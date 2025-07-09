Черный копатель нашел одно из самых интересных убежищ СССР. На глубине в несколько метров, под надежным замком до сих пор пылятся автомобили партии.
Как рассказал сам поисковик, убежище он нашел где-то на окраинах Прибалтики. Выяснилось, что охраняются такие «капсулы времени» редко и пробраться внутрь относительно просто.. Но самое удивительное поджидало поисковика в следующих залах. Здесь рядками стояли советские машины. Притом, первой была правительственная «Чайка». Она была в неплохом состоянии. Другие же «обитатели» склада более потрепаны. А в углу обнаружилась американская машина. Дальше и вовсе стояла пожарная машина вместе со всем оборудованием. В самой глубине обнаружился сгоревший БТР. После такой находки черный копатель понял, что склад все же охраняться должен и поспешил убраться на воздух пока не поздно. Мало ли, кому принадлежат все эти машины.
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Находки в убежищах СССР
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