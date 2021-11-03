10 загадочных вещей из СССР, об истинном предназначении которых вспомнят только старожилы

10 крайне загадочных достижений советской инженерной мысли.

Такими раритетами и нынче полны тысячи квартир.

1. Синяя лампа

Рефлектор Минина.

2. «Мамин» эпилятор

Женская электробритва «Харьковчанка».

3. И зловещий НЛО в коробке

Мужская электробритва «Спутник».

4. Эти загадочные металлические «соты»…

Форма для лепки пельменей.

5. Шагомер

Советский шагомер.

6. Многофункциональный девайс «ВПФ»

Этот «ВПФ» современные дети точно переименовали бы в «ВТФ».

7. Очаровательный «домашний робот»

Да, это – продвинутый по тем временам фен.

8. Высокотехнологичная игра «Морской бой»

«Морской бой» для серьёзных ребят.

9. Телевизионная антенна «Танаис»

Знаменитый «Танаис».

10. Машинка для штопки чулок и носков

Ни за что не догадаться!

Раритеты давно прошедшей эпохи .