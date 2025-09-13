Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

О своих проблемах говорить тяжело, но иногда это может быть полезно — для других людей. Каждый пятый американец страдает разного рода душевными заболеваниями, но говорить об этом не принято. А вот эти знаменитости не побоялись публично признаться, что у них есть проблемы с психическим здоровьем.
Эллен Дедженерес, депрессия
«Со мной случилось все, чего я когда-либо боялась..
Хейден Панеттьер, послеродовая депрессия
«Многие считают, что это несерьезно, но это не так. Это абсолютно бесконтрольная вещь, это больно и страшно, и женщинам нужна поддержка».
Леонардо Ди Каприо, обсессивно-компульсивное расстройство
Леонардо страдал этим расстройством в детстве, и оно вновь дало о себе знать во время съемок в «Авиаторе». «Гримерша и ассистент очень страдали оттого, что не могли усадить меня — я ходил туда-сюда, трогал дверь и так далее. Это сводило меня с ума. Длилось еще пару месяцев после съемок».
Джоан Роулинг, депрессия
«Мне никогда не было стыдно за то, что я страдала депрессией. Чего тут стыдиться? Мне было очень тяжело, и я горжусь, что сумела выбраться из этого».
Джаред Падалеки, депрессия
«Меня словно ударили мешком с кирпичами. Мне было 25 лет, у меня было свое шоу, собаки и уйма друзей. Меня обожали поклонники, и мне нравилась моя работа. Я не понимал, что происходит. С депрессией сталкиваются не только те, кто не может найти работу и устроиться в жизни».
Элтон Джон, булимия
«Как только я осознал, что мне нужна помощь, я понял, что поправлюсь, я был настроен на это. Это было облегчение».
Деми Ловато, биполярное расстройство
«Я помню, я сидела с менеджером и родными и мы обсуждали, стоит ли мне публично говорить о моих проблемах. У меня было два варианта: сделать вид, что все нормально и я не проходила лечение, или рассказать людям и приободрить кого-то. Именно так я и сделала».
Брэд Питт, депрессия
«У меня была депрессия — в прошлом десятилетии. Но она влияет на формирование человека. Я воспринимаю это как величайшую науку, как семестр: в этом семестре я изучал депрессию, каждый вечер было одно и то же, я не мог уснуть, я всегда хотел домой, чтобы спрятаться от всех».
Кэрри Фишер, биполярное расстройство
«Иногда ты не хочешь больше быть собой. Но у тебя нет выбора. Я по восемь часов говорила с людьми по телефону. Когда у тебя маниакальная стадия, путь очевиден. Я не способна общаться. Моя речь не имеет смысла. Я не могу спать, и на меня нельзя положиться».
Джим Керри, депрессия
«Я долго сидел на прозаке. Он мне помог, но я знаю, что люди на него подсаживаются. Я же остановился, когда понял, что все в порядке».
Адам Левин, синдром дефицита внимания и гиперактивности
«Когда мне поставили диагноз, я не удивился, потому что в старших классах у меня были проблемы со сосредоточением. Теперь я взрослый, и люди замечают мое состояние. Когда я не могу сосредоточиться, я просто не могу сосредоточиться».
Анджелина Джоли, депрессия
«Я ощущала, что проваливаюсь в темноту, я не могла вставать по утрам. Так что я решила заняться чем-то, что вынудит меня быть активной».
Джон Хэмм, депрессия
«Хотите честно? Антидепрессанты помогают. Химия мозга меняется настолько, что ты говоришь себе: “Я хочу встать утром, я не хочу спать до четырех дня, я хочу встать и заняться делом. Завести мотор!”»
Гвинет Пэлтроу, послеродовая депрессия
«Это было ужасно, совсем не так, как когда родилась Эппл. Мне казалось, что это значит, что я ужасная мать и дурной человек».
Дэвид Бекхэм, обсессивно-компульсивное расстройство
«Захожу в номер в гостинице. Я не могу расслабиться, пока не переложу все буклеты и книги в ящик стола. Всё должно выглядеть идеально».
