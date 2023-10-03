10 самодельных автомобилей, которые просто восхитительны

Нас всегда восхищают люди, которые создают что-то, не имея в своем распоряжении ничего кроме фантазии, своих собственных рук и, например, небольшого гаража, в котором и рождались автомобили, представленные в нашей подборке. Это Мастера с большой буквы. Жаль, что их творения, а также знания не используются отечественным автопромом. Глядишь и выполз бы он из ямы.
1. ГАЗИЗГАЗ
Этот автомобиль на базе ГАЗ-31105 (2006 г.в.) «Волга» с двигателем «Крайслер». На его сборку ушло всего 4 месяца.
Создатель этой машины перемешал стили и формы всех автомобилей, выпущенных когда-то под маркой ГАЗ. Здесь есть элементы, в которых угадывается даже легендарная 21-й Волга, которая впервые сошла с конвейера еще в 1956 году. Все элементы кузова из листовой стали.
2. Победа CL
«Донором» этой «Победы» стал «Мерседес CL 500″ в 215 кузове и двигателем V8, 5 л. Кузов сделан из композитных материалов.
3. ГАЗ-66 BIZON 4.0 TD
А вот еще автомобиль, который имеет отношение к ГАЗ. И имя ему – «Бизон». Его кузов установлен на шасси от автомобиля ГАЗ–66. Бензиновый двигатель заменен на турбодизельный, с механической пятиступенчатой синхронизированной коробкой от автомобиля Донг Фенг ДF – 40.
В процессе создания.
4. Моська 4х4 Амфибия
Это «Москвич 412″! Он в свое время был практически в шаге от того, чтобы пойти под пресс, но судьба распорядилась иначе! Полгода работы и …перед вами полноприводная амфибия с каркасом безопасности в кузове пикап, с гладким дном и низким центром тяжести. Две коробки в сочетании с заваренным задним мостом дают неплохую проходимость и простор для дрифта. Вес машины стал немногим больше веса «ОКИ».
Процесс создания.
5. Соломономобиль-30 на колесах 1300*600
Это плавающий вездеход с карбюраторным двигателем на 1,8 литра и 5 МКПП. Также имеет: двухступенчатую раздатку с отключением переднего моста и защитой от перегрузок, мосты с блокировками и раму лонжеронного типа.
Масса 1250 кг.
Грузоподъемность 500 кг.
Максимальная скорость 70 км/ч.
6. Лань 1972 – эксклюзивный концепт-кар
Этот экземпляр был собран еще в 1972 году на Северодонецкой авторемонтной базе. В его создании принимали участие специалисты из Северодонецкого производственного объединения «Стеклопластик» и знаменитый украинский конструктор Николай Парафенко. В основе – все те же комплектующие от ГАЗ-21. Кузов был изготовлен из стеклопластика при помощи специальной шестиразъёмной матрицы, внутри которой он выклеивался за один технологический приём.
7. HIMERA
Машина построена на базе Волги 3102. Под капотом двигатель 2.3 (130 л.с.)
В процессе создания.
8. МАN – дом на колесах
На постройку данного аппарата ушло 5 лет. Большая же часть времени ушла на конструкцию жесткого кузова и подвески. Есть также: лебедки, датчики давления и много еще чего нужного, чтобы во время путешествия не было проблем. Кроме того, этот колесный дом адаптирован к нашим дорогам и главное – морозам. Внутри он экипирован: всевозможными подогревами, печками и датчиками температур.
А встречаются ли в вашем городе самодельные авто?
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