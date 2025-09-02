С нами не соску...
5 вкусных и сытных блюд, которые можно приготовить на обед за 15 минут




Одни люди ограничиваются кофе на завтрак, другие стараются не есть на ночь, чтобы не набрать лишних килограммов. Но от чего ни в коем случае нельзя отказываться, так это от обеда. А чтобы не приходилось каждый день ломать голову над тем, что приготовить, Novate.ru предлагает взять на заметку рецепты простых, быстрых и дешевых блюд.
Рецепт 1: Тыквенный крем-суп


У тыквенного супа насыщенный оранжевый цвет. / Фото: pinterest.com

У тыквенного супа насыщенный оранжевый цвет. / Фото: pinterest.com

 

Если вы любите сезонные рецепты, то этот точно придется вам по вкусу, ведь тыква – главный символ приближающейся осени. Суп получается нежным, бархатистым, ароматным, но при этом очень питательным. Вам понадобится минимум ингредиентов, а процесс приготовления займет максимум 15 минут.

Для приготовления блюда вам понадобится: 2,5 литра воды, одна тыква весом примерно 900-1000 граммов, две луковицы, одна морковь, 300 миллилитров сливок жирностью 20%, две столовых ложки растительного масла, соль и перец по вкусу, сухарики для подачи.

Для начала нужно подготовить овощи. Тыкву и морковь тщательно промойте под проточной водой, просушите салфеткой или бумажным полотенцем, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите от шелухи, а затем измельчите ножом. Морковь натрите на средней терке.
Положите в кастрюлю овощи. / Фото: povar.ru

Положите в кастрюлю овощи. / Фото: povar.ru

 

Поставьте на плиту сотейник, смажьте его дно растительным маслом, а когда он хорошо разогреется, положите лук и морковь. Обжаривайте овощи около трех минут, постоянно помешивая. Затем добавьте тыкву, налейте воду и накройте сотейник крышкой.
Доведите жидкость до кипения, посолите и поперчите ингредиенты, после чего убавьте огонь и варите суп 20 минут, пока овощи не будут полностью готовы.

По истечении времени слейте воду и пробейте овощи блендером, чтобы образовалась пюреобразная масса. Далее порциями влейте сливки, постоянно помешивая суп – так вы сможете добиться нужной вам консистенции. Сливок может понадобиться чуть меньше или чуть больше.

Подавать тыквенный суп лучше всего с сухариками. Можно пойти простым путем и просто поджарить хлеб в тостере, а можно сделать как повара в ресторанах. Если вы выберите второй вариант, кроме хлеба вам понадобится растительное масло, итальянские травы, чеснок и соль.

Итак, батон нужно нарезать кубиками около двух сантиметров и «замариновать» их в смеси растительного масла, измельченного чеснока, прованских трав и соли. После этого нужно переложить хлеб на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут.

Рецепт 2: Овощная запеканка на сковороде


Запеканка из кабачков, помидоров и сыра

Запеканка из кабачков, помидоров и сыра

 

Когда нужно приготовить что-то на скорую руку, овощи становятся настоящим спасением. Предлагаем уйти от варианта банального салата и приготовить сытную запеканку. А чтобы сэкономить время, будем запекать ее не в духовке, а на сковороде под крышкой.

Для приготовления блюда вам понадобится: два небольших молодых кабачка, два-три зубчика чеснока, два куриных яйца, две столовых ложки сметаны, две столовых ложки муки, два средних помидора, один болгарский перец, 50-70 граммов твердого сыра, зелень по вкусу, соль и молотый черный перец по вкусу.

Для начала нарежьте помидоры и кабачки кружочками толщиной 4-5 миллиметров, а перец – соломкой. Далее поставьте на плиту сковороду, смазанную растительным маслом, дождитесь, пока она разогреется и поджарьте до золотистого цвета измельченный чеснок. Выложите кружочки кабачка и кусочки болгарского перца, посолите, поперчите, накройте крышкой и оставьте на 15 минут на среднем огне.

Пока овощи тушатся, сделайте заливку. Хорошо взбейте венчиком яйца, добавьте сметану и муку, перемешайте до получения однородной консистенции. Затем вылейте смесь в сковороду и подождите пять минут, чтобы заливка схватилась. Выложите сверху кружочки помидоров, посыпьте тертым сыром и несколько минут томите запеканку под крышкой, пока он не расплавится. Перед подачей украсьте блюдо рубленой зеленью – это может быть укроп, петрушка, кинза, зеленый лук и пр.

