Как выжать максимум из узкой прихожей

Хорошо, когда при входе в квартиру вы сразу попадаете в просторный, светлый коридор. Но, в случае с типовым жильем, это, скорее, исключение из правил, особенно когда речь идет о хрущевках, где входная зона представляет собой тесный пенал.

Сегодня мы расскажем, как грамотно оформить узкую прихожую, чтобы она казалась визуально больше.

1. Основные проблемы узкого коридора

2. Общие правила дизайна

3. Освещение

4. Цветовая гамма

В узкой прихожей мало места и мало светаЧтобы правильно оформить прихожую в квартире, важно понять, с какими проблемами вы сталкиваетесь, имея в своем распоряжении такое помещение. Перечислим главные из них:• Отсутствие естественного освещения. Так как в прихожей нет окон, она является не только маленькой, но и очень темной, поэтому одна из первоочередных задач – наполнить ее светом. Это важно, потому что здесь и жильцы, и гости одеваются, поправляют прическу, макияж, смотрят на себя в зеркало перед выходом на улицу.• На нескольких квадратных метрах нужно разместить большое количество нужных вещей, начиная с большой системы хранения, и заканчивая зеркалом, вешалкой, обувницей и пр.• Так как входная зона узкая, приходится отказываться от многих базовых решений: большой шкаф не влезет, для стеллажа не хватит места, тумба не будет открываться и так далее. Конечно, совсем оставлять коридор без мебели, ограничиваясь крючками и полками на стенах, – это не вариант. Нужно искать альтернативные решения.• Неэстетичный внешний вид. Тесный коридор смотрится неуютно, некрасиво, мрачно, создает дисгармонию, поэтому важно скорректировать его пропорции хотя бы визуально, чтобы создать ощущение простора.В прихожей должно быть минимум вещейРечь идет не столько о стиле интерьера, сколько о наполняемости прихожей. Важно не перегружать ее лишними вещами, использовать лаконичную мебель без вычурных деталей и нейтральную отделку без контрастных принтов. Что касается декора, то он нужен, но в минимальных количествах – двух-трех элементов будет вполне достаточно. Если после ремонта вам покажется, что коридор слишком блеклый и пустой, не спешите расстраиваться – чуть позже он заполнится одеждой, обувью, аксессуарами и станет более заполненным.Выберите глянцевую плитку и шкаф с зеркальными дверцамиМы привыкли к тому, что визуально увеличивают помещения светлые оттенки. Однако кроме них с этой задачей также отлично справляются зеркала и глянец, поэтому советуем активно использовать их в зоне прихожей. Но не переборщите: если блестеть будут все поверхности, начиная с потолка и заканчивая мебелью, комната будет выглядеть неуютно и аляповато. Соблюдайте баланс: матовое напольное покрытие может оттенять глянцевая краска на стенах, и наоборот.Что касается зеркал, то можно сделать панно на стене или повесить несколько штук. Во втором случае старайтесь, чтобы они не находились друг напротив друга. Если комната слишком темная, и в не й не хватает света, установите зеркало в торце, чтобы оно отражало часть жилого помещения, где есть окно.Выбирайте вариант, который больше нравитсяЧтобы визуально скорректировать узкий коридор и сделать его более пропорциональным, используйте высокие двери, тем более, что это интерьерное решение сейчас на пике популярности. Можно использовать лаконичную конструкцию, а можно добавить немного масштабности, украсив стену вокруг проема молдингами. Выбирайте планки в тон отделке, чтобы дверь казалась крупнее, чем есть на самом деле.Также вместо высоких дверей можно использовать конструкции скрытого монтажа, которые красят в цвет стен. Это отличное решение, если вы хотите размыть границы и добиться цельного пространства. Контур можно оставить едва заметным – получится интересная и стильная композиция.Можно зонировать комнату цветом или отделочными материаламиЕсли входная зона располагает площадью, попробуйте разделить ее на зоны. Так вы решите сразу две задачи: сделаете пространство более функциональным, а также установите несколько фокус-точек между которыми будет перемещаться взгляд. Используйте разные оттенки, отделочные материалы, потолочные и настенные светильники. Если вы все сделаете правильно, то создадите ощущение, что перед вами не одна вытянутая комната, а несколько отдельных.Вместо отдельно стоящего шкафа выбирайте встроенныйМы уже упоминали о том, что для узких прихожих сложно подобрать мебель, ведь такое помещение считается нестандартным. Самый простой вариант – сделать мебель на заказ, исходя из планировки комнаты и имеющихся квадратных метров. Да, это дороже, чем покупать готовые изделия, но иногда других вариантов попросту нет, ведь тот же базовый шкаф банально не пройдет по глубине.Прекрасное и функциональное решение для вытянутой комнаты – встроенные системы хранения, которые достают от пола до потолка. За счет своей высоты они компенсируют маленькую глубину шкафчиков, а также позволят задействовать всю площадь стены, грамотно распоряжаясь имеющейся площадью. Что касается других стен, то их можно украсить полками, зеркалом, ключницей и другими нужными деталями, или же оставить для декора.Сделайте общее освещение и подсветку зеркалаТак как в коридоре часто не хватает естественного света, важно обеспечить достаточное количество светильников, которые решат эту проблему. Дизайнеры советуют использовать следующие варианты:• Плафоны, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга.• Трековые светильники, которые будут висеть по всей длине прихожей.• Скрытую подсветку, которую монтируют в натяжной потолок.• Несколько локальных светильников, например, для подсветки зеркала, полок в шкафу и пр.Правильно подобранная цветовая палитра – это база, ведь именно от нее зависит общее восприятие комнаты. Если вы подберете неправильный оттенок мебели, отделочных материалов и прочих деталей, то все последующие действия по визуальному увеличению комнаты будут бесполезными. Есть два популярных варианта:Прихожая может быть с акцентами или безЕсли вы хотите визуально увеличить пространство, сделать его более легким и воздушным, то светлая цветовая гамма станет идеальным помощником. Обратите внимание, что белый цвет лучше не использовать, так как во входной зоне всегда много пыли и грязи.Отдавайте предпочтение немарким оттенкам, например, серому, бежевому, нежно-голубому и др. В то время, как база будет светлой, акценты могут быть темными или яркими. За счет созданного контраста интерьер получится более глубоким и объемным.А чтобы зрительно сделать коридор более пропорциональным, немного поиграйте со светом. Например, длинные стены покрасьте в темный цвет, и короткие – в светлый. Так получится создать ощущение, что комната не вытянутая, а квадратная.Эффекта получится добиться только если в конце коридора есть комната с окномЕсли в первом случае мы предлагали визуально изменить пропорции комнаты, то в втором советуем просто отвлечь внимание от реальных объемов помещения. Такой прием можно и нужно использовать владельцам квартир, где в конце коридора находится комната с большим окном.Как добиться хорошего результата? Просто оформите входную зону в темных тонах без каких-либо акцентов. Человек, который зайдет в квартиру с улицы, будет видеть «свет в конце туннеля» и двигаться к нему. При этом реальные габариты помещения никого не будут волновать. Кстати, между коридором и жилой комнатой лучше убрать дверь, чтобы ничего не мешало попаданию естественного света в прихожую.