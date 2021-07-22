5 рецептов нестандартных котлет, о которых знают немногие

Куриные, свиные, из говядины, рыбы и даже овощей, на пару, жаренные и запечённые в духовке – сочные и ароматные котлетки, знакомые всем и каждому ещё с детства. То самое блюдо, которое любимо с детства. И, казалось бы, что ничего нового уже невозможно придумать, да и зачем, ведь они и так хороши в любом виде: с гарниром и без, с пылу с жару, едва тёплые и только из холодильника. Но не тут-то было! В мире всегда найдётся парочка оригинальных рецептов, способных удивить и поразить новыми ингредиентами и вкусовыми качествами некогда знакомых блюд.
1. Котлеты из куриного фарша с крабовыми палочками
Куриные котлетки с крабовыми палочками. \ Фото: subscribe.ru.
А вы когда-нибудь сочетали несочетаемое? Например, куриный фарш с крабовыми палочками? Нет? Очень зря, потому что полученный результат вас приятно удивит. Обязательно присмотритесь к этому рецепту и приготовьте нежнейшие котлеты из куриного фарша и крабовых палочек.
Ингредиенты:
• Куриное филе (или фарш) - 500 г;
• Лук - 1 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Соль, перец по вкусу;
• Чеснок по вкусу;
• Овсяные хлопья - 2 ст. л;
• Крабовые палочки - 100 г;
• Измельчённый укроп.
Восхитительные котлеты из куриного фарша и крабовых палочек. \ Фото: smak.ua.
Способ приготовления:
• Куриное филе и очищенный лук пропустить через мясорубку;
• В полученный фарш добавить яйцо, чеснок, соль и перец;
• Крабовые палочки мелко натереть;
• Смешать с фаршем, овсяными хлопьями и зеленью;
• Сформировать влажными руками небольшие котлеты;
• Обжарить их до румяной корочки на разогретой сковороде, смазанной маслом;
• Подавать с воздушным пюре и лёгким салатом;
• Или подавать как отдельное блюдо со сметаной и зеленью.
2. Котлеты из говядины с сыром, базиликом и каперсами
Говяжьи котлеты с моцареллой. \ Фото: google.ru.
Для любителей изысканной и пикантной кухни, как нельзя кстати придутся сочные котлеты из говядины с моцареллой, ароматным базиликом и хрустящими каперсами. Такое сочетание ингредиентов в прямом смысле этого слова сражает наповал, не оставляя шансов на спасение. Ведь попробовав эти котлетки однажды, вновь захочется повторной добавки. Кстати, моцареллу можно заменить обычным сыром, а каперсы – солёными огурчиками.
Ингредиенты:
• Фарш из говядины - 300 г;
• Сыр моцарелла - 100 г;
• Каперсы - 20 шт;
• Свежий базилик - 1 пучок;
• Яйцо - 1 шт;
• Оливковое масло;
• Соль, перец по вкусу.
Необыкновенно вкусные котлетки из говядины с сыром, базиликом и каперсами. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Способ приготовления:
• Моцареллу нарезать кубиками;
• Базилик крупно нашинковать;
• Фарш смешать с яйцом;
• Добавить базилик, соль и перец по вкусу;
• Сформировать котлеты;
• После аккуратно вдавить в них кубики сыра и каперсы (всё должно оказаться внутри);
• Разогреть сковороду и обжарить котлетки с двух сторон до золотистого цвета.
3. Свекольные котлеты
Котлеты свекольные с изюмом. \ Фото: gastronom.ru.
Несмотря на то, что свеклу жалуют немногие, тем не менее, это весьма полезный продукт, содержащий в себе уйму различных витаминов, благоприятно влияющих на здоровье человека. К тому же, зная пару секретов, из вот такого, казалось бы, весьма непримечательного овоща, можно приготовить вполне себе вкусное блюдо – свекольные котлеты, что станут приятным сюрпризом и открытием для тех, кто следит за фигурой, соблюдает диету или просто хочет немного разгрузиться от тяжёлой и сытной еды.
Рецепт № 1 свекольные котлеты с изюмом
Ингредиенты:
• Свекла - 6 шт (средний размер);
• Яйца - 2 шт;
• Мука - 0,5 стакана;
• Лук - 2 шт;
• Изюм - 0,5 стакана;
• Растительное масло - 2 ст. л;
• Соль по вкусу.
