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Находки в убежищах СССР

Находки в убежищах СССР Черный копатель нашел одно из самых интересных убежищ СССР. На глубине в несколько метров, под надежным замком до сих пор пылятся автомобили партии.

Находки в убежищах СССР Как рассказал сам поисковик, убежище он нашел где-то на окраинах Прибалтики. Выяснилось, что охраняются такие «капсулы времени» редко и пробраться внутрь относительно просто.
Находки в убежищах СССР Несмотря на прошедшие десятилетия, техника внутри сохранилась в удивительном состоянии. Отдельная комната отдана для вентиляции воздуха — кажется, что все работает и сегодня. Находки в убежищах СССР Но самое удивительное поджидало поисковика в следующих залах. Здесь рядками стояли советские машины. Притом, первой была правительственная «Чайка». Находки в убежищах СССР Она была в неплохом состоянии. Другие же «обитатели» склада более потрепаны. А в углу обнаружилась американская машина. Находки в убежищах СССР Дальше и вовсе стояла пожарная машина вместе со всем оборудованием. Находки в убежищах СССР В самой глубине обнаружился сгоревший БТР. После такой находки черный копатель понял, что склад все же охраняться должен и поспешил убраться на воздух пока не поздно. Мало ли, кому принадлежат все эти машины.

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