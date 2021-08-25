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Удивительная история жизни дочери Шаляпина

Марина Федоровна Шаляпина-Фредди на западе была известна не только как дочь знаменитого певца Федора Шаляпина, но и как актриса, «Мисс России 1931 года» и жена человека, отвечавшего за развитие киноотрасли в Италии и организовавшего первый Венецианский кинофестиваль.
Удивительная история жизни дочери Шаляпина

Марина Фёдоровна Шаляпина, 1931 год

Она получила блестящее образование, знала пять языков, водила машину до глубокой старости (ей доводилось поездить и на «Бентли», и на «Альфа-Ромео»), много путешествовала и дожила до почтенных 98 лет.

Когда в 1906 году на скачках в Москве Федор Шаляпин познакомился с Марией Петцольд, у него уже была семья, а у Марии — двое детей от первого брака. Развод получить не удалось и они просто начали жить вместе в Санкт-Петербурге. Другая семья Шаляпина осталась в Москве и, фактически, певец в те годы жил «на два дома».

Официально брак Марии Валентиновны с Шаляпиным был оформлен только в 1927 году уже в Париже. Ещё в России у них родилось три девочки: Марфа, Дасия и Марина — героиня нашего рассказа.

Как оказалось, Марину Фёдоровну в эмиграции ждала удивительная судьба. Она добилась успеха во многих областях и была знакома с мировыми знаменитостями.

Шаляпины, как и многие русские эмигранты первой волны, обосновались во Франции.

Марина в детстве мечтала стать великой балериной. В 9 лет её отдали в балетную студию и она начала заниматься у лучших балетмейстеров Европы — Матильды Кшесинской и Любови Егоровой. Планам не суждено было сбыться — случайная травма поставила крест на балетной карьере.
Удивительная история жизни дочери Шаляпина
Miss Russland

В 1931 году Марина получила титул «Мисс Россия». Конкурс проходил в Париже среди русских эмигрантов. Принять в нём участие Марину Шаляпину уговорили писатель Иван Бунин и художник Константин Коровин.

Великий отец отнёсся к победе дочери с юмором:

«Он смеялся. И Рахманинов тоже смеялся. А папа слегка поддразнивал: „Ну, иди сюда, мисс Россия!“ У-у, папа любил дразнить!»

Зато после победы в конкурсе у неё появилось просто море поклонников — ведь её практически официально признали самой красивой девушкой эмиграции.

В 1938 году не стало её отца — Федора Шаляпина. Марина Федоровна узнала об этом по дороге из Рима в Париж, где надеялась застать отца. Сотрудник аэропорта, заглянув в её паспорт, показал газету с фотографией Шаляпина в траурной рамке.
Удивительная история жизни дочери Шаляпина

Марина Шаляпина с отцом — Фёдором Шаляпиным

В те годы Марина успела поработать… офицером морского флота Италии. Она была первым офицером, который отвечал за досуг пассажиров и развлечения детей.

Новый дом и новая профессия


Вскоре после смерти отца, Марина поехала в Нью-Йорк учиться в Академии интерьера и дизайна, а затем переехала в Вену — уже чтобы стать театральным режиссёром.

Но вмешалась любовь. В Вене друзья пригласили её съездить вместе в Италию — поработать над фильмом о классическом балете. Там она и встретила своего будущего мужа Луиджи Фредди — незаурядного человека, старше её на 17 лет. Так Италия стала её новым домом.

Луиджи Фредди, директор кинематографического департамента при министерстве культуры и пропаганды Италии, был очень известным человеком тех лет — неудивительно, ведь он стоял у истоков итальянского кино.

Именно муж Марины Шаляпиной организовал и провел в Венеции первый кинофестиваль, а в 1937 году открыл крупнейшую в Европе киностудию.

Удивительная история жизни дочери Шаляпина

Студия называлась «Чинечита». Там Марина Шаляпина снялась в трех картинах мужа: «Старые времена», «Только для тебя, Лучия» и «Ничьи дети».

После войны Марина Шаляпина устроилась работать на круизный лайнер организатором досуга — проводила экскурсии, музыкальные встречи.
Удивительная история жизни дочери Шаляпина
Марина Федоровна владела пятью языками. Она неоднократно приезжала в Россию, в том числе, присутствовала на перезахоронении праха своего отца в 1984 году на Новодевичьем кладбище.

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