Какие тайны открыли учёным уникальные реликвии, обнаруженные недавно на руинах 5000-летнего города

В китайском Гуанхане, недалеко от столицы провинции Сычуань Чэнду, находятся руины древнего города Саньсиндуй. Они считаются одним из самых важных археологических открытий 20 века. Раскопки здесь продолжаются уже более 100 лет. Учёные постоянно обнаруживают всё больше и больше сокровищ и ценных артефактов. Кажется, что редким реликвиям не будет конца. Недавно археологи нашли уникальные предметы, датируемые 12 веком до нашей эры. Они поразили экспертов своей исторической ценностью, а также проявлением творчества и изобретательности.
Саньсиндуй — объект всемирного наследия
Впервые сокровища Саньсиндуй были открыты в 1920 году. В 1986 году учёные обнаружили две огромные жертвенные ямы, которые относились к династии Шан (1600-1046 года до нашей эры). При раскопках этих ям были найдены тысячи редких сокровищ.
При раскопках было найдено множество бесценных артефактов и слоновьи бивни. / Фото: Getty Images
Руины Саньсиндуй были внесены в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки там не прекращаются уже больше века. Археологи раскапывают всё новые и новые реликвии.
Золотая маска, найденная на месте руин Саньсиндуй. / Фото: edition.cnn.com
Новые находки
Сотрудники Исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань в Китае объявили об обнаружении 1771 реликвии на месте раскопок в руинах Саньсиндуй. Бесценные находки включают бронзовую маску и статуи, резьбу из слоновой кости и уникальную золотую маску.
Золотая маска была найдена ещё летом этого года. Потребовалось некоторое время, чтобы восстановить артефакт во всём блеске его былой славы. Реликвия оказалась в довольно хорошем состоянии. Ширина предмета около сорока сантиметров, высота чуть меньше двадцати, а вес — 100 грамм. Новости об этом важном открытии официально объявили в сентябре. По мнению экспертов, маска — это не отдельный объект. Она, скорее всего, является частью бронзовой статуи, обнаруженной тут же. Скульптура изображает собой некое древнее китайское божество.
Бронзовая статуя, найденная на месте руин Саньсиндуй.
Вместе с уникальной золотой маской археологи обнаружили больше трёх сотен статуй и полторы сотни слоновьих бивней. Невероятно ценная редкая находка - статуя человека, держащего церемониальный сосуд, именуемый «зун». Также была найдена большая бронзовая маска, самая большая из всех, которые когда-либо находили в Саньсиндуй.
Бронзовая маска, найденная на месте руин Саньсиндуй.
Все артефакты уникальны с точки зрения их декоративных узоров и форм. Они дают учёным совершенно новое представление об искусстве древнего мира, о религии, культуре и социальных отношениях в обществе времён династии Шу.
Непревзойдённое искусство
Новые открытия в очередной раз продемонстрировали, что представления, знания и умения современных людей значительно уступают воображению, мастерству и креативности предков.
Царство Шу было одним из трёх в регионе, ныне известном как Сычуань. Эта древняя цивилизация насчитывает около 5000 лет. Саньсиндуй — это центр могущественного государства прошлого. Все обнаруженные реликвии свидетельствуют о том, что царство развивалось совершенно независимо от других обществ. Вообще долина Жёлтой реки считается колыбелью всей китайской цивилизации.
Бронзовая статуя, найденная на месте руин Саньсиндуй.
Радиоуглеродное датирование показало, что все жертвенные ямы имеют возраст от 3000 до 3200 лет. Это были времена поздней династии Шан. Период закончился в 1046 году до нашей эры. Руины Саньсиндуй занимают огромную территорию. Самое интересное, что обнаружены они были в своё время обычным крестьянином. Тот решил вырыть канализационную канаву и случайно наткнулся на нефритовые и каменные артефакты.
Прорыв в археологии
На месте развалин Саньсиндуй археологи постоянно проводили раскопки. Подлинный прорыв в истории этого места случился лишь в 80-х годах прошлого века. Тогда как раз были найдены две большие жертвенные ямы, остатки городских стен. В ямах учёные обнаружили больше тысячи артефактов, в числе которых было несколько бронзовых масок.
Бронзовая статуя, найденная на месте руин Саньсиндуй.
И вот совсем недавно, в начале этого года продолжились потрясающие открытия. Последние из них — это остатки тканей, ещё одна золотая маска и бронзовый сосуд с орнаментом в виде совы.
Древнее китайское царство Шу является выдающимся представителем бронзовой цивилизации долины реки Янцзы. Это невероятный результат взаимодействия и интеграции множества различных культур. Саньсиндуй имеет глобальное значение в истории не только Восточной Азии и всего мира, но и человеческой цивилизации в целом.
Бронзовая статуя, найденная на месте руин Саньсиндуй.
Сейчас большинство предметов, найденных в Саньсиндуй выставлены в местном музее.
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