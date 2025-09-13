5 полезных альтернатив подсолнечному маслу (об избитом оливковом речь не пойдёт)

Знаете, что такое звук скворчащего на сковороде подсолнечного масла? Звук канцерогенов! Данный материал расскажет о пяти очень полезных альтернативах данному растительному маслу, которые помогут поправить здоровье и чувствовать себя бодрее.
1. Тыквенное масло
Тыквенное масло улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет, помогает похудеть, улучшает состояние кожи и волос.ноткой. Масло тыквенных семечек добавит вкус тушеным овощам, овощным супам и кашам. Оно сочетается и с горохом, и с фасолью, и с кабачками, и с чечевицей. Эффект от употребления данного масла вы очень скоро увидите в зеркале. В тыквенном масле очень много витамина А, который часто называют витамином молодости, так как он стимулирует образование новых клеток организма.
Витамина Е в данном масле тоже много, а это один из самых известных антиоксидантов. Витамин Е защищает клетки нашего организма от окислительного стресса и усиливает работу витамина А. Данные процессы интенсивно укрепляют ногти и волосы и приводит кожу в здоровый вид. Именно поэтому улучшает обменные процессы в тканях и тем самым улучшает тон лица. Процессы физического старения кожи несколько замедляются. Кроме того, тыквенное масло улучшит мужское здоровье (это преграда для инфекций и воспалительных процессов). Фитостеролы, которые содержатся в тыквенном масле, поддержат здоровья предстательной железы. А фитостерин, содержащийся в тыквенном масле, снижает холестерин в крови.
2. Арахисовое масло
Арахисовое масло можно встретить в традиционных блюдах тайской, корейской, индийской кухонь. Арахисовое масло богато насыщенным жиром и должно использоваться с осторожностью, так как оно может вызывать неприятные реакции у людей с хронической аллергией. Его следует добавлять в супы, заправки для салатов, соусы. Тонкий ореховый аромат приобретает выпечка на этом масле. При жарке или гриле следует использовать только арахисовое рафинирование мало. Считается хорошей альтернативой подсолнечного масла, так как содержит много витаминов (й, А, Е), йод, цинк и фосфор. Много в нём и Омега-3-6-9 жирных кислот что делает его полезным для детей. С древнейших времен применяется как эффективное желчегонное, противовоспалительное и противомикробное средство.
3. Миндальное масло
Отличным поставщиком витамина E является миндальное масло. Это масло добывают из семян обычного сладкого миндаля. Помимо витамина E в миндальном масле содержатся витамины группы B. Что касается вкуса, то миндальное масло достаточно приятное, не имеет ярких резких запахов. Лучше всего миндальное масло сочетается со свежими салатами, пастой, курицей, форелью и рисом.
4. Конопляное масло
Для придания продуктам пряного аромата можно использовать конопляное масло. Его добывают из плодов конопли при помощи горячей выжимки. Ряд исследований показал, что конопляное масло благотворно влияет на эндокринную и иммунную системы человека. Чаще всего конопляное масло добавляют в каши, свежие салаты и выпечку.
5. Кокосовое масло
Кокосовое масло является жирным растительным маслом. Его добывают из копры, путем горячего прессования. В последнее время особой популярностью пользуется способ холодного прессования, т. к. при таком способе сохраняется больше полезных веществ. Кокосовое масло достаточно дорогое, но оно и самое безопасное для организма человека. Дело в том, что при термической обработке кокосовое масло не выделяет никаких канцерогенов. Плюс ко всему, кокосовое масло достаточно диетическое, что позволяет использовать его при похудении.
