5 фактов об известных достопримечательностях, которые не всегда рассказывают на экскурсиях



Посещение любой экскурсии или достопримечательности - это всегда процесс усвоения немалого количества новой, интересной информации. Однако если одна информация о знаменитых памятниках истории или архитектуры известна всем, то другую не всякий гид поведает. Вашему вниманию «пятёрка» фактов о всемирно известных достопримечательностях, которые не всегда рассказывают на экскурсиях.


1. О жилплощади в Эйфелевой башне


Так выглядит квартира в Эйфелевой башне. /Фото: factroom.ru

Так выглядит квартира в Эйфелевой башне. /Фото: factroom.ru

 

Оказывается, самый известный парижский туристический объект ещё и жилплощадь имеет. В Эйфелевой башне её автор, Гюстав Эйфель, построил секретную квартиру, которая скрывается на верхнем уровне башни. Это небольшое помещение, обставленное мебелью, а выглядит
она так же уютно, как домик среднестатистического француза.

2. Об источнике вдохновения картины «Крик»


Красное небо из картины существовало на самом деле. /Фото: wikipedia.org

Красное небо из картины существовало на самом деле. /Фото: wikipedia.org


 

Об этом говорил сам автор полотна: Мунк однажды обмолвился, что на создание «Крика» его вдохновила реакция природы на извержение вулкана в Индонезии в 1883 году. По его словам, в тот день «небо стало красным, как кровь», а он сам почувствовал невероятную усталость и услышал «огромный бесконечный крик природы».

3. О создателе Пизанской башни


Трудно сказать, кто первым придумал падающую башню. /Фото: znaj.ua

Трудно сказать, кто первым придумал падающую башню. /Фото: znaj.ua

 

Пожалуй, нет такого человека, который бы не знал о невероятной падающей башне из итальянского города Пиза. А вот личность того, кто её построил, остаётся невыясненной до конца, хотя претендентов на это место собралось достаточно. В всё потому, что башня строилась на протяжении 200 лет, поэтому определить одного или просто первого человека, который приложил к ей руку.
Так, ранее разработчиком объекта называли Бонанно Пизано, однако сейчас историки изменили основную версию, и говорят, что архитектором башни был Диотисальви, который известен созданием ещё нескольких объектов в Пизе.

4. О цепи на статуе Свободы


Малоизвестный объект знаменитой статуи. /Фото: billionnews.ru

Малоизвестный объект знаменитой статуи. /Фото: billionnews.ru


 

Этот элемент статуи находится у её подножия, поэтому туристам он обычно не виден. Речь идёт о сломанной цепи, в которую как бы была закована нога женщины. История её связана с контекстом появления самой достопримечательности: всё дело в том, что Эдуард де Лабулэ, известный французский политик, который принял участие в создании Статуи Свободы, придерживался тех же взглядов, что и президент Линкольна, который боролся за отмену рабства. Потому цепь у подножия и сломана - в честь свободы, торжества демократии и отмены рабства.

5. Об истории появления бороды у Сфинкса


Сфинкс не сразу обзавёлся бородой. /Фото: i1.7fon.org

Сфинкс не сразу обзавёлся бородой. /Фото: i1.7fon.org

 

Мало кто знает, что первоначально Сфинкс бороду вообще не имел. Историки считают, что её достроили объекту гораздо позднее. А наиболее вероятными причинами такой апгрейда может быть либо попытки продемонстрировать связь Сфинкса с Хоремахетом — одним из египетских богов, либо для ассоциации его с египетскими фараонами, для которых ношение искусственной бороды как символа власти и связи с богом Осирисом было своеобразным трендом.

