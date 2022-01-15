19 интересных полок и стеллажей, которые станут настоящими украшениями ваших стен

Стены дома могут быть украшены не только картинами и всевозможной мелочью.
Правильно подобранная мебель будет служить лучшим украшением.
В своем новом обзоре мы собрали наиболее стильные и практичные примеры стеллажей.
1. Подвесная полка
Оригинальная полка в виде ромба.
Аккуратная конструкция из дерева и металла.
2. «Дерево»
Стеллаж в виде дерева.
Прекрасный стеллаж в виде дерева, который идеально впишется в интерьер детской комнаты.
3. Необарокко
Кованая полка.
Элегантная кованая полка золотистого цвета в стиле необарокко.
4. Круг
Книжный стеллаж вокруг окна.
Оригинальный круглый стеллаж для хранения книг.
5. Прованс
Настенная полка в стиле прованс.
Очаровательная декоративная полка, украшенная искусственно состаренной рамой.
6. Треугольник
Треугольный стеллаж.
Необычный и очень вместительный стеллаж в виде большого треугольника с множеством полочек для хранения самых разных вещей.
7. Чемоданы
Полки в винтажном стиле.
Креативные настенные полки, сделанные из старых чемоданов.
8. Резные узоры
Полочки с резными узорами.
Очаровательные белоснежные полки, украшенные резными узорами и декоративными элементами, прекрасно подойдут для размещения цветов и комнатных растений.
9. Креативная конструкция
Деревянные полочки на кованом каркасе.
Очаровательные полочки, похожие на ступени лестницы.
10. Пожарная лестница
Полка в виде пожарной лестницы.
Металлическая полка в виде пожарной лестницы.
11. Пластиковые полки
Полки из пластиковых ведер.
Простые и оригинальные полки, которые можно сделать из пластиковых ведер из-под краски.
12. Современный стиль
Пластиковый стеллаж.
Современный пластиковый стеллаж с множеством круглых отверстий.
13. Крестовины
Полки из деревянных крестовин.
Минималистичные полки в виде деревянных крестовин.
14. Модули
Деревянные модульные блоки.
Необычные деревянные полки в виде деревянных модульных блоков.
15. Композиция
Композиция из трех квадратных полок.
Очаровательная полка, которая состоит из трех соединенных квадратов.
16. Клетка
Полка в виде клетки.
Интересный дизайн полки для хранения посуды.
17. Алфавит
Полки в виде буков.
Фантастические полки в виде буков, которые украсят любой интерьер.
18. Угловая полка
Деревянная угловая полка.
Необычная полка из дерева, которая поможет эффектно и рационально использовать угловое пространство.
19. Весы
Книжная полка в виде весов.
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