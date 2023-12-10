Уникальные ретро фотографии, сделанные в США в начале XX века

Америка начала XX века - это что-то особенное. На улицах уже возводили небоскрёбы, а по улицам ещё ездили конные повозки. На даже на этих фотографиях столетней давности вполне узнаваемы Манхэттенский мост, Уолнат-стрит, Бродвей уже является самой длинной в городе улицей, а по городу разгуливают суражистки. Такой он Нью-Йорк начала XX века.
1. В центре города
Регулировщик движения. США, Вашингтон, 1913 год.
2. Американский мегаполис
Площадь правительства в Цинциннати. США, штат Огайо, 1905 год.
3. Нью-Йоркские суфражистки
Участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав.
4. Уолнат-стрит
Улица в центре города. США, Цинциннати, 1910 год.
5. Вашингтон-стрит
Уличная сцена. США, Бостон, 1906 год.
6. США, 1905 год
Рынок Джефферсон в Нью-Йорке.
7. Декстер-авеню
Фонтан на Декстер-авеню. США, Монтгомери, 1906 год.
8. Бродвей
Самая длинная улица в Нью-Йорке.
9. Брод-стрит
США, Филадельфия, 1905 год.
10. Манхэттенский мост
Висячий мост, пересекающий Ист-Ривер и соединяющий Манхэттен и Бруклин.
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