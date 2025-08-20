Наша земля таит множество секретов, большинство из которых до сих пор не разгаданы, даже несмотря на то, что некоторые объекты, созданные человечеством, неплохо сохранились. Взять, к примеру, Храм Кориканча, расположенный в перуанском древнем городе Куско, всегда считавшемся колыбелью империи Инков.
Кориканча – древний храм, появившийся задолго до цивилизации инков (Перу). | Фото: commons.wikimedia.org.
Древний город Куско – это один из самых загадочных и впечатляющих поселений Перу, история которого тесно связана с появлением некогда могущественной империи Инков. Многие столетия считалось, что инки начали строительство величественного города, который являлся их столице, даже определялось приблизительное время его появления –XII век нашей эры. Но природа подкинула еще больше загадок. После мощного землетрясения, произошедшего в 1950 г., вызвавшего массовое разрушение памятников архитектуры, современники увидели то, что спрятано за теми сооружениями, которые возводились последние столетия. Это открытие перевернуло историю, которая и так зиждется больше на гипотезах и догадках, нежели на достоверных фактах.
После землетрясения в 1950 г. смогли увидеть фундамент из базальтовых плит, идеально отшлифованных и подогнанных, так как инки не научились делать даже спустя тысячелетие («Золотой храм», Перу).
Переполох случился из-за древнейшего культового сооружения – Храма Кориканча (он же «Золотой храм» или «Храм солнца»), находящего в Куско. После землетрясения от многовековой святыни остались лишь руины, а вот фундамент устоял, именно он стал главным объектом для изучения. По сведениям редакции Novate.ru, ученые установили, что построен он был как минимум 3 тыс. лет назад, а это значит, что задолго до появления на этих землях новой цивилизации, известной как империя Инков.
Обнаруженный фундамент и частичная кладка в главном храме перевернула представление о времени появления города Куско на территории современного Перу («Золотой храм»). | Фото: zhitanska.com.
Напомним: Империя инков (Tawantinsuyu) — индейское раннеклассовое государство в Южной Америке, существовавшее в период с XI по XVI вв. Государство занимало огромную площадь и было крупнейшим по численности населения. Сейчас на территории бывшей империи расположены Перу, Боливия, частично Чили, Аргентина, Колумбия и Эквадор. До этого времени на обширной территории существовало несколько цивилизаций: Моче, Уари (считается прообразом империи инков), Чиму, Наска и Чачапояс.
Различие в кладке стен и фундамента мастерами древних цивилизаций и их потомками налицо (отшлифованный фундамент сделан в более ранний период, El Coricancha). | Фото: zhitanska.com.
Доподлинно неизвестно, мастера какого государства сложили фундамент под Храм Солнца (исп. Templo del Sol он же El Coricancha), который и в X веке до нашей эры был местом поклонения Светилу, но то что он произвел неизгладимое впечатление современных строителей – это факт. Идеально подогнанные и отшлифованные каменными плиты из черного базальта и андезита, точная симметрия сквозных отверстий и ниш на готовом полотне, особенный способ кладки, поражающей сейсмостойкостью, которому не грозит даже самое мощное землетрясение, декорирование изысканной резьбой – все это было не присуще строительным технологиям инков, хотя некоторые элементы они все же смогли перенять у предков.
До сих пор неизвестно, камнетесы и строители какой империи смогли сотворить такое чудо за тысячу лет до нашей эры (El Coricancha, Перу). | Фото: commons.wikimedia.org.
При инках внутренние дворы были превращены в сады, в которых были установлены золотые статуи деревьев, животных, растений и даже пастухов («Золотой храм», Перу). | Фото: lugaresturisticosperu.com.
К сожалению, достоверные факты отыскать до сих пор не удалось. Нет точной уверенности, когда инки начали украшать древнее святилище, и что послужило толчком к такому обилию золота. О величии и невероятном богатстве Храма Кориканча мы можем судить лишь по свидетельствам европейцев, которые были не только поражены роскошью, но и не упустили свой шанс его полностью разорить. Стоит отметить, что высадка европейцев на эти земли стала началом конца мощной цивилизации. Посещение империи португальца Алежу Гарсия в 1525 году стало роковым событием, изменившим навсегда ход исторических событий. В 1533 г. испанские конкистадоры начали захватническую войну, в результате которой государство прекратило свое существование. Окончательно это произошло в 1572 году.
Все, что мы можем видеть сейчас, так это частично восстановленный Собор Санто-Доминго (Куско, Перу).
Внутренний двор главного храма (Templo del Sol, Перу). | Фото: lugaresturisticosperu.com.
Хроники тех роковых лет концентрировались лишь на количестве золота, которое испанские захватчики увидели на всей территории храмового комплекса, включая сады. А удивляться и восхищаться было чему. За тот период, когда Куско являлось столицей инкской империи, храм приобрел новые черты. Храмовый ансамбль к появлению европейцев имел вид солнечного диска, от которого расходятся в разные стороны лучи. В центре располагался основной храм (на месте древнего культового объекта), он был посвящен богу Солнца, а вот другие храмы, образовавшие те самые лучи, стали местом поклонения не менее значимым для инков богам: Луне, Радуге, Грому, Звездам, Венере и богу-создателю Виракочу.
Первое здание монастыря было построено в начале XVII века (Монастырь Санто-Доминго в 1877 г., рисунок Э. Дж. Сквайера. | Фото: hmn.wiki.
Архитектурный комплекс, возведенный испанскими зодчими, также постигла незавидная участь (Двор монастыря Санто-Доминго в 1877 г., рисунок Э. Дж. Сквайера). | Фото: hmn.wiki.
После опустошения храмов, всю территорию древнего комплекса пожертвовали католической церкви. В XVII веке на этом месте началось строительство монастыря и Собора Святого Доминикана (он же монастырь и собор Санто-Доминго). Большинство древних построек была уничтожена, к разрушению приложили руку как испанцы, так и природа с частыми землетрясениями. Испанские мастера, исследовав старинные фундаменты разрушенных зданий, запросто возводили новые объекты (в стиле испанского барокко), не опасаясь за безопасность, и были абсолютно правы. То, что построили инки и они сами, в последствии, разрушили мощные толчки землетрясений, а вот доисторический фундамент – сохранился по сей день.
