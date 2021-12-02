Страна, где двери никто не запирает на ключ, нет нужды в частных клиниках и военнослужащих

Удивительные факты об Исландии, которые убедят вас посетить эту страну.
Оказывается, существует страна с укладом, напоминающим нам Утопию. Там бесплатная медицина, образование, нет армии, а запирать двери на ключ вообще считается оскорбительным. Люди там часто доживают до 100 лет. Речь идет об Исландии. Да-да, жители этой маленькой страны считают себя очень счастливыми.
1. Двери в домах не запираются на замки
Страна с маленькой численностью населения.
Численность населения Исландии всего 325000 человек, проживающих на территории в 103000 квадратных километров. Жители городков хорошо знают друг друга и намного больше вовлечены в дела страны, чем жители крупных мегаполисов в других странах. Возможно именно по этой причине социальная модель Исландии так интересна. Население городков настроено очень мирно и дружелюбно, дома и машины никто не запирает, а использование ключей вообще считается оскорбительным.
2. Государство без армии
Пограничники в Исландии.
В это сложно поверить, но в Исландии вообще нет армии, только пограничники. Если кто-то из жителей страны хочет связать свое будущее с вооруженными силами, то может легко вступить в ряды норвежской армии, с которой у Исландии заключен договор.
3. Туризм
Активный туризм в Исландии.
Примечательно, что ежегодно Исландию посещают огромное количество туристов. Например, в 2017 году туристический поток в 6 раз превысил численность населения страны. В Исландию приезжают, в первую очередь, из-за потрясающей самобытной природы, геотермальных источников и спортивного туризма. Что касается сферы развлечений, то она не слишком развита в этой стране. Местное население преимущественно придерживается консервативных взглядов, любит спокойствие и ведут тихую размеренную жизнь. Что касается отношения к приезжим, то оно просто потрясающее. Потомки викингов всегда дружелюбны, вежливы и не прочь поболтать.
4. Страна без единого Макдональдса
Последний чизбургер, купленный в Исландии.
В Исландии нет ни одного Макдональдса. Последний закрылся во время кризиса в 2009. Тем ни менее исландцы не прочь хорошо поесть. Практически у каждой семьи есть гриль, а молодежь просто без ума от пиццы.
5. Суеверия
Тролли и эльфы в Исландии.
Трудно поверить, но потомки славных викингов очень суеверные и до сих пор искренне верят в существование эльфов и троллей. Прокладывая новую автостраду, проектировщики всегда советуются со специалистами по фольклору, дабы ненароком не разрушить места обитания фантастических существ. Если на пути предполагаемой автострады лежит валун, под которым могут жить эльфы, скорее всего маршрут дороги будет изменен.
6. Долгожители
Продолжительность жизни в Исландии.
В большинстве своем исландцы проживают долгую жизнь. Средняя продолжительность для мужчин составляет 76 лет, а для женщин - 81. Возраст многих стариков в этой стране переваливает за сотню лет, и это никого не удивляет.
7. Водоснабжение в Исландии
Центральное водоснабжение в Исландии.
Вода поступает в дома исландцев прямо из гейзеров. И если в странах Европы принято ее нагревать, то тут необходимы усилия, чтобы охладить воду. Примечательно, что в Исландии совсем не используют очистные фильтры. Единственный минус - запах сероводорода.
8. Самые популярные профессии
Творческие профессии.
Самыми популярными профессиями в Исландии на сегодняшний день является художник, дизайнер и музыкант. Каждый бармен, официант и рабочий мечтает получить высшее образование по одной из вышеперечисленных профессий. Забавный факт, вопреки ажиотажу вокруг творческих профессий работать дизайнером в Исландии не слишком прибыльно. Дело в том, что многие исландцы считают себя художниками и в состоянии сами обставить свою квартиру или придумать дизайн свадебного платья.
9. Исландский язык
Древний исландский язык.
За последние 1000 лет исландский язык практически не изменился. В нем присутствуют буквы, которые давно исчезли из английского и других языков. Именно по этой причине язык викингов так сложен в изучении. Однако, не стоит слишком переживать по этому поводу, ведь большинство людей прекрасно владеют английским.
10. Технический прогресс
Технический прогресс и отсутствие бюрократии.
Жители Исландии практически не пользуются наличными деньгами. Даже сущие мелочи они оплачивают банковской картой. Также из-за небольшой численности населения эта страна практически лишена бюрократии. Получить или отправить необходимую справку/документ можно по электронной почте или через интернет.
11. Медицина
Государственная больница Исландии.
Примечательно, что в Исландии практически нет частных больниц. Система здравоохранения в стране работает настолько хорошо, что в частных клиниках просто нет нужды. По качеству медицины, Исландия занимает 15-место в мировом рейтинге.
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