Способ приготовления:
• Изюм замочить в горячей воде на 20 мин;
• Лук очистить, мелко нарезать и обжарить в разогретом масле примерно 4 минуты;
• Свеклу отварить до готовности;
• Остудить, очистить и натереть на средней тёрке;
• Обязательно отжать сок;
• В миске смешать свеклу, лук, яйца, муку с изюмом;
• Посолить и хорошенько перемешать;
• Сформовать котлеты и обжаривать с двух сторон на растительном масле 5 минут;
• Подавать с зеленью или сметаной.
Пикантные свекольные котлеты с чесноком. \ Фото: owoman.ru.
Рецепт № 2 пикантные свекольные котлеты с чесноком
Ингредиенты:
• Сырая свекла - 800 г;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Манная крупа - 100 г;
• Яйца - 2 шт;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
• Растительное масло.
Способ приготовления:
• Свеклу отварить или запечь;
• После готовности охладить её;
• Очистить от кожицы и натереть на крупной тёрке;
• Посолить и поперчить;
• Добавить мелко нарубленный чеснок, яйца и манку;
• На разогретую сковороду выкладывать ложкой готовую массу, формируя биточки;
• Обжарить с двух сторон несколько минут до образования лёгкой корочки.
4. Рыбные котлеты, начиненные зелёным горошком
Рыбные котлеты с зелёным горошком. \ Фото: google.ru.
Рыбные котлеты, фаршированные зелёным горошком – то самое блюдо, которое изначально вызывает недоумение, а после – сплошное восхищение. Уж поверьте, что такое своеобразное блюдо мало кого оставит равнодушным. Приготовив его хотя бы разочек, вы однозначно захотите повторить сей подвиг, вновь порадовав родных и близких необычным вкусом нежно тающих во рту рыбных котлеток с оригинальной начинкой.
Ингредиенты:
• Филе белой рыбы - 700 г;
• Мякиш белого хлеба - 2 ломтика;
• Лук - 1 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Молоко - 100 мл;
• Замороженный зелёный горошек - 200 г;
• Яичный желток - 1 шт;
• Молотые белые сухари - 1 стакан;
• Соль, перец по вкусу.
Потрясающе вкусные рыбные котлетки. \ Фото: yandex.com.
Способ приготовления:
• Рыбное филе разморозить;
• Удалить кости и порезать его на небольшие кусочки;
• Хлеб размочить в молоке;
• Пропустить через мясорубку рыбу, отжатый хлеб и половинку луковицы;
• Полученный фарш смешать с яйцом;
• Посолить и поперчить;
• Оставшийся лук мелко нарезать и обжарить;
• Зелёный горошек разморозить и измельчить его вместе с жареным луком в блендере;
• Полученную смесь соединить с желтком, солью и перцем;
• Влажными руками слепить блинчики из фарша;
• В середину добавить ложку начинки;
• Сформировать котлеты и обвалять в сухариках;
• Обжарить с двух сторон до румяной корочки в течение нескольких минут;
• Подавать с рисом или отварным картофелем.
5. Котлеты из индейки с оливками и сыром
Нежные котлеты из индейки с оливками. \ Фото: russianfood.com.
Нежные индюшиные котлеты с оливками – идеальный вариант для тех, кто жаждет разнообразия. Это блюдо придётся по вкусу не только взрослым, а и детям, школьного возраста, которые без особого энтузиазма едят привычные (зачастую пресные) котлеты.
Ингредиенты:
• Филе индейки - 400 г;
• Репчатый лук - 1 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Соль, перец по вкусу;
• Моцарелла - 100 г;
• Оливки без косточки - 75 г;
• Немного муки;
• Растительное масло.
Аппетитные котлеты из индейки с оливками. \ Фото: smak.ua.
Способ приготовления:
• Приготовить фарш из филе индейки и лука с помощью мясорубки;
• Полученную массу смешать с яйцом, солью и перцем;
• В отдельной тарелке смешать нарезанные оливки и моцареллу;
• Влажными руками сформировать плоские лепёшки из мясного фарша;
• В центр выложить начинку из сыра и оливок;
• Сформировать котлетки;
• Обвалять в муке;
• И обжарить их на разогретой сковороде до румяной корочки.
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