Как выбрать увлажнитель воздуха

О сухом воздухе редко задумываются всерьез. Пока не начинают щипать глаза, трескаться губы, шелушиться кожа и портиться сон. Причем, проблема сухого воздуха возникает не только зимой. Летом и весной сухость в помещении тоже возникает.







Можно, конечно, действовать по старинке: расставить по квартире емкости с водой.

Но мы же живем в XXI веке, можно купить современный увлажнитель. Только как его выбрать? На какие параметры обратить внимание? Обо всем по порядку.Ультразвуковые модели — самые популярные. Они превращают воду в холодный туман с помощью вибрации мембраны. Работают тихо, не нагреваются и почти не расходуют электричество. Отлично подходят для спален и детских комнат. Их особенность — чувствительность к качеству воды. Без фильтра или картриджа возможен белый налет на мебели.Паровые увлажнителидействуют иначе. Они кипятят воду и выпускают стерильный пар. Увлажняют быстро и интенсивно, но требуют осторожности: горячий поток может быть опасен для детей и животных. Кроме того, такие модели заметно увеличивают счета за электричество.Традиционные испарительные устройстваработают максимально естественно: воздух проходит через влажный фильтр и насыщается влагой постепенно. Они не переувлажняют помещение, могут использовать обычную воду и частично очищают воздух. Зато стоят дороже и довольно сильно шумят по сравнению с остальными двумя.Показывает, сколько влаги прибор способен отдавать в воздух за час. Он определяет, справится ли устройство с вашей комнатой.Слишком слабый увлажнитель не даст эффекта. Слишком мощный — создаст сырость, а вместе с ней риск плесени и последующих бонусов в виде аллергии или чего похуже. Поэтому важно соотносить производительность с площадью помещения. Например, для комнаты около 10 кв.м. достаточно увлажнителя, испаряющего до 100 г воды в час. В комнате площадью около 25 кв.м. уже потребуется модель с производительностью ближе к 250-300 г в час.Практичность устройства напрямую зависит от резервуара для воды. Маленький бак означает частые доливы, особенно если прибор работает всю ночь. Средний объем позволяет забыть о воде на полдня, а крупный — почти на сутки. Например, бак на 2 литра рассчитан на несколько часов работы и подойдет для включения только вечером. Объем около 3-4-х литров позволяет спокойно оставлять увлажнитель на всю ночь. Если же устройство планируется для постоянной работы, удобнее выбирать модели с резервуаром около 6 литров.Увлажнитель — это техника длительной работы. Он должен быть почти бесшумным, чтобы не раздражать вас. Самыми тихими считаются ультразвуковые модели. Традиционные могут шуметь из-за вентилятора, паровые — из-за процесса нагрева. Если прибор планируется для спальни, на этот параметр стоит обратить особое внимание.Некоторые устройства работают круглосуточно, и в этом случае стоит уделить особое внимание экономичности, чтобы в конце месяца не получить внушительный счет за электроэнергию. Паровые модели расходуют больше всего энергии, иногда в разы больше, чем современные ультразвуковые. Последние считаются наиболее рациональными для постоянного использования.Одна из самых полезных функций — автоматический контроль влажности. Гигростат позволяет прибору самому поддерживать комфортный уровень влаги. Без него есть риск недостаточного или избыточного увлажнения. Оптимальный диапазон для жилых помещений — примерно 40-60%. Именно в этих пределах воздух вполне комфортен и безопасен.Разница между механикой и сенсорным управлением — вопрос удобства. Электронные панели дают больше точности и дополнительных режимов, но простые кнопочные модели справляются с задачей не хуже.В более продвинутых системах увлажнение сочетается с очисткой воздуха. Угольные фильтры борются с запахами, НЕРА задерживают аллергены, УФ-обработка помогает снизить количество бактерий и меньше болеть.Современные увлажнители часто предлагают набор дополнительных функций. Но стоить они будут дороже обычных моделей.Некоторые увлажнители умеют ионизировать воздух, помогая осаждать пыль. Другие позволяют использовать эфирные масла для ароматизации пространства. Есть устройства с таймером, удаленным управлением или системой защиты от белого налета. Полезность опций зависит от ваших привычек, но ключевые параметры работы они не заменяют.