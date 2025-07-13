Как выжать максимум из узкой прихожей

Хорошо, когда при входе в квартиру вы сразу попадаете в просторный, светлый коридор. Но, в случае с типовым жильем, это, скорее, исключение из правил, особенно когда речь идет о хрущевках, где входная зона представляет собой тесный пенал.
Сегодня мы расскажем, как грамотно оформить узкую прихожую, чтобы она казалась визуально больше.
1. Основные проблемы узкого коридора
В узкой прихожей мало места и мало света
Чтобы правильно оформить прихожую в квартире, важно понять, с какими проблемами вы сталкиваетесь, имея в своем распоряжении такое помещение. Перечислим главные из них:
• Отсутствие естественного освещения. Так как в прихожей нет окон, она является не только маленькой, но и очень темной, поэтому одна из первоочередных задач – наполнить ее светом. Это важно, потому что здесь и жильцы, и гости одеваются, поправляют прическу, макияж, смотрят на себя в зеркало перед выходом на улицу.
• На нескольких квадратных метрах нужно разместить большое количество нужных вещей, начиная с большой системы хранения, и заканчивая зеркалом, вешалкой, обувницей и пр.
• Так как входная зона узкая, приходится отказываться от многих базовых решений: большой шкаф не влезет, для стеллажа не хватит места, тумба не будет открываться и так далее. Конечно, совсем оставлять коридор без мебели, ограничиваясь крючками и полками на стенах, – это не вариант. Нужно искать альтернативные решения.
• Неэстетичный внешний вид. Тесный коридор смотрится неуютно, некрасиво, мрачно, создает дисгармонию, поэтому важно скорректировать его пропорции хотя бы визуально, чтобы создать ощущение простора.
2. Общие правила дизайна
• Минимализм
В прихожей должно быть минимум вещей
Речь идет не столько о стиле интерьера, сколько о наполняемости прихожей. Важно не перегружать ее лишними вещами, использовать лаконичную мебель без вычурных деталей и нейтральную отделку без контрастных принтов. Что касается декора, то он нужен, но в минимальных количествах – двух-трех элементов будет вполне достаточно. Если после ремонта вам покажется, что коридор слишком блеклый и пустой, не спешите расстраиваться – чуть позже он заполнится одеждой, обувью, аксессуарами и станет более заполненным.
• Глянцевые и зеркальные поверхности
Выберите глянцевую плитку и шкаф с зеркальными дверцами
Мы привыкли к тому, что визуально увеличивают помещения светлые оттенки. Однако кроме них с этой задачей также отлично справляются зеркала и глянец, поэтому советуем активно использовать их в зоне прихожей. Но не переборщите: если блестеть будут все поверхности, начиная с потолка и заканчивая мебелью, комната будет выглядеть неуютно и аляповато. Соблюдайте баланс: матовое напольное покрытие может оттенять глянцевая краска на стенах, и наоборот.
Что касается зеркал, то можно сделать панно на стене или повесить несколько штук. Во втором случае старайтесь, чтобы они не находились друг напротив друга. Если комната слишком темная, и в не й не хватает света, установите зеркало в торце, чтобы оно отражало часть жилого помещения, где есть окно.
• Высокие проемы
Выбирайте вариант, который больше нравится
Чтобы визуально скорректировать узкий коридор и сделать его более пропорциональным, используйте высокие двери, тем более, что это интерьерное решение сейчас на пике популярности. Можно использовать лаконичную конструкцию, а можно добавить немного масштабности, украсив стену вокруг проема молдингами. Выбирайте планки в тон отделке, чтобы дверь казалась крупнее, чем есть на самом деле.
Также вместо высоких дверей можно использовать конструкции скрытого монтажа, которые красят в цвет стен. Это отличное решение, если вы хотите размыть границы и добиться цельного пространства. Контур можно оставить едва заметным – получится интересная и стильная композиция.
• Зонирование
Можно зонировать комнату цветом или отделочными материалами
Если входная зона располагает площадью, попробуйте разделить ее на зоны. Так вы решите сразу две задачи: сделаете пространство более функциональным, а также установите несколько фокус-точек между которыми будет перемещаться взгляд. Используйте разные оттенки, отделочные материалы, потолочные и настенные светильники. Если вы все сделаете правильно, то создадите ощущение, что перед вами не одна вытянутая комната, а несколько отдельных.
• Встроенная мебель
Вместо отдельно стоящего шкафа выбирайте встроенный
Мы уже упоминали о том, что для узких прихожих сложно подобрать мебель, ведь такое помещение считается нестандартным. Самый простой вариант – сделать мебель на заказ, исходя из планировки комнаты и имеющихся квадратных метров. Да, это дороже, чем покупать готовые изделия, но иногда других вариантов попросту нет, ведь тот же базовый шкаф банально не пройдет по глубине.
Прекрасное и функциональное решение для вытянутой комнаты – встроенные системы хранения, которые достают от пола до потолка. За счет своей высоты они компенсируют маленькую глубину шкафчиков, а также позволят задействовать всю площадь стены, грамотно распоряжаясь имеющейся площадью. Что касается других стен, то их можно украсить полками, зеркалом, ключницей и другими нужными деталями, или же оставить для декора.
3. Освещение
Сделайте общее освещение и подсветку зеркала
Так как в коридоре часто не хватает естественного света, важно обеспечить достаточное количество светильников, которые решат эту проблему. Дизайнеры советуют использовать следующие варианты:
• Плафоны, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга.
• Трековые светильники, которые будут висеть по всей длине прихожей.
• Скрытую подсветку, которую монтируют в натяжной потолок.
• Несколько локальных светильников, например, для подсветки зеркала, полок в шкафу и пр.
4. Цветовая гамма
Правильно подобранная цветовая палитра – это база, ведь именно от нее зависит общее восприятие комнаты. Если вы подберете неправильный оттенок мебели, отделочных материалов и прочих деталей, то все последующие действия по визуальному увеличению комнаты будут бесполезными. Есть два популярных варианта:
• Светлые оттенки
Прихожая может быть с акцентами или без
Если вы хотите визуально увеличить пространство, сделать его более легким и воздушным, то светлая цветовая гамма станет идеальным помощником. Обратите внимание, что белый цвет лучше не использовать, так как во входной зоне всегда много пыли и грязи.
Отдавайте предпочтение немарким оттенкам, например, серому, бежевому, нежно-голубому и др. В то время, как база будет светлой, акценты могут быть темными или яркими. За счет созданного контраста интерьер получится более глубоким и объемным.
А чтобы зрительно сделать коридор более пропорциональным, немного поиграйте со светом. Например, длинные стены покрасьте в темный цвет, и короткие – в светлый. Так получится создать ощущение, что комната не вытянутая, а квадратная.
• Эффект шкатулки
Эффекта получится добиться только если в конце коридора есть комната с окном
Если в первом случае мы предлагали визуально изменить пропорции комнаты, то в втором советуем просто отвлечь внимание от реальных объемов помещения. Такой прием можно и нужно использовать владельцам квартир, где в конце коридора находится комната с большим окном.
Как добиться хорошего результата? Просто оформите входную зону в темных тонах без каких-либо акцентов. Человек, который зайдет в квартиру с улицы, будет видеть «свет в конце туннеля» и двигаться к нему. При этом реальные габариты помещения никого не будут волновать. Кстати, между коридором и жилой комнатой лучше убрать дверь, чтобы ничего не мешало попаданию естественного света в прихожую.
Читать далее →
Свежие комментарии