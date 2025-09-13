С нами не соску...
Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

О своих проблемах говорить тяжело, но иногда это может быть полезно — для других людей. Каждый пятый американец страдает разного рода душевными заболеваниями, но говорить об этом не принято. А вот эти знаменитости не побоялись публично признаться, что у них есть проблемы с психическим здоровьем. Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Эллен Дедженерес, депрессия


«Со мной случилось все, чего я когда-либо боялась.
Я потеряла свое шоу. Меня сильно критиковали. Я перестала зарабатывать много денег. Когда я вышла из студии, где пять лет активно трудилась, осознавая, что со мной обошлись неуважительно только потому, что я лесбиянка, я погрузилась в глубочайшую депрессию». Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Хейден Панеттьер, послеродовая депрессия


«Многие считают, что это несерьезно, но это не так. Это абсолютно бесконтрольная вещь, это больно и страшно, и женщинам нужна поддержка». Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Леонардо Ди Каприо, обсессивно-компульсивное расстройство


Леонардо страдал этим расстройством в детстве, и оно вновь дало о себе знать во время съемок в «Авиаторе». «Гримерша и ассистент очень страдали оттого, что не могли усадить меня — я ходил туда-сюда, трогал дверь и так далее. Это сводило меня с ума. Длилось еще пару месяцев после съемок». Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Джоан Роулинг, депрессия


«Мне никогда не было стыдно за то, что я страдала депрессией. Чего тут стыдиться? Мне было очень тяжело, и я горжусь, что сумела выбраться из этого». Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Джаред Падалеки, депрессия


«Меня словно ударили мешком с кирпичами. Мне было 25 лет, у меня было свое шоу, собаки и уйма друзей. Меня обожали поклонники, и мне нравилась моя работа. Я не понимал, что происходит. С депрессией сталкиваются не только те, кто не может найти работу и устроиться в жизни».
Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Элтон Джон, булимия


«Как только я осознал, что мне нужна помощь, я понял, что поправлюсь, я был настроен на это. Это было облегчение». Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Деми Ловато, биполярное расстройство


«Я помню, я сидела с менеджером и родными и мы обсуждали, стоит ли мне публично говорить о моих проблемах. У меня было два варианта: сделать вид, что все нормально и я не проходила лечение, или рассказать людям и приободрить кого-то. Именно так я и сделала». Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Брэд Питт, депрессия


«У меня была депрессия — в прошлом десятилетии. Но она влияет на формирование человека. Я воспринимаю это как величайшую науку, как семестр: в этом семестре я изучал депрессию, каждый вечер было одно и то же, я не мог уснуть, я всегда хотел домой, чтобы спрятаться от всех». Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Кэрри Фишер, биполярное расстройство


«Иногда ты не хочешь больше быть собой. Но у тебя нет выбора. Я по восемь часов говорила с людьми по телефону. Когда у тебя маниакальная стадия, путь очевиден. Я не способна общаться. Моя речь не имеет смысла. Я не могу спать, и на меня нельзя положиться». Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Джим Керри, депрессия


«Я долго сидел на прозаке. Он мне помог, но я знаю, что люди на него подсаживаются. Я же остановился, когда понял, что все в порядке». Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Адам Левин, синдром дефицита внимания и гиперактивности


«Когда мне поставили диагноз, я не удивился, потому что в старших классах у меня были проблемы со сосредоточением. Теперь я взрослый, и люди замечают мое состояние. Когда я не могу сосредоточиться, я просто не могу сосредоточиться». Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Анджелина Джоли, депрессия


«Я ощущала, что проваливаюсь в темноту, я не могла вставать по утрам. Так что я решила заняться чем-то, что вынудит меня быть активной». Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Джон Хэмм, депрессия


«Хотите честно? Антидепрессанты помогают. Химия мозга меняется настолько, что ты говоришь себе: “Я хочу встать утром, я не хочу спать до четырех дня, я хочу встать и заняться делом. Завести мотор!”» Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Гвинет Пэлтроу, послеродовая депрессия


«Это было ужасно, совсем не так, как когда родилась Эппл. Мне казалось, что это значит, что я ужасная мать и дурной человек». Знаменитости, которые признались в душевном нездоровье, чтобы ободрить других

Дэвид Бекхэм, обсессивно-компульсивное расстройство


«Захожу в номер в гостинице. Я не могу расслабиться, пока не переложу все буклеты и книги в ящик стола. Всё должно выглядеть идеально».

