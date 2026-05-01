Как связаны ошибка кода и моль: происхождение 5 популярных интернет-терминов

Большинство из нас используют интернет ежедневно, а значит, сталкиваются со множеством специальных слов из цифровой сферы. И если одни напрямую связаны с компьютерами и похожи на типичные научные термины, то другие выглядят так, как будто они были взяты с потолка.
1. Куки
Заходя на большинство сайтов, мы сталкиваемся с таким понятием, как HTTP-куки. Оно представляет собой процесс по сохранению данных пользователя и передачи их между веб-сайтом и браузером - таким образом происходит аутентификация пользователя, упрощается доступ к сайтам и т.п. Однако называют всё это словом, которое в английском языке называют печенье. На этот счёт существует одна версия: якобы первые программисты использовали отсылку к печеньям с предсказаниями. Связь состоит в том, что как куки сохраняют информацию внутри своего кода, так и печеньки содержат внутри себя предсказания. Впрочем, куки в интернете часто сопровождают изображением другой классической печеньки, с шоколадной крошкой.
2. Баг
История термина «баг», который обозначает ошибку или неисправность, одна из самых занятных. А началось всё с того, что один из самых известных программистов первого поколения, Грейс Хоппер, работая над очередным компьютером, пыталась найти причину сбоя в системе.
3. Бит
Бит, как известно, является базовой строительной ячейкой в работе любой компьютерной программы. А называют его так потому, что изначально ранние языки программирования базировались на двоичной системе, так как она на тот момент была наиболее простым и эффективным языком для компьютера. Так что программисты просто взяли и сократили термин «двоичная цифра» до короткого слова из трёх букв.
4. Спам
У термина, означающего надоедливую рекламу в сети, оказывается, история довольно запутанная история. Прямым источником является скетч Монти Пайтона ещё 1970-х годов, действие которого происходит в кафе, чьё меню не обходится без позиций, где не использовался бы мясной продукт Спам. Кроме того, в сюжете персонажи запевают песню, где постоянно применяется это же слово. И этот сюжет, который высмеивал как раз наплыв вот этих банок консервированной ветчины на полки американских магазинов, сделал термин «спам» до настолько надоедливого, откровенно бесящего впечатления, что программисты долго не думали, когда им надо было назвать доставучую нежелательную рассылку.
5. Вики
При том, что подавляющее большинство людей знают только Википедию, на самом деле она является лишь частью большой системы электронных энциклопедий под общим названием «вики». Но само название для неё имеет не самое тривиальное происхождение - дело в том, что автор Википедии Уорд Каннингем решил придумать такое имя для своего ресурса, чтобы оно отсылало к его главному достоинству, высокой скорости и простоте доступа. А потом обратился к гавайскому языку, где термином «wiki wiki» как раз обозначают что-то «быстрое».
