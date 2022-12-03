Историю древних цивилизаций изучать довольно сложно. Ведь одни практически ничего не оставили после себя, а после других остались настоящие загадки, которые уже много лет являются предметом дискуссий среди исследователей. А порой предметом споров становятся настолько необычные памятки, что они либо являются настоящим прорывом в науке, либо рано или поздно окажутся попросту фальсификацией. Вашему вниманию 13 неоднозначных находок археологов, которые продолжают быть предметом дискуссии.
1. Испанский холм (штат Пенсильвания, США)
Историки продолжают спорить, как именно появился этот холм. /Фото: factroom.ru
Загадка испанского холма, который располагается, как ни странно, в американском штате Пенсильвания, беспокоит исследователей много лет. А всё дело в том, что историки никак не могут прийти к согласию относительно того, какое же всё-таки происхождение данного объекта самого по себе, а также насыпей, которые были найдены на холме. Существует, как минимум, три версии, которые выдвигают предположения о том, как именно появились эти объекты: первая - насыпь стали результатом деятельности первых фермеров, вторая — они являются остатками поселений древних индейцев, третья — они были местом ожесточённых сражений.
2. Храм майя (город Тикаль)
Загадочная цивилизация продолжает хранить свои секреты. /Фото: ekskursiivmeksike.ru
Майя были и остаются одной из самых таинственных цивилизаций в истории человечества. Ярким примером загадки этих древних людей является один из их храмов, расположенный в городе Тикаль. Историкам не удалось узнать подробности о его происхождении или цели создания. Более того, по данным редакции Novate.ru, археологи даже предложили демонтировать структуру сооружения с целью изучить подробности начального этапа его строительства.
3. Грольерский кодекс (США)
Реликвия, которая может быть подделкой. /Фото: livejournal.com
Грольерский кодекс является ярким примером спорного документа, который может стать либо порывом в истории, либо великим разочарованием. А всё потому, что данная книга доколумбового периода большинством историков вообще не воспринимается как исторический источник, а называется ими фальсификацией. А тот факт, что этот кодекс майя впервые появляется в публичном пространстве только в прошлом столетии, причём в состве частной коллекции одного из нью-йоркских коллекционеров Нью-Йорка только сильнее вызывает сомнения о ее подлинности.
4. Карта Пири-реиса (Турция)
Карта, вокруг которой идут споры столетиями. /Фото: wikipedia.org
Эта карта была составлена в 1512 году знаменитым адмиралом Османской империи Пири-реисом, а интерес к ней вызван потому, что на ней изображён Новый свет и даже антарктическое побережье. Часто её считают копией одной из карт самого Христофора Колумба. На протяжении долгого времени Турция считала карту Пири-реиса предметом национальной гордости, а вот исследователи этого восторженного мнения не разделяют. А всё потому, что имеют сомнения относительно её предполагаемой точности.
5. Багдадская батарея (Ирак)
Возможный источник энергии древних арабов. /Фото: travelask.ru
Впервые артефакты данного типа были обнаружены в 1930 году на территории современного Ирака. Необычные сосуды, пострадавшие от коррозии, первоначально археологами были опознаны как ёмкости, использовавшиеся для хранения уксуса или вина. Однако при продолжении изучения исследователи выдвинули гипотеза, что данные сосуды могли выполнять роль своеобразных гальванических элементов, применяющиеся в процессе покрытия золота серебром. Именно эта версия стала предметом споров историков: несмотря на то, что теоретически существование такой батарейки возможно, многие специалисты считают её уж слишком фантастичной.
6. Тирольский ледяной человек (Альпийский район)
Мумия, которую изучают десятилетиями, а загадки не заканчиваются. /Фото: gazeta.ru
Мумия Эци, также известная как Тирольский ледяной человек была обнаружена Альпах на границе Австрии и Италии. Обледеневшая мумия человека знаменита не просто тем, что представляет собой старейшие естественно сохранившиеся мумифицированные останки в Европе. Она является ещё и предметом множества споров и гипотез относительно причины смерти Эци. Самые популярные версии говорят, например, об участии погибшего в поисковой группе, а также о том, что он мог стать объектом ритуального жертвоприношения.
