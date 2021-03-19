Смешные запреты для мужчин, которые существовали на Руси

Не смей причесывать и стричь женщину

Коса на Руси олицетворяла силу жизненной энергии и женскую честь. /Фото: img03.rl0.ru

Никаких поцелуев до брака и партнерских родов!

Поцелуй при свидетелях считался позором, а присутствовать на родах не пришло бы в голову ни одному мужчине в старой Руси. /Фото: autogear.ru

Держи себя в руках: плеткой пори, но по голове не бей

Домострой требовал жесткого подчинения женщины своему мужу. /Фото: pravmir.ru

Брак четвертый – несчастье, не женись

Четвертый брак считался несчастным и церковью осуждался. /Фото: ic.pics.livejournal.com

Банные правила или не трогай женский веник

Банные веники для женщин и мужчин делались из веток деревьев разных пород. /Фото: static.life.ru