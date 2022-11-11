Кому из индейцев было разрешено носить венец из перьев и какую функцию он выполнял

Пожалуй, каждый из нас при упоминании индейцев возникает ассоциация в виде смуглого мужчины на коне с томагавком или луком в руках и перьями на голове. Причем чаще всего в последнем случае речь идет о большом венце с огромным количеством перышек, чаще всего орлиных. Однако в реальности далеко не каждый индеец имел право носить подобный головной убор, да и выглядеть он мог по-разному. Да и чтобы надеть этот венец, требовался особый повод.
Это сегодня перья - часть концептуального образа индейца, а раньше - атрибут сакрального значения. /Фото: pinterest.de
Венец из перьев является особым головным убором для коренных американцев. Историки считают, что первооткрывателями в вопросе появления этого ныне незаменимого атрибута образа индейца являются представители племени сиу. Собирался венец следующим образом: брали кожаную или тканевую ленту, затем к ней с помощью кожаных нитей или сухожилий прикреплялись перья. Когда головной убор был готов, его внешний вид могли разбавить различными украшениями: вышивкой, бисером, рогами, ленточками из натуральной кожи или косичками.
Представитель племени сиу в аутентичной одежде с венцом из перьев на голове. /Фото: irinatraveling.com
На самом деле, орлиные или другие перья были не единственными материалами, из которых составляли головные уборы коренные жители американского континента. Причем довольно часто выбор сырья был индивидуален для каждого племени либо же схож у тех, что жили рядом. Зависел он и от территориального расположения его авторов. Однако практически всегда у головного убора было четко определенное значение, круг тех, кто может его носить, а также случаи, по которым они надевались.
Разнообразие головных уборов у индейцев на самом деле впечатляет. /Фото: vlast.kz
Так, например, существовал необычный головной убор под названием роуч. Он представлял собой нечто похожее на ирокез, который состоял из щетинок дикобраза или лосиной шерсти. Роуч был традиционным головным убором племен, которые проживали восточнее Скалистых гор, такие как понка или омаха. Зачастую подобные шапки имели право носить только юноши, которые готовились к обряду инициации и были в шаге от звания воина или уже успели как-то себя проявить. При этом у разных племен правила получения и ношения таких головных уборов за различные заслуги нередко варьировались.
Традиционный роуч. /Фото: wikipedia.org
Другим довольно популярным типом головного убора у ряда племен равнинных индейцев были рогатые шапки из шерсти буйвола. Они также не были доступны первому встречному. Чаще всего право носить такие шапки имели только мужчины-воины, которые уже прошли боевое крещение и отличились во время войны. Была и еще одна функция - сакральная или церемониальная, то есть, и случаи, когда рогатые головные уборы из шерсти буйвола надевали, также были четко определены.
Рогатые шапки у индейцев тоже встречались нередко. /Фото: blogspot.com
Для изготовления особых головных уборов индейские племена использовали также шерсть выдр или бобров. По виду они напоминают тюрбаны и, как и вышеупомянутые виды, имели четко очерченную функциональность. Так, они были частью мужского церемониального одеяния, то есть, имели ограничения по ношению. Распространены такие головные уборы были у некоторых племен, проживающих на южных равнинах, к примеру, потаватоми, пауни и осейджи.
Примерно так выглядели бобровые шапки индейцев. /Фото: pinterest.at
На самом деле, существует немало других типов головных уборов, которые бытовали практически у всех племён. Они имели свои особенности дизайна и набором украшений. Однако все эти варианты объединены одной общей характерной чертой: носить их могли лишь те, кто заслужил это право и получил определенный статус, равно как и владельцами их могли стати лишь некоторые.
Носить головные уборы у индейцев могли далеко не все. /Фото: diletant.media
Головные уборы носили особый смысл для индейцев, ведь ими могли владеть исключительно самые могущественные и уважаемые представители племени, причем в подавляющем большинстве случаев это были мужчины. Справедливости ради, следует уточнить, что женщины также имели право носить головные уборы или украшения, однако только те, которые представляют собой повязки из бисера или венцы с несколькими перьями.
Чаще всего женщины носили именно такие головные повязки. /Фото: diletant.media, livejournal.com
Интересно, что перьевой венец индейский мужчина получает не сразу большой и полностью укопмлектованный, а собирает его постепенно: за каждый подвиг или другой особый поступок он получает перо. А самое первое, еще будучи юношей, он должен заработать как доказательство того, что он перестал быть ребенком и вырос в настоящего мужчину. Показателем такой инициации может быть совершенный подвиг: акт мужества и чести, к примеру, во время охоты. Также первое перо можно получить ка дар, за хорошо выполненную работу или за служение во благо своего народа.
Все это великолепие в каждом случае собиралось годами и десятками доблестных поступков. /Фото: liveinternet.ru
Однако важную роль играли также сами перья, а точнее, какой птице они принадлежали. Больше всего ценились орлиные - они считались одним из высших знаков уважения. Кроме того, такое перо, согласно верованиям коренного американского населения, обладает мистическими, даже волшебными свойствами, силой природы и духов леса. По сути, они считались не только показателями доблести и исключительных качеств, но и мощными талисманами для их владельца.
Орлиные перья ценились больше всего. /Фото: wikiрedia.org
Чтобы получить в венец орлиное перо, необходимо было совершить боевой подвиг, или достигнуть определенных высот в политической или дипломатической деятельности. Также, его приносили в дар, если индеец во время боя первым коснулся противника или вышел из схватки невредимым - тогда перо давали самое большое по размеру. Еще один случай, когда оно дарилось жителю племени, относится к действиям, направленным на спасение жизни своих соотечественников или на их выживание.
Чем больше количество перьев в венце - тем больше великих деяний совершил его владелец. /Фото: gyana.pro
Интересно, что, даже при наличии достаточного количества перьев, не было гарантии, что из них будет сделан большой венец, или что его будут носить. Разрешение на создание такого особого головного убора необходимо было получить от вождя племени - именно он принимает окончательное решение, достоин ли претендент на владение такой регалии, и дает свое благословение. Поэтому нередко индейцы просто одно или несколько перьев в своих волосах.
Часто индейцы обходились без создания венца. /Фото: zzeal.co
Головной убор из перьев для индейца коренного народа Северной Америки - это, прежде всего, символ силы и храбрости. При этом, сам по себе венец был не самым практичным в повседневной жизни. Оба эти фактора - сакральный и прагматичный - были причиной того, что в большинстве случаев головной убор применялся как традиционный элемент одежды для важных церемоний, бракосочетаний, или других праздников.
По праздникам - венец побольше, на войну - поменьше. /Фото: travelask.ru
Именно там можно было увидеть наиболее массивные головные уборы, ведь они выполняли роль исключительно церемониальных украшений. А во время боя в качестве талисмана использовались венцы поменьше или несколько отдельных перьев. Считалось, что духи и силы природы будут оберегать доблестного воина из числа коренного американского населения от смерти и вражеских посягательств.
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