7. Череп номер 5 (Дманиси, Грузия)
До сих пор непонятно, кем именно был этот человек. /Фото: factroom.ru
Ещё одни из останков древнего человека, которые являются предметом споров историков, является пятый из черепов, которые были обнаружены во время раскопок в грузинском городе Дманиси. Находка, также известная как Дманисийский гоминоид, отличается необычными размерами черепа, что и ставит представителей археологических сообществ в тупик. А всё потому, что они не могут понять, является ли он представителем ранней формы Человека прямоходящего (Homo erectus) или нет.
8. Цилиндр Кира (Ирак)
Историки до сих пор спорят, зачем был создан этот манифест. /Фото: america.gov
Древний цилиндр, на который была нанесена надпись аккадской клинописью, археологи обнаружили ещё в 1879 году на территории современного Ирака. Историки выяснили, что рукопись была написана во имя Кира Великого, правителя Ахеменидского государства. Однако чего до сегодняшнего дня учёные не могут однозначно установить, так это историческая значимость данного артефакта. Одна из самых известных версий называет цилиндр Кира самой старой известной хартией прав человека.
9. Стоянка первобытного человека Калико (Калифорния, США)
Непонятно, кто сделал эти вещи - природа или человек. /Фото: factroom.ru
Стоянка первобытного человека Калико знаменита целыми тысячами каменных находок, которые не первый взгляд напоминают доисторические инструменты. Однако сколько бы их не было найдено во время археологических раскопкок в южной Калифорнии, ученых продолжают спорить относительно их происхождения. Потому что одни исследователи считают, что они являются рукотворными артефактами, а другие идентифицируют его как археологический памятник, который был образован силами природы.
10. Монте-Верде (Чили)
Цифровая карта чилийского памятника. /Фото: indiansworld.org
Ещё один археологический памятника, который может оказаться прорывом в исторической науке. А всё потому, что в чилийском Монте-Верде множество историков нашли для себя доказательства расселения первых людей на американском континенте значительно раньше, чем считает официальная наука, так как возраст памятника был определён в 14,5 тысяч лет. Но согласны с такой трактовкой находок не все, а потому изучение памятника продолжается.
11. Сандийская пещера (Нью-Мехико)
Ещё одна находка, ставящая под сомнение официальную версию появления человека в Америке. /Фото: wikiрedia.org
Пещера, расположенная в Нью-Мексико, была раскопана Франком Хиббеном во второй трети прошлого столетия. И она является очень спорным объектом исследования, а всё потому, что историки считают методику его работы и сделанные на их основе его выводы не самыми профессиональными. В частности, это касается предположений относительно того, что первые люди заселили Северную Америку намного раньше, чем считается обычно.
12. Джамский минарет (Афганистан)
Загадочный минарет с нерасшифрованными надписями. /Фото: asiaplustj.info
Данный минарет, который находится в Афганистане, знаменит, как минимум, двумя фактами о нём. Во-первых, он каким-то чудом оказался не задет многолетними боевыми действиями на территории государства. А во-вторых, историки уже много лет дискутируют относительно точной даты строительства и настоящего предназначения данного сооружения. Возможно, свет на этот спор прольёт надпись сбоку минарета, так как исследователи считают, что она якобы включает в себя эту информацию, правильное толкование этого текста на сегодняшний день так и не появилось.
13. Андский канделябр (Перу)
Один из самых неоднозначных рисунков. /Фото: hasta-pronto.ru
О таинственных Линиях Наска знает очень много людей, а вот Андский канделябр, который представляет собой расположенный недалеко от них геоглиф, известен среди археологов своей способностью поставить их в тупик. Так как точное значение этого огромного изображения понять им так и не удалось. Чаше всего высказывается версия о том, что геолиф имел религиозную функцию, а рядом с ней бытует предположение, сто он был своеобразным ориентиром для древних моряков, так как он расположен на побережье и виден с расстояния в 20 километров.
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