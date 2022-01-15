19 интересных полок и стеллажей, которые станут настоящими украшениями ваших стен

Стены дома могут быть украшены не только картинами и всевозможной мелочью.

Правильно подобранная мебель будет служить лучшим украшением.

В своем новом обзоре мы собрали наиболее стильные и практичные примеры стеллажей.

1. Подвесная полка

Оригинальная полка в виде ромба.

Аккуратная конструкция из дерева и металла.

2. «Дерево»

Стеллаж в виде дерева.

Прекрасный стеллаж в виде дерева, который идеально впишется в интерьер детской комнаты.

3. Необарокко

Кованая полка.

Элегантная кованая полка золотистого цвета в стиле необарокко.

4. Круг

Книжный стеллаж вокруг окна.

Оригинальный круглый стеллаж для хранения книг.

5. Прованс

Настенная полка в стиле прованс.

Очаровательная декоративная полка, украшенная искусственно состаренной рамой.

6. Треугольник

Треугольный стеллаж.

Необычный и очень вместительный стеллаж в виде большого треугольника с множеством полочек для хранения самых разных вещей.

7. Чемоданы

Полки в винтажном стиле.

Креативные настенные полки, сделанные из старых чемоданов.

8. Резные узоры

Полочки с резными узорами.

Очаровательные белоснежные полки, украшенные резными узорами и декоративными элементами, прекрасно подойдут для размещения цветов и комнатных растений.

9. Креативная конструкция

Деревянные полочки на кованом каркасе.

Очаровательные полочки, похожие на ступени лестницы.

10. Пожарная лестница

Полка в виде пожарной лестницы.

Металлическая полка в виде пожарной лестницы.

11. Пластиковые полки

Полки из пластиковых ведер.

Простые и оригинальные полки, которые можно сделать из пластиковых ведер из-под краски.

12. Современный стиль

Пластиковый стеллаж.

Современный пластиковый стеллаж с множеством круглых отверстий.

13. Крестовины

Полки из деревянных крестовин.

Минималистичные полки в виде деревянных крестовин.

14. Модули

Деревянные модульные блоки.

Необычные деревянные полки в виде деревянных модульных блоков.

15. Композиция

Композиция из трех квадратных полок.

Очаровательная полка, которая состоит из трех соединенных квадратов.

16. Клетка

Полка в виде клетки.

Интересный дизайн полки для хранения посуды.

17. Алфавит

Полки в виде буков.

Фантастические полки в виде буков, которые украсят любой интерьер.

18. Угловая полка

Деревянная угловая полка.

Необычная полка из дерева, которая поможет эффектно и рационально использовать угловое пространство.

19. Весы

Книжная полка в виде весов.

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