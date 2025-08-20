Кориканча – древний храм, появившийся задолго до цивилизации инков (Перу). | Фото: commons.wikimedia.org.

После землетрясения в 1950 г. смогли увидеть фундамент из базальтовых плит, идеально отшлифованных и подогнанных, так как инки не научились делать даже спустя тысячелетие («Золотой храм», Перу).| Фото: machupicchuluxurytours.com.

Обнаруженный фундамент и частичная кладка в главном храме перевернула представление о времени появления города Куско на территории современного Перу («Золотой храм»). | Фото: zhitanska.com.

Различие в кладке стен и фундамента мастерами древних цивилизаций и их потомками налицо (отшлифованный фундамент сделан в более ранний период, El Coricancha). | Фото: zhitanska.com.

До сих пор неизвестно, камнетесы и строители какой империи смогли сотворить такое чудо за тысячу лет до нашей эры (El Coricancha, Перу). | Фото: commons.wikimedia.org.

При инках внутренние дворы были превращены в сады, в которых были установлены золотые статуи деревьев, животных, растений и даже пастухов («Золотой храм», Перу). | Фото: lugaresturisticosperu.com.

Все, что мы можем видеть сейчас, так это частично восстановленный Собор Санто-Доминго (Куско, Перу).

Внутренний двор главного храма (Templo del Sol, Перу). | Фото: lugaresturisticosperu.com.

Первое здание монастыря было построено в начале XVII века (Монастырь Санто-Доминго в 1877 г., рисунок Э. Дж. Сквайера. | Фото: hmn.wiki.

Архитектурный комплекс, возведенный испанскими зодчими, также постигла незавидная участь (Двор монастыря Санто-Доминго в 1877 г., рисунок Э. Дж. Сквайера). | Фото: hmn.wiki.