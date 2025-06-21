Культовые советские велосипеды

Кама

Иметь «Каму» было невероятно круто. Этот велик был настоящим бестселлером. В конце 80-х он стоил сто рублей, что было не так уж мало, но за ним все равно выстраивались очереди. Ещё бы не выстраиваться - советские дети потому так хорошо и учились, что такие вещи как «Кама» покупались родителями в обмен на обещание приносить теперь только пятерки. У «Камы» был очень современный и стильный профиль, она обладала массой достоинств. Во-первых, длинные втулки руля и сиденья позволяли сделать её настоящим «байком» (кроме того, велик «рос» вместе с хозяином). Во-вторых, у «Камы» не было горизонтальной рамы и колеса были небольшого диаметра, что серьезно увеличивало возможность погарцевать «на дыбах». В-третьих – выпускались складные «Камы». Особым шиком было сделать на «Каме» хороший «обвес». Дефицит заводских тюнинговых деталей позволял развернуться фантазии.На руль и раму надевали шланги от противогазов, активно использовалась в тюнинге изолента в разных цветовых сочетаниях; велик обвешивался катафотами, на руль крепились зеркала; на колеса ставились «трещотки» из картона, а в колеса (чтобы можно было гонять по свалкам и закоулкам) вставлялись «колбасы», найденные на ближайшей стройке. Кто помнит – тот поймёт, о чём речь. «Каму» обклеивали наклейками с гоночными машинами, на «сидушку» и ручки руля вешалась бахрома, а на спицы надевались детали из конструктора. И ещё: на крылья крепились брызговики из резины или линолеума. Хотя, у нас на районе считалась, что «Кама» круче без крыльев. А у вас?