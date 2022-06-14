Как просто удлинить рукава

Если рукава одежды оказались короткими, то используя один очень простой метод, их можно будет удлинить буквально за 30 минут. Этот способ удлинения рукавов очень прост в исполнении, с работой справится даже начинающая мастерица.







Для быстрого удлинения рукава понадобится кружево с фестонами по обеим сторонам. На расстоянии 8 см от края рукава проведите параллельную линию и обрежьте.







Подпорите боковые швы на рукаве и на отрезанной части.







Кружево с фестонами приложите к изнаночной стороне таким образом, чтобы фестончатый край на 2 мм выходил за линию среза. Проложите строчку на расстоянии 0,5 см от края.







Излишек кружева срежьте, фестон отверните на лицевую сторону и проложите фиксирующую строчку. Повторите процедуру для отрезанной части рукава. Застрочите обратно распоротый шов рукава.







Кружево сделает вещь еще более нарядной. Никто не заметит, что вы занимались переделкой вещи.

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