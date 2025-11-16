Как обновить интерьер своими руками

DIY – это не только способ сэкономить деньги, но и возможность проявить свою креативность. Интерьер, созданный собственными руками, становится не просто красивым, но и по-настоящему «своим».
Ты когда-нибудь смотрела на свою квартиру и думала: «Ну вот же, всего-то пару деталей обновить, и она станет идеальной!
Что такое DIY?DIY (или Do It Yourself) – это тренд, который в последние годы завоевал особую популярность. В переводе с английского это значит «сделай сам». Суть в том, чтобы создавать элементы интерьера, мебели или декора собственными руками, а не покупая готовые решения в магазине. Это не только экономично, но и дает возможность добавить индивидуальности в пространство, а еще – классный способ провести время и почувствовать себя настоящим творцом. А теперь, перейдем к идеям!
1. Перекрась мебель
Самый простой способ освежить интерьер – это перекрасить старую мебель. У тебя, наверняка, где-то на даче или в кладовке завалялся старый комод, который ждет своего часа. Купи модную матовую краску пастельных тонов и смахни с него пыль. Такой апгрейд придаст интерьеру новый акцент и особый шарм.
2. Создай панно из дереваМодные деревяшки на стенах сейчас в тренде. Составь геометрический узор из досок или деревянных реек и прикрепи их на стену. Покрась в разные оттенки для контраста, и ты получишь дизайнерскую вещь, которая будет собирать комплименты от всех гостей.
3. Текстильный апгрейд
Новый текстиль – это прям экспресс-способ обновить интерьер. Поменяй подушки, пледы или даже шторы. Попробуй что-то с необычным принтом или текстурой, чтобы сделать акцент. А еще лучше – сшей подушки сама, это проще, чем кажется!
4. Обои для акцентной стеныЕсли с малярными навыками ты не дружишь, то попробуй добавить в интерьер акцентную стену с помощью обоев. Выбери интересный узор – например, что-то с растительными мотивами или графикой. Одна стена с такими обоями создаст эффектную точку притяжения в любой комнате.
5. Полки на ремняхСтильные и модные полки, подвешенные на кожаных ремнях – вот что нужно твоей стене! Все просто: купи деревянные полки, пара ремней, немного крепежей – и интерьерный тренд готов. Это еще и функционально – можно ставить книги, декор или даже цветы.
6. Макраме на стене
Макраме – это не только про бабушек, которые вяжут шали. Сегодня это стильный декор, который отлично смотрится в интерьерах в стиле бохо или сканди. Сделай своими руками настенное панно из веревок. Это выглядит сложно, но на деле очень увлекательно!
Свежие комментарии