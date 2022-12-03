13 неоднозначных находок археологов, которые продолжают быть предметом дискуссии

1. Испанский холм (штат Пенсильвания, США)

Историки продолжают спорить, как именно появился этот холм. /Фото: factroom.ru

2. Храм майя (город Тикаль)

Загадочная цивилизация продолжает хранить свои секреты. /Фото: ekskursiivmeksike.ru

3. Грольерский кодекс (США)

Реликвия, которая может быть подделкой. /Фото: livejournal.com

4. Карта Пири-реиса (Турция)

Карта, вокруг которой идут споры столетиями. /Фото: wikipedia.org

5. Багдадская батарея (Ирак)

Возможный источник энергии древних арабов. /Фото: travelask.ru

6. Тирольский ледяной человек (Альпийский район)

Мумия, которую изучают десятилетиями, а загадки не заканчиваются. /Фото: gazeta.ru

7. Череп номер 5 (Дманиси, Грузия)

До сих пор непонятно, кем именно был этот человек. /Фото: factroom.ru

8. Цилиндр Кира (Ирак)

Историки до сих пор спорят, зачем был создан этот манифест. /Фото: america.gov

9. Стоянка первобытного человека Калико (Калифорния, США)

Непонятно, кто сделал эти вещи - природа или человек. /Фото: factroom.ru

10. Монте-Верде (Чили)

Цифровая карта чилийского памятника. /Фото: indiansworld.org

11. Сандийская пещера (Нью-Мехико)

Ещё одна находка, ставящая под сомнение официальную версию появления человека в Америке. /Фото: wikiрedia.org

12. Джамский минарет (Афганистан)

Загадочный минарет с нерасшифрованными надписями. /Фото: asiaplustj.info

13. Андский канделябр (Перу)

Один из самых неоднозначных рисунков. /Фото: hasta-pronto.ru