Рецепт 3: Картофельные драники с фаршем


Благодаря фаршу драники получаются более сытными. / Фото:farsh-recept.ru

Благодаря фаршу драники получаются более сытными. / Фото:farsh-recept.ru

 

Если классические драники навевают тоску, предлагаем разнообразить традиционный рецепт фаршем. Готовое блюдо получится более сытным и насыщенным по вкусу. Подавать такие драники можно с овощным салатом, сметанно-чесночным соусом или обычным майонезом.

Для приготовления блюда вам понадобится: шесть штук картофеля, 150 граммов куриного фарша (можно взять свино-говяжий), одна луковица, одну куриное яйцо, две-три столовых ложки пшеничной муки (ориентируйтесь по консистенции теста), три столовых ложки растительного масла для обжарки, соль и черный молотый перец по вкусу.

На первом этапе следует подготовить все ингредиенты: овощи хорошо вымойте под проточной водой и очистите от кожуры, фарш разморозьте (если нужно), картофель натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.

Возьмите миску, положите в нее тертый картофель, фарш, яйцо, измельченный репчатый лук соль и перец, хорошо перемешайте. В конце по одной столовой ложке добавляйте муку и смотрите на консистенцию теста – оно не должно получиться забитым. Вымесите до однородной массы и приступайте к жарке драников.

Разогрейте на плите сковороду, смажьте ее дно растительным маслом, после чего выкладывайте тесто с помощью ложки. Жарьте драники с каждой стороны примерно по три-четыре минуты до появления золотистой корочки. Если не хотите, чтобы они получились слишком хрустящими, во время обжаривания накрывайте сковороду крышкой. Кстати, этот же рецепт можно использовать и для вафельницы. Тогда драники получатся с минимальным количеством жира.

Рецепт 4: Ленивые вареники


Ленивые вареники отлично сочетаются со сметаной. / Фото: inteq-bau.ru

Ленивые вареники отлично сочетаются со сметаной. / Фото: inteq-bau.ru

 

Главный плюс этого рецепта состоит в том, что творожное тесто для вареников готовится буквально за считанные минуты, а формовать его можно обычной ложкой, без долгой раскатки и сложной лепки. Для блюда можно брать любой творог, но если вы хотите, чтобы вареники получились мягкими и нежными, берите девятипроцентный.

Для приготовления блюда вам понадобится: 400 граммов творога, два яйца, семь-восемь столовых ложек муки (ориентируйтесь по тесту) и соль по вкусу.

Творог нужно размять вилкой, добавить щепотку соли, вбить яйцо и хорошо размешать, чтобы получилась масса с однородной консистенцией. Далее следует всыпать предварительно просеянную муку – лучше это делать порциями, чтобы проще было контролировать текстуру теста. Оно должно получиться мягким и слегка липнуть к рукам.

Налейте в кастрюлю воды, поставьте на плиту, дождитесь, пока она закипит, посолите и выложите небольшие порции теста с помощью ложки. С момента закипания варить вареники необходимо около трех минут (по внешнему виду они могут напоминать галушки). Подавайте блюдо со сметаной или сливочным маслом – будет вкусно и сытно!

Рецепт 5: Рагу с курицей и овощами


Зелень добавляет в рагу аромата. / Фото: foto-onlain.ru

Зелень добавляет в рагу аромата. / Фото: foto-onlain.ru

 

Это блюдо привлекательно тем, что в нем гармонично объединяются гарнир и соус. Оно получается сытным, питательным, с нежным куриным мясом и богатым набором полезным овощей. Члены вашей семьи точно оценят.

Для приготовления блюда вам понадобится: 600 граммов куриного филе, 250 граммов брокколи, 200 миллилитров воды, три средних картофеля, два помидора, одна луковица, одна морковь, 200 граммов белокочанной капусты, один болгарский перец, два-три зубчика чеснока, две столовых ложки растительного масла, соль и специи по вкусу.

Несмотря на обилие ингредиентов, процесс приготовления предельно прост. Очистите овощи от кожуры, картофель нарежьте кубиками, лук, морковь и курицу – некрупными кусочками, перец – соломкой, а капусту нашинкуйте.

Разогрейте на плите сковороду, смажьте ее дно растительным маслом и обжарьте кусочки курицы до золотистого цвета. Добавьте лук, морковь, чеснок, пропущенный через пресс, и обжаривайте еще пару минут. Последними положите картофель, белокочанную капусту и соцветия брокколи. Обжаривайте пять минут, после чего влейте 200 миллилитров кипятка и приправьте специями. Накройте сковороду крышкой и тушите рагу около 15-20 минут до полной готовности овощей. При желании можно добавить томатную пасту или сметану.

