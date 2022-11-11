Кому из индейцев было разрешено носить венец из перьев и какую функцию он выполнял

Это сегодня перья - часть концептуального образа индейца, а раньше - атрибут сакрального значения. /Фото: pinterest.de

Представитель племени сиу в аутентичной одежде с венцом из перьев на голове. /Фото: irinatraveling.com

Разнообразие головных уборов у индейцев на самом деле впечатляет. /Фото: vlast.kz

Традиционный роуч. /Фото: wikipedia.org

Рогатые шапки у индейцев тоже встречались нередко. /Фото: blogspot.com

Примерно так выглядели бобровые шапки индейцев. /Фото: pinterest.at

Носить головные уборы у индейцев могли далеко не все. /Фото: diletant.media

Чаще всего женщины носили именно такие головные повязки. /Фото: diletant.media, livejournal.com

Все это великолепие в каждом случае собиралось годами и десятками доблестных поступков. /Фото: liveinternet.ru

Орлиные перья ценились больше всего. /Фото: wikiрedia.org

Чем больше количество перьев в венце - тем больше великих деяний совершил его владелец. /Фото: gyana.pro

Часто индейцы обходились без создания венца. /Фото: zzeal.co

По праздникам - венец побольше, на войну - поменьше. /Фото: travelask.ru