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Уникальные ретро фотографии, сделанные в США в начале XX века




Америка начала XX века - это что-то особенное. На улицах уже возводили небоскрёбы, а по улицам ещё ездили конные повозки. На даже на этих фотографиях столетней давности вполне узнаваемы Манхэттенский мост, Уолнат-стрит, Бродвей уже является самой длинной в городе улицей, а по городу разгуливают суражистки. Такой он Нью-Йорк начала XX века.

1. В центре города


Регулировщик движения. США, Вашингтон, 1913 год.

Регулировщик движения. США, Вашингтон, 1913 год.

 

2. Американский мегаполис


Площадь правительства в Цинциннати. США, штат Огайо, 1905 год.

Площадь правительства в Цинциннати. США, штат Огайо, 1905 год.

 

3. Нью-Йоркские суфражистки


Участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав.

Участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав.

 

4. Уолнат-стрит


Улица в центре города. США, Цинциннати, 1910 год.

Улица в центре города. США, Цинциннати, 1910 год.

 

5. Вашингтон-стрит


Уличная сцена. США, Бостон, 1906 год.

Уличная сцена. США, Бостон, 1906 год.

 

6. США, 1905 год


Рынок Джефферсон в Нью-Йорке.

Рынок Джефферсон в Нью-Йорке.

 

7. Декстер-авеню


Фонтан на Декстер-авеню. США, Монтгомери, 1906 год.

Фонтан на Декстер-авеню. США, Монтгомери, 1906 год.

 

8. Бродвей


Самая длинная улица в Нью-Йорке.

Самая длинная улица в Нью-Йорке.

 

9. Брод-стрит


США, Филадельфия, 1905 год.

США, Филадельфия, 1905 год.

 

10. Манхэттенский мост


Висячий мост, пересекающий Ист-Ривер и соединяющий Манхэттен и Бруклин.

Висячий мост, пересекающий Ист-Ривер и соединяющий Манхэттен и Бруклин.

 

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