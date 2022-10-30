Пикантные литературные пристрастия и неизданный роман президента Франции: Что читает Эмманюэль Макро

В свое время выдвижение кандидатуры Эмманюэля Макрона на пост президента Франции вызвало целую волну обсуждений. При этом часто предметом дискуссий становилась не политическая платформа кандидата, а его личная жизнь. Также стоит обратить внимание, что Эмманюэль Макрон – личность во всех отношениях интересная. Он с детства любил читать и сам хотел стать писателем. Он даже написал роман, правда, издать его так и не решился. Впрочем, в библиографии президента Франции есть одна книга, написанная им во время предвыборной компании.
Неизданный роман
Эмманюэль и Бриджит Макрон.
История любви Эмманюэля Макрона и его супруги Бриджит в своё время стала объектом самого пристального внимания со стороны прессы. Когда он решил принять участие в выборах президента. Впрочем, он никогда не скрывал того факта, что влюбился в свою супругу ещё в те времена, когда учился в школе, где преподавала Бриджит. Она тогда уже давно была замужем и воспитывала троих детей. Эмманюэль не был её учеником, но посещал театральный кружок под руководством своей будущей жены. Правда, в то время и представить себе никто не мог, чем закончится история влюблённого юноши.
Эмманюэль и Бриджит Макрон.
Обстоятельства и общественная мораль были явно не на их стороне, да к тому же сама учительница всячески сопротивлялась чувствам. Она даже мысли не допускала об отношениях со школьником. К тому же родители юноши, узнав о его чувствах, тут же отправили сына учиться в Париж, подальше от объекта его страсти. Кажется, именно в то время, по свидетельству биографов президента Франции, и был написан роман, который никогда не выходил в печать. Эмманюэль Макрон показывал его только избранному кругу лиц. Кто-то из них и проговорился однажды журналистам, упомянув о том, что роман был посвящён Бриджит, а содержание его весьма пикантно.
Эмманюэль и Бриджит Макрон.
Впрочем, одно произведение президента Франции всё же увидело свет, но его никак нельзя назвать художественным. Книга «Революция» посвящена судьбе Франции, точнее, её будущему в представлении Эмманюэля Макрона. Небольшое по объему творение представляет несомненный интерес для тех, кто изучает глобальные процессы, происходящие в мире, и их влияние на судьбы отдельных стран, в частности, Франции. При этом Эмманюэль Макрон признался однажды: он пишет каждый день, эту привычку он сохранил с детства.
Эмманюэль Макрон презентует свою книгу.
А вот своей любовью к чтению он обязан бабушке, всю жизнь преподававшей литературу. Президент Франции очень много читает, он любит произведения классиков, в том числе Тургенева и Бабеля, но в списке любимых книг значатся творения французских авторов.
Стендаль «Красное и чёрное»
Стендаль «Красное и чёрное».
Это произведение известно во всём мире, и каждый образованный человек считает себя обязанным с ним познакомиться. Один из лучших образцов французской прозы отличается прекрасным стилем, захватывающим сюжетом, ироничным повествованием с примесью аристократизма. Эмманюэль Макрон признался однажды, что этот роман, главного героя которого Сореля Жюльена погубили амбициозность и любовь женщин, изменил его жизнь.
Гюстав Флобер «Мадам Бовари»
Гюстав Флобер «Мадам Бовари».
Роман по праву считается одним из шедевров мировой литература, а его автор – мастером по подаче сюжета. Писатель был известен своим стремлением к идеалу, поэтому каждое слово в произведении чётко выверено. Именно этим и привлекает произведение Эммануэля Макрона, который считает слог Флобера безупречным.
Шарль Бодлер «Цветы зла»
Шарль Бодлер «Цветы зла».
В своё время сборник стихотворений Бодлера «Цветы зла» вызвал целую волну критики, привёл к судебному разбирательству и штрафу автора за нарушение норм общественной морали. И тем не менее именно эту книгу президент Франции называет своей любимой. И его можно понять, ведь Бодлер писал стихи провокационные, на грани фола, но при этом облекал в символы далеко не самые приятные вещи.
Луи-Фердинанд Селин «Путешествие на край ночи»
Луи-Фердинанд Селин «Путешествие на край ночи».
Эммануэль Макрон является давним поклонником автора и в ряду любимых писателей вместе с ним называет ещё Мориака и Бодлера. «Путешествие на край ночи» считается самым известным и значительным произведением Селина, его называют отчасти автобиографичным и не похожим на остальные произведения писателя. Однако он в полной мере представляет фирменный стиль автора, в котором присутствует мрачность с налётом цинизма.
Andre Gide «Яства земные»
Andre Gide «Яства земные».
А эта песнь земными радостям, как уверяет президент Франции, сопровождает его с юности, вероятно, с тех самых пор, когда он влюбился в свою Бриджит. Ради неё он пошёл против воли собственных родителей и стереотипов, навязанных обществом. И творения Andre Gide, наверняка, помогали ему держаться на плаву и не отступать от своей мечты – добиться руки и сердца любимой женщины.
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