10 самодельных автомобилей, которые просто восхитительны

Нас всегда восхищают люди, которые создают что-то, не имея в своем распоряжении ничего кроме фантазии, своих собственных рук и, например, небольшого гаража, в котором и рождались автомобили, представленные в нашей подборке. Это Мастера с большой буквы. Жаль, что их творения, а также знания не используются отечественным автопромом. Глядишь и выполз бы он из ямы.









1. ГАЗИЗГАЗ

2. Победа CL

3. ГАЗ-66 BIZON 4.0 TD

4. Моська 4х4 Амфибия

5. Соломономобиль-30 на колесах 1300*600

6. Лань 1972 – эксклюзивный концепт-кар

7. HIMERA

8. МАN – дом на колесах