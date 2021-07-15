На что способна обычная перекись водорода

Мы зачастую тратим большие деньги там, где можно обойтись и вовсе без них. Реклама промывает мозги: купите семь разных чистящих средств для уборки! Купите не только шампунь, но и бальзам с ополаскивателем! Просто мало кто знает, что самая обычная перекись водорода способна решить сразу массу задач — вот несколько секретов, которые помогут вам и дом убрать, и голливудской улыбкой обзавестись.









Блестящие полы

Здоровая флора

Идеальные волосы

Белоснежная улыбка

Враг плесени

Чистый аквариум

Запах свежести