Листья коки и коктейль из морфия: как в разные времена повышали выносливость солдатов во время боя

Испокон веков война была серьезным испытанием и для солдат, и для командования. Порой, для успешного завершения операции или быстрого продвижения войск необходимо было действовать за пределами человеческих возможностей. И тогда в дело вступали стимуляторы. В разное время они были разными, однако, прежде чем было замечено губительное влияние этого «допинга», сотни тысяч солдат оказались в плену у опасных зависимостей.
Одной из самых тяжелых войн 19 века была Франко-прусская. В сложных походных условиях солдаты жили на пределе своих возможностей. Поэтому, для того, чтобы армия легче переносила тяготы военного времени, массово стал использоваться морфий, который тогда считался едва ли не панацеей от всех болезней. Итог повального использования инъекций этого препарата для борьбы с усталостью оказался печальным – огромное количество солдат и офицеров уже после окончания войны так и не смогли избавиться от пагубной привычки.
Французы от усталости спасались морфием. /Фото: armflot.ru
А вот в Германии, к примеру, на государственном уровне для роста выносливости своих войск решили прибегнуть к тактике изменения питания. Так, армейские диетологи изготовили новый продукт, который должен был питательным и прибавлять солдатам сил. Им стала «гороховая колбаса» - специальная масса их гороховой муки, сала и мясного сока. Вот только затея оказалась не совсем удачной: эта «добавка» в рацион оказалась очень сытной и калорийной, но слишком тяжелой для организма, отчего многие армейцы «маялись животом».
Интересный факт: несмотря на то, что неэффективность гороховой колбасы была выявлена довольно быстро, проблему эту так и не стали решать, а сытный продукт остался в рационе немецких солдат вплоть до окончания Второй мировой войны.
Гороховая колбаса. /Фото: stime.reactor.cc
Французы же решили прибегнуть к экзотическим методам повышения «бодрости» солдат. Во время военных кампаний в Африке они заметили необычайную выносливость туземцев. Причем она не истощалась даже в условиях перегона пленных и рабов по труднопроходимым тропикам. А у туземцев чаще всего с собой не было запасов провианта.
Туземцы поражали французов своей выносливостью. /Фото: articaners.com
Однако существовала одна странность: как только пленные и рабы оказывались в Европе или Новом свете, их выносливость исчезала без следа и, истощенные невыносимыми условиями труда, они быстро погибали.
Причину африканской бодрости нашлась довольно скоро – все дело было в плодах ореха кола, которые туземцы употребляли в пищу. Они подавляли чувство голода и будто «вскрывали» внутренние ресурсы человеческого организма: силы и способности вырастали как на дрожжах.
Орех кола. /Фото: royal-forest.org
Европейцы же довольно долго считали рассказы об удивительных свойствах ореха кола лишь выдумкой. Однако спустя время, после нескольких свидетельств офицеров французской армии, на себе испытавших действие ореха и проявлявших поразительные способности к выносливости и бодрости.
Ученые, под контролем властей, быстро взяли на вооружение свойства африканского дерева. Так, в 1884 году специально для французской армии были изготовлены так называемые «сухари с ускорителем», которые спустя год успешно прошли боевое крещение во время кампании в Алжире, а затем в самой Франции.
Кола заострённая
Одновременно ученые обнаружили, что в чистом виде орехи принимать нельзя – одновременно с повышением выносливости и бодрости, вещества, содержащиеся в плодах, усиливали чувство агрессии и сексуального влечения. И, чтобы солдаты во время боевых действий не стали превращаться в мародеров и маньяков, экстракт колы стали выдавать строго дозировано и только при крайней на то необходимости. Чаще всего вытяжку из орехов, горькую на вкус, «прятали» в шоколад, который пользовался большой популярностью и у пехоты, и у моряков, и у летчиков.
Кола-шоколад стал очень популярным среди солдат. /Фото: warhrad.su
Другим, еще более знаменитым и универсальным средством была водка и другие алкогольные напитки. Они даже вносились в рацион питания солдат на официальном уровне: по информации Novate.ru, в царской России в армейском меню присутствовали пиво и вино. А перед боем солдатам были положены специальные пайки из водки, которые считались довольно эффективным средством от болевого шока в полевых условиях. После битвы ею же снимали напряжение.
Фронтовые 100 грамм берут начало ещё с начала 20 века. /Фото: fishki.net
Первая мировая война принесла новую тенденцию армейского допинга – в «моду» среди солдат вошли тяжелые наркотики. Кроме возвращения к уже знакомому морфину, массово стали использовать кокаин и героин. А в мятежные времена Октябрьской революции и последовавшей за ней Гражданской войны был изобретен «окопный коктейль» - в спирте разбавляли кокаин. Эта сногсшибательная смесь применялась для повышения бодрости, притупления чувства страха и голода. Причем использовали ее массово и по обе стороны фронта. Разумеется, большинство «ценителей» коктейля после окончания войны избавиться от пагубной зависимости уже не могли.
Кокаин и героин были главными стимуляторами Первой мировой. /Фото: historicaldis.ru
А на другом конце планеты джунгли «подарили» миру еще один стимулятор. Произошло это во время Чакской войны 1932-1935 гг. между Боливией и Парагваем. Тогда последним помогали несколько десятков русских офицеров в эмиграции. Во время окружения боливийцев парагвайской армией в джунглях, те оказались отрезанными от привычных источников питания. Тогда-то командования и стало самолетами сбрасывать окруженным частям среди всего прочего листья кустарника коки. Сок этого растения содержал вещества, притупляющие чувство голода, повышающее выносливость и прибавляющее силы.
Солдаты армии Парагвая. /Фото: Wikipedia.org
Однако был у чудодейственного средства один весьма серьезный побочный эффект: употреблявшие коку в больших количествах солдаты испытывали чувство неконтролируемого страха и видели галлюцинации. Парагвайцы, под командованием русских решили воспользоваться неуравновешенным состоянием боливийских частей и устроили «психическую атаку», в результате которой до смерти напуганные солдаты «под кокой» ринулись от преследовавших их «злых духов» прямиком на артиллерию врага. Этот способ атаки русские офицеры-эмигранты применяли во время Гражданской войны в том числе против армии Чапаева.
Чакская война отметилась использованием стимулятора из джунглей. /Фото: arskerylos.art
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