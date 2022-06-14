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Как просто удлинить рукава

Если рукава одежды оказались короткими, то используя один очень простой метод, их можно будет удлинить буквально за 30 минут. Этот способ удлинения рукавов очень прост в исполнении, с работой справится даже начинающая мастерица.

Как просто удлинить рукава

Для быстрого удлинения рукава понадобится кружево с фестонами по обеим сторонам. На расстоянии 8 см от края рукава проведите параллельную линию и обрежьте.

Как просто удлинить рукава

Подпорите боковые швы на рукаве и на отрезанной части.

Как просто удлинить рукава

Кружево с фестонами приложите к изнаночной стороне таким образом, чтобы фестончатый край на 2 мм выходил за линию среза. Проложите строчку на расстоянии 0,5 см от края.

Как просто удлинить рукава

Излишек кружева срежьте, фестон отверните на лицевую сторону и проложите фиксирующую строчку. Повторите процедуру для отрезанной части рукава. Застрочите обратно распоротый шов рукава.

Как просто удлинить рукава

Кружево сделает вещь еще более нарядной. Никто не заметит, что вы занимались переделкой вещи.
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