мэр города поблагодарил мальчика за неравнодушие и подарил ему новый плед.
Узнав об этом совсем незначительном в глобальном смысле событии, домой к Хусейну приехал мэр города Килис Кума Оздемир и лично поблагодарил мальчика за свое неравнодушие, а также подарил ему новый плед. «Этот поступок может показаться кому-то незначительным и простым, но он показывает настоящую человечность, — говорит мэр города. — Помогать надо не из соображений религий и не по принципу принадлежности к какой-то общей группе. В помощи могут нуждаться все — и человек, и животное, да и вообще любое живое существо».
Хусейн дома.
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